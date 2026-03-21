Fractal EMS obtient les certifications ISO/IEC 9001 et 27001

AUSTIN, Texas, 21 mars 2026 /PRNewswire/ -- Fractal EMS Inc. (« Fractal »), un leader mondial des systèmes de gestion de l'énergie et du SCADA pour les projets de stockage sur batterie, solaires, hybrides et de centres de données, a annoncé avoir obtenu les certifications ISO 9001:2015 et ISO/IEC 27001:2022 qui sont les normes internationalement reconnues pour les systèmes de gestion de la qualité (QMS) et les systèmes de gestion de la sécurité de l'information (ISMS). Cette étape importante renforce l'engagement inébranlable de l'entreprise à fournir les normes les plus élevées en matière de gestion de la qualité et de sécurité de l'information à ses clients dans l'ensemble du secteur de l'énergie.

« Ces deux certifications ISO 9001 et ISO 27001 marquent une étape décisive dans notre capacité à proposer des produits de qualité à nos clients. La norme ISO 9001 constitue un cadre de qualité de niveau international qui garantit une exécution précise, efficace et cohérente des projets, tout en minimisant les erreurs et en répondant aux critères les plus stricts des clients et des autorités de réglementation. Dans le même temps, la norme ISO 27001 renforce nos cyberdéfenses grâce à des contrôles rigoureux et de premier ordre qui protègent les informations sensibles, la protection des infrastructures critiques et les données des clients contre les cybermenaces en constante évolution ». - Daniel Crotzer, PDG.

À propos de Fractal EMS :

Fractal EMS propose une plateforme SCADA et de gestion de l'énergie complète et totalement intégrée qui associe des logiciels avancés, des contrôleurs matériels, une intégration transparente des systèmes, une cybersécurité solide et des analyses puissantes. Nos solutions sont soutenues par notre centre d'opérations à distance 24/7 (NERC-CIP Medium) pour des opérations fiables et sécurisées des actifs énergétiques critiques.

Seule solution EMS véritablement verticale du secteur, Fractal EMS offre des contrôles clés en main, agnostiques sur le plan matériel, pour les systèmes BMS, EMS/PPC, MPC et SCADA, le tout unifié sur une architecture unique, flexible et évolutive. Cette conception permet d'ajouter, de retirer ou de reconfigurer des équipements sans effort, ce qui permet aux opérateurs de gérer des sites uniques ou des flottes entières avec un maximum d'efficacité, de sécurité et de rentabilité.

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