Fractal EMS znižuje ceny a zjednodušuje uzatváranie zmlúv s cieľom urýchliť projekty pre developerov
News provided byFractal EMS Inc.
May 05, 2026, 09:10 ET
Nové princípy „Ceny zamerané na zákazníka" a „Rýchle uzatváranie zmlúv" uľahčujú nasadenie poprednej platformy EMS v odvetví ako nikdy predtým.
AUSTIN, Texas, 5. máj 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Fractal EMS, líder na trhu solárnych systémov „front-of-the-meter", systémami BESS a systémami EMS a SCADA pre dátové centrá, dnes oznámila dve významné vylepšenia zamerané na zákazníkov: výrazné zníženie cien v celom svojom produktovom portfóliu a zjednodušenie procesu uzatvárania zmlúv, ktorý je navrhnutý tak, aby skrátil cestu od zadania zákazky až po oznámenie o začatí prác. Tieto zmeny majú spoločne znížiť celkové náklady a zložitosť realizácie projektov v čase, keď sa developeri, poskytovatelia nezávislých energetických služieb (IPP) a energetické spoločnosti predbiehajú v tom, kto prinesie do prevádzky kapacitu na úrovni gigawattov.
Čo sa mení pre zákazníkov
1) Nižšie ceny: Spoločnosť Fractal EMS znížila ceny až o 25 % a pre zákazníkov so širokým portfóliom poskytuje ďalšie zľavy na základe objemu. Vďaka strategickej kombinácii optimalizácie dodávateľského reťazca a prelomových inovácií v architektúre riadenia dosiahla spoločnosť Fractal EMS efektívnosť, ktorá ju stavia do pozície lídra na trhu z hľadiska cien. Vďaka technickému a prevádzkovému pokroku môže spoločnosť Fractal poskytovať prémiovú, vysoko výkonnú platformu za bezkonkurenčnú cenu v odvetví, čím maximalizuje ziskovosť pre našich partnerov bez kompromisov na kvalite alebo bezpečnosti.
2) Zjednodušené zmluvy: Nová zmluva je o viac ako 50 % kratšia. Spoločnosť Fractal v priamej spolupráci s právnymi a obstarávacími tímami zákazníkov zjednotila svoju zmluvu, rozsah prác a záručné podmienky do jediného, zrozumiteľného balíka. Výsledný efekt je jednoduchý: menej času stráveného pripomienkovaním a cyklami obstarávania, viac času stráveného uvádzaním megawattov do prevádzky.
„Naši zákazníci nám veľmi jasne povedali dve veci: znížte ceny a zjednodušte proces obchodovania. Takže sme urobili oboje. Od základov sme prepracovali ceny a roztrhali sme staré zmluvy v prospech niečoho, čo si zákazník môže prečítať za jedno popoludnie. Cieľ je jednoduchý – urobiť zo spoločnosti Fractal najefektívnejší spôsob, ako na projekt sprevádzkovať vysokovýkonný systém EMS vyrobený v USA. – Daniel Crotzer, generálny riaditeľ, Fractal EMS
3) Nový flexibilný rozsah „podľa vlastného výberu": Hoci Fractal EMS zostáva jediným poskytovateľom schopným dodať kompletné vertikálne riadiace systémy na kľúč, zavádza flexibilný prístup „podľa vlastného výberu". Partneri si teraz môžu vybrať základnú ponuku EMS alebo prispôsobiť rozsah výberom z nasledujúcich možností: siete, BMS, SCADA, PPC/MPC, kybernetická bezpečnosť, analytika a monitorovanie. Modulárny systém zabezpečuje, že Fractal EMS sa dokáže plynulo integrovať do akejkoľvek konfigurácie projektu a byť najlepším partnerom pre výrobcov originálnych dielov (OEM) aj poskytovateľov EPC.
4) Globálne partnerstvá: Fractal EMS naďalej rozširuje svoju globálnu pôsobnosť a úspešne nasadila viac ako 15 GW pokročilých riadiacich riešení v Európe, Južnej Amerike, Austrálii, Kanade a Spojených štátoch. Aktívne sa snažíme nadviazať trvalé a vysokoúčinné partnerstvá s energetickými spoločnosťami, developermi/individuálnymi partnermi, dodávateľmi a EPC, ktorí vyžadujú rentabilný výkon a jednoduchú integráciu. Základom každej spolupráce je hlboký záväzok k úspechu zákazníkov a dlhodobej spoľahlivosti, čím sa zaistí, aby kritické energetické aktíva našich partnerov fungovali s maximálnou prevádzkyschopnosťou a bezpečnosťou bez ohľadu na geografickú polohu či zložitosť siete.
Tieto zmeny tiež posilňujú otvorený prístup spoločnosti Fractal zameraný na viacerých výrobcov originálnych dielov (OEM). Keďže kontrolné mechanizmy spoločnosti Fractal fungujú u rôznych dodávateľov batérií a PCS, zákazníci môžu prijať nový rámec pre tvorbu cien, uzatváranie zmlúv a stanovovanie rozsahu bez toho, aby menili zvyšok svojho projektového balíka – a bez toho, aby obetovali kybernetickú bezpečnosť, hardvér vyrobený v USA a kontrolné mechanizmy investičnej kvality, vďaka ktorým je spoločnosť Fractal voľbou pre developerov veľkých projektov.
Dostupnosť
Nové ceny a zjednodušený zmluvný rámec sú okamžite účinné pre všetky nové žiadosti a existujúcim zákazníkom sa ponúkajú na základe jednotlivých projektov. Zákazníci a potenciálni zákazníci môžu požiadať o aktualizovaný cenník a šablónu rámcovej zmluvy na stránke fractalems.com alebo cez svojho obchodného zástupcu Fractal.
O spoločnosti Fractal EMS
Fractal EMS poskytuje komplexnú, plne integrovanú platformu pre správu energie a SCADA, ktorá kombinuje pokročilý softvér, hardvérové ovládače, plynulú integráciu systému, stabilnú kybernetickú bezpečnosť a výkonné analytické systémy pre projekty skladovania, solárne, hybridné projekty a dátové centrá. Vďaka nepretržitej prevádzke vzdialeného operačného centra (NERC-CIP Medium) ponúka Fractal EMS hardvérovo nezávislé, komplexné riadenie systémov BMS, EMS/PPC, MPC a SCADA – všetko zjednotené v jednej flexibilnej a škálovateľnej architektúre. Fractal EMS potvrdzuje, že jej riadiaci hardvér spĺňa požiadavky na označenie „Nezakázaný zahraničný subjekt" (Non-PFE/FEOC) a „domáci subjekt". Vďaka tomu sú projekty s podporou Fractal EMS plne v súlade s najnovšími federálnymi požiadavkami a stimulmi pre domáci obsah. Viac informácií nájdete na stránke www.fractalems.com.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2971255/Fractal_EMS_Inc_newswire_rack.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2507751/fractal_ems_Logo.jpg
Share this article