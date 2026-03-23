Firma Fractal EMS uzyskała certyfikaty ISO/IEC 9001 i 27001

AUSTIN, Teksas, 23 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Fractal EMS Inc. („Fractal"), światowy lider w dziedzinie systemów zarządzania energią i SCADA dla projektów związanych z przechowywaniem energii w bateriach, energią słoneczną, systemami hybrydowymi i centrami danych, ogłosił uzyskanie certyfikatów ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001:2022, które stanowią uznane na całym świecie normy dotyczące systemów zarządzania jakością (QMS) oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). Ten znaczący kamień milowy potwierdza głębokie zaangażowanie firmy w zapewnianie najwyższych standardów zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji dla klientów z branży energetycznej.

„Ta podwójna certyfikacja ISO 9001 i ISO 27001 stanowi kluczowy krok w kierunku dostarczania klientom produktów wysokiej jakości. ISO 9001 wprowadza światowej klasy ramy jakości, które zapewniają precyzyjną, wydajną i spójną realizację projektów, minimalizując jednocześnie błędy i spełniając najsurowsze wymagania klientów oraz normy regulacyjne. Jednocześnie ISO 27001 wzmacnia nasze zabezpieczenia cybernetyczne dzięki rygorystycznym, najlepszym w swojej klasie mechanizmom kontroli, które chronią poufne informacje, infrastrukturę krytyczną oraz dane klientów przed ewoluującymi zagrożeniami cybernetycznymi" - powiedział Daniel Crotzer, dyrektor generalny.

Fractal EMS:

Fractal EMS oferuje kompleksową, w pełni zintegrowaną platformę do zarządzania energią (EMS) oraz monitorowania, wizualizacji i kontroli procesów przemysłowych monitorowania (SCADA), łączącą w sobie zaawansowane oprogramowanie, kontrolery sprzętowe, płynną integrację systemową, solidne zabezpieczenia cybernetyczne oraz zaawansowane narzędzia analityczne. Całość wspiera centrum operacyjne działające w trybie 24/7 (NERC-CIP Medium), zapewniające niezawodną i bezpieczną eksploatację kluczowych obiektów energetycznych.

Jako jedyne w branży prawdziwie pionowe rozwiązanie EMS, Fractal EMS oferuje niezależne od sprzętu, gotowe do użycia systemy sterowania obejmujące BMS, EMS/PPC, MPC i SCADA - wszystko zunifikowane w jednej, elastycznej i skalowalnej architekturze. Taka konstrukcja umożliwia łatwe dodawanie, usuwanie lub rekonfigurację zasobów, umożliwiając operatorom zarządzanie pojedynczymi lokalizacjami lub całymi flotami z maksymalną wydajnością, bezpieczeństwem i rentownością.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2507751/fractal_ems_Logo.jpg