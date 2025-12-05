Stacja magazynowania energii 300 MW/1200 MWh pomyślnie oddana do eksploatacji - zasilana systemem PCS o mocy 1725 kW firmy SINEXCEL

SHENZHEN, Chiny, 5 grudnia 2025 /PRNewswire/ -- Pierwsza faza (300 MW/1200 MWh) największej w Chinach elektrochemicznej stacji magazynowania energii, zasilana systemem konwersji mocy (PCS) 1725 kW firmy SINEXCEL w skali użytkowej, została pomyślnie oddana do eksploatacji. To osiągnięcie stanowi kluczowy krok w kierunku działania z pełną mocą i znacząco zwiększy stabilność sieci oraz przyspieszy wdrażanie czystej energii.

Lokalizacja ta jest jednym z dwóch miejsc realizacji największej w Chinach elektrochemicznej stacji magazynowania energii 600 MW/2400 MWh. Obejmuje 240 kontenerów akumulatorowych i 60 prefabrykowanych kabin. Po ukończeniu całego projektu powstanie zintegrowany model „wiatr-słońce-ciepło-magazynowanie-transmisja", który maksymalizuje wykorzystanie energii odnawialnej i zwiększa elastyczność całego systemu.

SINEXCEL (300693.SZ) dostarczył do projektu 60 prefabrykowanych kabin wyposażonych w 180 systemów PCS o mocy 1725 kW. System PCS, osiągający maksymalną wydajność na poziomie 98,5%, wykorzystuje zaawansowaną technologię opartą na wielu łańcuchach dla lepszej ochrony akumulatora i obsługuje elastyczne konfiguracje 1, 2, 4 lub 8 ciągów akumulatorów. Połączone wyjście AC/DC upraszcza sterowanie systemem i jego przyszłą rozbudowę, a szafy o stopniu ochrony IP54 zapewniają niezawodną pracę na zewnątrz. Dzięki szybkiemu czasowi reakcji 10 ms na potrzeby równoważenia sieci w czasie rzeczywistym produkt spełnia główne normy zgodności w Ameryce Północnej, Europie, Australii, Japonii i Chinach.

Dzięki globalnemu zasięgowi obejmującemu ponad 40 krajów i ponad 5000 wdrożeń na całym świecie SINEXCEL zainstalował magazyny o mocy ponad 12 GW, dostarczając rozwiązania dla projektów w skali użytkowej, sektora komercyjnego i przemysłowego oraz mikrosieci.

Sukces w tych przełomowych projektach podkreśla technologiczną siłę firmy SINEXCEL i jej nieustanne zaangażowanie w budowanie bardziej odpornej i zrównoważonej energetycznej przyszłości.

SINEXCEL

Firma SINEXCEL powstała w 2007 r. i obecnie jest jednym z pionierów rynku magazynów energii, systemów ładowania pojazdów elektrycznych i zapewniania rozwiązań umożliwiających dostęp do wysokiej jakości energii. Na swoim koncie ma wdrożenie systemów magazynowania energii o łącznej mocy 12 GW, 140 tys. ładowarek do pojazdów elektrycznych oraz blisko 20 mln amperów aktywnych filtrów harmonicznych. SINEXCEL współpracuje z liderami branżowymi, takimi jak EVE Energy i Schneider Electric, na rzecz wolności energetycznej.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2838515/image.jpg