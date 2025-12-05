300MW/1200MWhのエネルギー貯蔵ステーションが無事稼働開始 -- SINEXCELの1725kW PCSで稼働

中国、深セン、2025年12月5日 /PRNewswire/ -- SINEXCELの 1725kWユーティリティ規模パワーコンバージョンシステム（PCS）で稼働する、中国最大の電気化学エネルギー貯蔵ステーションの第1期（300 MW/1200 MWh）が無事に運転を開始しました。このマイルストーンは、フルキャパシティ運転への重要な一歩であり、電力網の安定性を大幅に向上させ、クリーンエネルギーの導入を加速させるものです。

このサイトは、中国最大の電気化学エネルギー貯蔵ステーション 600MW/2400MWhの2つのプロジェクト拠点のうちの1つです。本施設には、 240 個のバッテリーコンテナと60 台のプレハブキャビンが含まれています。プロジェクト全体が完成すると、再生可能エネルギーの利用を最大化し、システム全体の柔軟性を高める「風力–太陽光–熱–蓄電–送電」の統合モデルを形成します。

300MW/1200MWh Energy Storage Station Successfully Commissioned — Powered by SINEXCEL’s 1725kW PCS (PRNewsfoto/SINEXCEL)

SINEXCEL（300693.SZ）は、本プロジェクト向けに、1725kW PCSを 180 台搭載した 60 台のプレハブキャビンを提供しました。最大98.5%のピーク効率を実現するPCSは、バッテリー保護を強化する高度なマルチストリング技術を採用しており、1、2、4、または8ストリングの柔軟なバッテリー構成に対応しています。AC/DC出力の統合によりシステム制御や将来の拡張が容易になり、IP54規格のキャビネットにより屋外での信頼性の高い運用が保証されます。リアルタイムの電力網バランス調整に対応する 10 msの高速応答時間を備え、本製品は北米、ヨーロッパ、オーストラリア、日本、中国の主要な規格・認証に適合しています。

40カ国以上に展開し、世界で5,000件以上の導入実績を持つSINEXCELは、ユーティリティ規模、商業・産業（C&I）、マイクログリッド向けに合計12GW以上の蓄電容量を設置し、ソリューションを提供しています。

これらの画期的なプロジェクトへの成功裏の参画は、SINEXCELの技術力と、より強靭で持続可能なエネルギーの未来を実現するための継続的な取り組みを示しています。

SINEXCELについて

2007年に設立されたSINEXCELは、エネルギー貯蔵、EV充電、電力品質ソリューションのパイオニアです。12GWの設置済み蓄電容量、14万台のEV充電器、ほぼ2,000万アンペアのAHFを展開するSINEXCELは、EVE Energyやシュナイダーエレクトリックなどの業界リーダーと提携し、エネルギーの自由を実現しています。

問い合わせ先：

[email protected]

SOURCE SINEXCEL