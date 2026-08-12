Bitmine Immersion Technologies (BMNR) ha annunciato che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,81 milioni di token, mentre le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 11,6 miliardi di dollari

Alle 18:30 ET del 9 agosto 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 5.805.238 ETH al prezzo di 1.928 dollari per ETH (fonte Coinbase), 209 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 180 milioni di dollari in Beast Industries, una partecipazione di 69 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e una liquidità totale e titoli negoziabili pari a 104 milioni di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,8% dell'offerta di ETH (pari a 120,7 milioni di ETH).

"Siamo delusi dal fatto che il CLARITY Act non arriverà al voto del Senato prima della pausa di agosto, ma i mercati finanziari sembrano concentrarsi maggiormente sui recenti dati più moderati sull'inflazione e sull'occupazione. Le probabilità di un rialzo da parte della Federal Reserve a settembre sono scese al 40% dal 75% di due settimane fa", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, Chairman di Bitmine. "Ci aspettiamo che condizioni finanziarie più vantaggiose rappresentino un vento a favore per le criptovalute".

"Da quando Bitmine ha adottato una strategia di tesoreria basata su Ethereum il 30 giugno dello scorso anno, una significativa sovraperformance mensile di ETH rispetto a Bitcoin è stata generalmente seguita da una sovraperformance delle azioni Bitmine rispetto a ETH nel mese successivo. A luglio, ETH ha sovraperformato Bitcoin di 1.100 pb, in linea con quanto osservato nel luglio 2025, nel dicembre 2025 e nel marzo 2026, e in quei casi le azioni di Bitmine hanno registrato una solida sovraperformance rispetto a ETH nei due mesi successivi", ha aggiunto Lee.

"Continuiamo a ritenere che le azioni ordinarie di Bitmine siano sottovalutate; nell'ultima settimana, la Società ha riacquistato 3 milioni di azioni, portando il totale di riacquisti di azioni ordinarie a oltre 19 milioni di azioni ordinarie dall'inizio di luglio. Questo riacquisto rimane il più grande mai eseguito da qualsiasi DAT (Digital Asset Treasury) operante nell'ambito di Ethereum, Bitcoin o cripto", ha proseguito Lee. Dal 1° luglio 2026, Bitmine ha riacquistato 19,1 milioni di azioni ordinarie nell'ambito del programma di riacquisto di azioni da 4 miliardi di dollari autorizzato in precedenza.

"Nell'ultima settimana, abbiamo acquisito 7.391 ETH. Bitmine ha acquistato ETH ogni settimana dall'avvio della strategia di tesoreria ETH, il 30 giugno 2025, all'incirca 14 mesi fa", ha dichiarato Lee.

Il 16 luglio 2026, Bitmine ha pubblicato l'ultimo messaggio del Presidente (link qui) per il mese di luglio 2026. Il titolo del messaggio è "ETH è la cura per la Valle perturbante della ricchezza".

All'inizio del 2026, Bitmine ha lanciato MAVAN (Made in American VAlidator Network), la piattaforma di staking di livello istituzionale. Sebbene sia stata originariamente sviluppata per supportare la tesoreria Ethereum di Bitmine, MAVAN intende ampliarsi per raggiungere investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema alla ricerca della migliore infrastruttura di staking. Una parte degli ETH di Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 9 agosto 2026, il totale di ETH in staking su Bitmine ammonta a 5.067.309 (9,8 miliardi di dollari al prezzo di 1.928 dollari per ETH). "Bitmine ha messo in staking più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine è interamente messo in staking da MAVAN e dai suoi partner di staking), il rendimento previsto dallo staking di ETH è di 294 milioni di dollari all'anno (utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,63%)", ha dichiarato Lee.

"I ricavi annuali derivanti dallo staking sono attualmente previsti a 257 milioni di dollari. E questi 5,1 milioni di ETH rappresentano l'87% dei 5,81 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Le operazioni di staking di Bitmine hanno generato un rendimento su 7 giorni del 2,63% (su base annua)", ha proseguito Lee.

