Fractal EMS получает сертификаты ISO/IEC 9001 и 27001

ОСТИН, штат, 21 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Fractal EMS Inc. («Fractal»), мировой лидер в области систем управления энергопотреблением и SCADA для проектов аккумуляторных батарей, солнечных, гибридных систем и центров обработки данных, объявил об успешном достижении сертификатов ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2022, международно признанных стандартов для систем управления качеством (QMS) и систем управления информационной безопасностью (ISMS). Эта важная веха подтверждает глубокую приверженность компании обеспечению самых высоких стандартов управления качеством и информационной безопасности для своих клиентов в энергетической отрасли.

«Эти двойные сертификаты ISO 9001 и ISO 27001 знаменуют собой ключевой шаг в нашей способности поставлять качественную продукцию для наших клиентов. ISO 9001 внедряет систему качества мирового класса, которая обеспечивает точную, эффективную и последовательную реализацию проекта при минимизации ошибок и соблюдении самых строгих требований клиентов и нормативных требований. В то же время ISO 27001 укрепляет нашу киберзащиту с помощью строгих, лучших в своем классе средств контроля, которые защищают конфиденциальную информацию, защиту критической инфраструктуры и данные клиентов от возникающих киберугроз», — сказал Даниэль Кротцер (Daniel Crotzer), генеральный директор.

О Fractal EMS:

Fractal EMS предоставляет комплексную, полностью интегрированную платформу управления энергопотреблением и SCADA, которая сочетает в себе передовое программное обеспечение, аппаратные контроллеры, бесшовную системную интеграцию, надежную кибербезопасность и мощную аналитику. Это поддерживается нашим круглосуточным удаленным операционным центром (NERC-CIP Medium) для надежной и безопасной работы с критически важными энергетическими активами.

Являясь единственным в отрасли по-настоящему вертикальным решением EMS, Fractal EMS предлагает независимые от аппаратного обеспечения средства управления под ключ для BMS, EMS/PPC, MPC и SCADA — все они объединены в единую, гибкую и масштабируемую архитектуру. Эта конструкция позволяет легко добавлять, удалять или перенастраивать активы, предоставляя операторам возможность управлять отдельными объектами или целыми парками с максимальной эффективностью, безопасностью и рентабельностью.