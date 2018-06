Este verão tem nome: "Calypso"

MIAMI, 15 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- Depois de muita expectativa, o premiado artista Luis Fonsi está, finalmente, lançando hoje seu novo single chamado "Calypso", destacando a rapper e cantora britânica-jamaicana Stefflon Don.

Quando você ouve os primeiros acordes de "Calypso", você é imediatamente transportado para uma viagem de verão, onde a diversão e a dança esperam você. E não para por aqui. As vozes de Fonsi e Stefflon Don são a combinação perfeita para os diferentes gêneros musicais misturados na música, incluindo tropical, pop latino, batidas caribenhas e rap.

"Tenho estado muito empolgado com essa música ultimamente, pela sensação que me provoca toda vez que a interpreto. Calypso, para mim, representa diversão, cores, vibrações caribenhas e praia, basicamente bons momentos", disse Fonsi. A música tem um som novo, um som de ilha, e está novamente em três idiomas: espanhol, inglês e até um pouco de francês. Quando fomos ao estúdio para gravá-la, eu queria ter uma voz feminina que desse aquele toque especial, e Stefflon Don fez isso. Ela é uma artista incrível, super talentosa. Seu estilo e aquela combinação de sotaque britânico com o sabor jamaicano era exatamente o que a música precisava.

Stefflon Don, que pela primeira vez colabora em uma música em espanhol, disse: "Esta música é iluminada! Você vai ficar repetindo-a todos os dias, não vai sair da sua cabeça. Para mim, é uma honra que Fonsi tenha me convidado para participar dessa música. Sinto que será um grande destaque".

"Calypso" foi escrita por Luis Fonsi, Dyo, Mauricio Rengifo, Andrés Torres e Stefflon Don e produzida pelos premiados produtores Andrés Torres e Mauricio Rengifo.

O lançamento do single vem com um novo vídeo, já está disponível no YouTube, dirigido pelo diretor criativo da agência Elastic People, Carlos Perez, responsável pelos vídeos mais assistido da história, "Despacito" e "Échame La Culpa". Filmado mais uma vez em Puerto Rico, especificamente na Ilha Palominito, o vídeo mostra a beleza incomparável da ilha, a água quase transparente, a areia branca e uma festa divertida, que reflete a alegria de seu povo, desde os mais velhos até os mais jovens que, apesar dos estragos do furacão Maria, nunca perderam o calor e desejo de viver a vida ao máximo.

"Calypso" promete se tornar outro hit internacional da carreira musical incrivelmente bem-sucedida e premiada de Fonsi, enquanto ele continua a vender ingressos em arenas e teatros com seu aclamado "Love and Dance World Tour". Já se passou um ano desde que ele lançou a turnê, atuando em diferentes países e, em julho e agosto, continuará na Europa (pela segunda vez, devido à alta demanda) e na Ásia.

Em outra ótima notícia, Fonsi acaba de ser nomeado para o prêmio Tee Choice, na categoria "Choice Latin Artist" (artista latino de destaque). A votação está aberta no site da mostra http://fox.tv/VoteNowTCA. Os fãs podem votar até 19 de junho, às 9h, horário da costa do Pacífico, e podem também ter a opção de votar via Twitter, usando a hashtag categoria (#ChoiceLatinArtist) com o perfil de Fonsi, @luisfonsi, e a hashtag #TeenChoice.

Calypso está disponível em todas as plataformas digitais https://UMLE.lnk.to/CLYPSFp

Para ver todas as datas do "Love and Dance World Tour", visite o site:

www.luisfonsi.com

Para obter mais informações sobre Luis Fonsi:

página oficial: www.luisfonsi.com

Twitter: www.twitter.com/luisfonsi

Instagram: www.instagram.com/luisfonsi

Facebook: www.facebook.com/luisfonsi

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=Hnj_EMDUfjY

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/706384/Universal_Music_Latin_Entertainment_calypso.jpg

FONTE Universal Music Latin Entertainment

SOURCE Universal Music Latin Entertainment

Related Links

http://www.universalmusica.com

http://www.universalmusica.com/