Le partecipazioni in criptovalute di Bitmine occupano il 1° posto delle tesorerie Ethereum e il 2° posto delle tesorerie globali, dietro a Strategy Inc., che secondo quanto riferito possiede 842.138 BTC per un valore di circa 59 miliardi di dollari. Bitmine si conferma la più grande tesoreria di ETH al mondo.

Il management di Bitmine ritiene che il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission (SEC) abbiano, per i servizi finanziari nel 2026, una portata trasformativa analoga a quella del provvedimento statunitense del 15 agosto 1971 che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro USA 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando vita agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Questi investimenti si sono rivelati più efficienti dell'oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero esercizio 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile registrarsi all'indirizzo: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), e le sue controllate ("Bitmine" o la "Società"), è una società specializzata in infrastrutture per la tecnologia blockchain, con attività nei servizi istituzionali di staking e validazione di asset digitali, nel mining di Bitcoin e nella gestione strategica di asset digitali. In qualità di leader mondiale tra le società con una strategia di tesoreria basata su Ethereum, la società implementa un'innovativa strategia per gli asset digitali destinata a investitori istituzionali e operatori dei mercati dei capitali. La Società offre un'infrastruttura di staking e validazione di livello istituzionale, che le consente di generare ricompense da staking e ricavi dall'attività di validazione, oltre a svolgere attività di mining di Bitcoin. Bitmine detiene asset digitali come parte della propria strategia aziendale, generando rendimenti su tali attività a sostegno della liquidità e della raccolta di capitale. Durante il 2025, la Società ha ampliato le sue capacità di infrastruttura blockchain, tra cui lo sviluppo e l'implementazione di MAVAN, la sua piattaforma istituzionale di staking e convalida. Le attività della Società comprendono inoltre investimenti in iniziative blockchain in fase iniziale (investimenti "moonshot"), nonché servizi accessori di mining, hosting e consulenza.

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Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 e successive modifiche. Le dichiarazioni previsionali includono tutte le dichiarazioni che non sono meramente storiche e possono generalmente essere identificate dall'uso di termini quali "si aspetta", "stima", "intende", "pianifica", "ritiene", "prevede", "valuta", "proietta", "punta a", "obiettivi", "potrebbe", "sarà", "sarebbe", "potrebbe", "dovrebbe" o espressioni simili, incluse le forme negative, o da altra terminologia comparabile. Il presente documento contiene in particolare dichiarazioni previsionali riguardanti, tra l'altro: (i) l'obiettivo della Società di acquisire il 5% dell'offerta totale di ETH (l'iniziativa "Alchemy of 5%") e le dichiarazioni riguardanti l'avanzamento verso tale traguardo; (ii) la strategia di accumulo e tesoreria di asset digitali della Società, incluse le dichiarazioni relative al proseguimento degli acquisti settimanali di ETH e allo status della Società quale più grande tesoreria di ETH al mondo; (iii) le operazioni di staking della Società, compresi rendimenti annualizzati previsti dallo staking di ETH di circa 294 milioni di dollari (nell'ipotesi che gli ETH di Bitmine siano interamente in staking tramite MAVAN e i suoi partner su larga scala), i ricavi annualizzati attualmente previsti derivanti dallo staking pari a circa 257 milioni di dollari e il rendimento a 7 giorni del 2,63% (su base annualizzata); (iv) l'espansione prevista di MAVAN per servire investitori istituzionali, custodian e partner dell'ecosistema alla ricerca della migliore infrastruttura di staking; (v) il programma di riacquisto di azioni da 4 miliardi di dollari della Società, incluse le dichiarazioni relative all'esecuzione, all'ammontare e al potenziale valore accrescitivo di tale programma; (vi) le valutazioni del management in merito alla valutazione delle azioni ordinarie della Società e le aspettative sull'andamento futuro del titolo rispetto a ETH e ad altri asset digitali; (vii) le aspettative riguardo alla correlazione tra la performance di ETH rispetto a Bitcoin o al Nasdaq 100 e la successiva performance delle azioni della Società; (viii) le dichiarazioni relative all'impatto dei fattori macroeconomici, incluse la politica della Federal Reserve, i dati sull'inflazione e le condizioni del mercato del lavoro, sui mercati degli asset digitali e sulle condizioni finanziarie; (ix) la convinzione del management che il GENIUS Act e il progetto SEC Project Crypto abbiano un impatto trasformativo sui servizi finanziari; (x) le dichiarazioni secondo cui l'investimento della Società in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) offre un'esposizione indiretta a OpenAI; e (xi) la futura crescita, evoluzione e direzione strategica della strategia di tesoreria Ethereum della Società e delle sue capacità di infrastruttura blockchain.

