Fractal EMS získava certifikácie ISO/IEC 9001 a 27001

News provided byFractal EMS Inc.
Mar 20, 2026, 18:03 ET
AUSTIN, Texas, 20. marec 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Fractal EMS Inc. („Fractal"), globálny líder v oblasti systémov riadenia energie a SCADA pre projekty batériových úložísk, solárnych a hybridných systémov a dátových centier, oznámila úspešné udelenie certifikácií ISO 9001:2015 a ISO/IEC 27001:2022. Ide o medzinárodne uznávané normy pre systémy riadenia kvality (QMS) a systémy riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS). Tento významný míľnik potvrdzuje hlboký záväzok spoločnosti poskytovať najvyššie štandardy riadenia kvality a informačnej bezpečnosti pre klientov v celom energetickom odvetví.
„Duálne certifikácie ISO 9001 a ISO 27001 predstavujú kľúčový krok v našej kapacite dodávať zákazníkom kvalitné produkty. Norma ISO 9001 zahŕňa rámec kvality svetovej úrovne, ktorý zaisťuje presné, efektívne a konzistentné dodávanie projektov, minimalizuje chyby a spĺňa najprísnejšie požiadavky klientov a regulačných orgánov. Norma ISO 27001 zároveň posilňuje našu kybernetickú obranu prísnymi a špičkovými kontrolami, ktoré chránia citlivé informácie, kritickú infraštruktúru a údaje klientov pred vyvíjajúcimi sa kybernetickými hrozbami." – Daniel Crotzer, generálny riaditeľ.
O spoločnosti Fractal EMS:
Fractal EMS poskytuje komplexnú, plne integrovanú platformu pre správu energie a SCADA, ktorá kombinuje pokročilý softvér, hardvérové ovládače, plynulú integráciu systému, stabilnú kybernetickú bezpečnosť a výkonné analytické systémy. Všetko to podporuje naše nonstop diaľkové prevádzkové stredisko (NERC-CIP Medium) pre spoľahlivú a bezpečnú prevádzku kritických energetických aktív.
Ako jediné skutočne vertikálne riešenie EMS v tomto odvetví ponúka Fractal EMS hardvérovo nezávislé, komplexné riadenie systémov BMS, EMS/PPC, MPC a SCADA – všetko zjednotené v jedinej flexibilnej a škálovateľnej architektúre. Táto konštrukcia umožňuje bezproblémové pridávanie, odoberanie alebo rekonfiguráciu zariadení, čo umožňuje prevádzkovateľom spravovať jednotlivé lokality alebo celé flotily s maximálnou efektivitou, bezpečnosťou a ziskovosťou.
