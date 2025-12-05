Stanica na uskladnenie energie s výkonom 300 MW/1 200 MWh úspešne uvedená do prevádzky - poháňaná systémom PCS od spoločnosti SINEXCEL s výkonom 1 725 kW
Dec 05, 2025, 04:00 ET
ŠEN-ČEN, Čína, 5. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Do prevádzky bola úspešne uvedená prvá fáza (300 MW/1 200 MWh) najväčšej čínskej elektrochemickej stanice na skladovanie energie, napájanej úžitkovým systémom konverzie energie (Power Conversion System, PCS) od spoločnosti SINEXCEL s výkonom 1 725 kW. Tento míľnik predstavuje zlomový krok smerom k plnej kapacite prevádzky a výrazne zvýši stabilitu siete a urýchli zavádzanie čistej energie.
Toto miesto je jedným z dvoch lokalít projektu najväčšej elektrochemickej stanice na skladovanie energie v Číne s výkonom 600 MW/2 400 MWh. Zahŕňa 240 kontajnerov na batérie a 60 kusov prefabrikovaných kabín. Po dokončení celého projektu sa vytvorí integrovaný model „veternej-solárnej-tepelnej-akumulovanej-prenosovej" energie, ktorý maximalizuje využitie obnoviteľnej energie a zvyšuje celkovú flexibilitu systému.
Spoločnosť SINEXCEL (300693.SZ) dodala pre tento projekt 60 prefabrikovaných kabín vybavených 180 kusmi svojich systémov PCS s výkonom 1 725 kW. Systém PCS využíva pokročilú viacvláknovú technológiu pre lepšiu ochranu batérie a dosahuje maximálnu účinnosť až 98,5 %, pričom podporuje flexibilné konfigurácie s 1, 2, 4 alebo 8 reťazcami batérií. Jeho kombinovaný výstup striedavého/jednosmerného prúdu zjednodušuje ovládanie systému a budúce rozšírenie, zatiaľ čo kabíny s krytím IP54 zaisťujú spoľahlivú prevádzku vo vonkajšom prostredí. Vďaka rýchlej odozve 10 ms pre vyvažovanie siete v reálnom čase spĺňa produkt hlavné normy v oblasti dodržiavania predpisov v Severnej Amerike, Európe, Austrálii, Japonsku a Číne.
Spoločnosť SINEXCEL s globálnou pôsobnosťou vo viac ako 40 krajinách a s viac ako 5 000 nasadeniami po celom svete nainštalovala úložnú kapacitu prevyšujúcu 12 GW a poskytuje riešenia pre aplikácie v oblasti veľkých úžitkových, komerčných a priemyselných aplikácií a mikrosietí.
Úspešná účasť na týchto prelomových projektoch podčiarkuje technickú silu spoločnosti SINEXCEL a jej trvalý záväzok umožniť odolnejšiu a udržateľnejšiu energetickú budúcnosť.
O spoločnosti SINEXCEL
Spoločnosť SINEXCEL bola založená v roku 2007 a stala sa priekopníkom v oblasti skladovania energie, nabíjania elektromobilov a riešení kvality energie. S inštalovanou kapacitou skladovania 12 GW, 140 000 nabíjačkami elektrických vozidiel a takmer 20 miliónmi ampérov nasadených aktívnych harmonických filtrov (AHF) spolupracuje spoločnosť SINEXCEL s lídrami v odvetví, ako sú EVE Energy a Schneider Electric, aby posilňovali energetickú slobodu.