Tali dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze significativi che potrebbero determinare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quelli espressi o impliciti. Tra i fattori che potrebbero causare o contribuire a tali scostamenti figurano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'estrema volatilità e imprevedibilità dei prezzi degli asset digitali, inclusi ETH e Bitcoin; i cambiamenti delle condizioni di mercato che incidono sul prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie e delle azioni privilegiate di Serie A della Società; la capacità della Società di eseguire con successo la propria strategia di acquisizione di asset digitali e di raggiungere gli obiettivi di accumulo di ETH; la capacità della Società di finanziare le attività operative, le operazioni di tesoreria in Ethereum, l'espansione di MAVAN e le iniziative di riacquisto di azioni; i rischi operativi, di sicurezza e tecnologici connessi alle attività di staking e validazione della Società, inclusi guasti di rete, violazioni informatiche e cambi di protocollo; la concorrenza nei segmenti della tesoreria digitale, dello staking e del mining; la dipendenza della Società da personale chiave, inclusi i vertici aziendali; gli sviluppi normativi che interessano asset digitali, tecnologia blockchain e attività di staking negli Stati Uniti e a livello globale, inclusa l'adozione finale, l'attuazione e l'interpretazione del GENIUS Act, del CLARITY Act e di altre iniziative legislative e normative in corso; i provvedimenti di SEC, CFTC e di altri organismi di regolamentazione in materia di asset digitali e attività correlate; i rischi connessi agli investimenti della Società in iniziative blockchain in fase iniziale (investimenti "moonshot"), incluso l'investimento in Eightco Holdings; i fattori macroeconomici, tra cui inflazione, tassi di interesse, politica monetaria della Federal Reserve e condizioni economiche generali che incidono sul sentiment degli investitori verso gli asset digitali; le modifiche al protocollo Ethereum, inclusi i meccanismi di staking, i requisiti per i validatori e le strutture di remunerazione; i rischi legati ai sistemi di IA e al loro potenziale impatto sui mercati delle criptovalute e sulla tecnologia blockchain; la performance di fornitori terzi di servizi, exchange e custodian; i rischi legati alla concentrazione degli attivi della Società in valute digitali; e gli ulteriori fattori di rischio descritti nei documenti depositati dalla Società presso la SEC.

Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si basano sulle informazioni a disposizione del management alla data di questa pubblicazione e riflettono le attuali aspettative, stime, previsioni e proiezioni del management, nonché le relative ipotesi e convinzioni con riferimento a eventi futuri. I risultati effettivi possono differire in misura sostanziale da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali in funzione di molteplici fattori, inclusi quelli descritti in precedenza e nella sezione Risk Factors della Relazione Annuale della Società sul Form 10-K per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2025, depositata presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché nelle Relazioni Trimestrali sul Form 10-Q e negli altri documenti della Società depositati presso la SEC, come di volta in volta modificati o aggiornati. Copie di tali documenti sono disponibili sul sito della SEC all'indirizzo www.sec.gov e sul sito della Società all'indirizzo https://Bitminetech.io/investor-relations/. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono unicamente alla data in cui sono formulate. Bitmine declina espressamente qualsivoglia obbligo o impegno ad aggiornare, rivedere o integrare tali dichiarazioni previsionali per riflettere eventuali cambiamenti delle proprie aspettative o mutamenti di eventi, condizioni o circostanze su cui si basano tali dichiarazioni, salvo quanto richiesto dalla normativa o regolamentazione applicabile.