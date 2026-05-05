Fractal EMS obniża ceny i upraszcza proces zawierania umów, aby podmioty realizujące mogły działać szybciej

Nowe podejścia: „Polityka cenowa ukierunkowana na klienta" i „Przyspieszony proces zawierania umów" sprawiają, że wdrażanie wiodącej w branży platformy EMS stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

AUSTIN (Teksas), 5 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Fractal EMS, lider rynku w zakresie systemów EMS i SCADA dla instalacji fotowoltaicznych typu front-of-the-meter, magazynów energii (BESS) oraz centrów danych, ogłosił dziś dwa istotne usprawnienia ukierunkowane na klienta: znaczące obniżenie cen wszystkich produktów oraz uproszczony proces zawierania umów zaprojektowany w celu skrócenia czasu od przyznania kontraktu do rozpoczęcia realizacji. Zmiany te mają na celu obniżenie całkowitych kosztów i złożoności realizacji inwestycji w sytuacji, gdy podmioty realizujące, niezależni producenci energii (IPP) i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej rywalizują o szybkie uruchomienie nowych mocy liczonych w gigawatach.

Hardware-agnostic EMS/PPC/SCASA/MPC platform built tough for harsh environments and stringent uptime guarantees

Co się zmienia dla klientów

1) Niższe ceny: firma Fractal EMS obniżyła ceny nawet o 25%, oferując dodatkowe rabaty uzależnione od wolumenu dla stałych klientów. Dzięki strategicznemu połączeniu optymalizacji łańcucha dostaw i przełomowym rozwiązaniom w architekturze sterowania firma Fractal EMS osiągnęła wydajność, która pozycjonuje ją jako lidera cenowego na rynku. Postępy techniczne i operacyjne umożliwiają Fractal dostarczanie platformy klasy premium o wysokiej wydajności w najbardziej konkurencyjnej cenie w branży, maksymalnie zwiększając rentowność partnerów bez kompromisów w zakresie jakości i bezpieczeństwa.

2) Uproszczony proces zawierania umów: nowa umowa jest krótsza o ponad 50%. Współpracując bezpośrednio z działami prawnymi i zakupowymi klientów, firma Fractal skonsolidowała umowę, zakres prac i warunki gwarancji w jeden dokument napisany prostym językiem. Efekt jest jednoznaczny: mniej czasu poświęconego na negocjacje i cykle zakupowe, a więcej na uruchamianie mocy w megawatach.

„Nasi klienci powiedzieli nam dwie rzeczy bardzo jasno: obniżcie cenę i ułatwcie współpracę. Zrobiliśmy więc jedno i drugie. Przebudowaliśmy nasze ceny od podstaw i zrezygnowaliśmy z dotychczasowych umów na rzecz takich, które klient może przeczytać w jedno popołudnie. Cel jest prosty - uczynić Fractal rozwiązaniem o minimalnym poziomie barier dla wdrożenia w inwestycjach wysokowydajnego systemu EMS produkowanego w USA" - Daniel Crotzer, dyrektor generalny Fractal EMS.

3) Nowy elastyczny zakres „A La Carte": zachowując status jedynego dostawcy zdolnego do dostarczania kompleksowych, zintegrowanych systemów sterowania w modelu „pod klucz", Fractal EMS wprowadza elastyczne podejście „A La Carte". Partnerzy mogą teraz wybrać podstawową ofertę EMS lub dostosować zakres poprzez wybór spośród takich elementów jak sieci, BMS, SCADA, PPC/MPC, cyberbezpieczeństwa, analityki i monitoringu. Taka modułowość zapewnia, że Fractal EMS może bezproblemowo łączyć się z dowolną konfiguracją projektu, co czyni z firmy optymalnego partnera dla producentów OEM i wykonawców EPC.

4) Partnerstwa globalne: Fractal EMS nadal rozszerza swoją obecność na świecie, z powodzeniem wdrażając ponad 15 GW zaawansowanych rozwiązań sterowania w Europie, Ameryce Południowej, Australii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Firma aktywnie dąży do nawiązywania trwałych, strategicznych partnerstw o dużym znaczeniu z przedsiębiorstwami z sektora użyteczności publicznej, podmiotami realizującymi/IPP, dostawcami i wykonawcami EPC, którzy wymagają wiarygodnej wydajności i bezproblemowej integracji. U podstaw każdej współpracy leży głębokie zaangażowanie w sukces klienta i długoterminową niezawodność, aby kluczowe aktywa energetyczne partnerów charakteryzowały się maksymalną dostępnością i bezpieczeństwem niezależnie od lokalizacji i złożoności sieci.

Zmiany te potwierdzają również otwarte podejście Fractal oparte na wielu dostawcach. Ponieważ systemy sterowania Fractal współpracują z dostawcami baterii oraz PCS, klienci mogą wdrożyć nowe zasady dotyczące cen, umów i zakresu bez konieczności zmiany pozostałych elementów projektu - i bez rezygnacji z cyberbezpieczeństwa, sprzętu produkowanego w USA oraz standardów sterowania klasy inwestycyjnej, które sprawiły, że Fractal jest wyborem podmiotów realizujących projekty na skalę przemysłową.

Dostępność

Nowe ceny oraz uproszczony proces zawierania umów obowiązują od razu dla wszystkich nowych zapytań i są oferowane obecnym klientom w odniesieniu do poszczególnych inwestycji. Obecni oraz potencjalni klienci mogą uzyskać zaktualizowany cennik oraz wzór umowy ramowej na stronie fractalems.com lub kontaktując się z przedstawicielem Fractal.

Fractal EMS:

Fractal EMS oferuje kompleksową, w pełni zintegrowaną platformę do zarządzania energią (EMS) oraz monitorowania, wizualizacji i kontroli procesów przemysłowych monitorowania (SCADA), łączącą w sobie zaawansowane oprogramowanie, kontrolery sprzętowe, płynną integrację systemową, solidne zabezpieczenia cybernetyczne oraz zaawansowane narzędzia analityczne do inwestycji z zakresu magazynowania, fotowoltaiki, rozwiązań hybrydowych i centrów danych, obsługiwane przez centrum operacyjne działające w trybie 24/7 (NERC-CIP Medium). Fractal EMS oferuje niezależne od sprzętu, gotowe do użycia systemy sterowania obejmujące BMS, EMS/PPC, MPC i SCADA - wszystko zunifikowane w jednej, elastycznej i skalowalnej architekturze. Firma Fractal EMS potwierdza, że jej sprzęt sterujący spełnia wymogi dotyczące podmiotów nieuznawanych za zakazane podmioty zagraniczne (Non-Prohibited Foreign Entity, Non-PFE/FEOC) oraz kwalifikuje się jako rozwiązanie krajowe. Inwestycje wykorzystujące Fractal EMS są w pełni zgodne z najnowszymi wymogami federalnymi i mogą korzystać z zachęt dla rozwiązań krajowych. Więcej informacji: www.fractalems.com.

