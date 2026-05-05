Fractal EMS réduit ses tarifs et simplifie ses contrats pour aider les promoteurs à avancer plus rapidement

Les nouvelles formules « Tarification centrée sur le client » et « Contrat rapide » facilitent plus que jamais le déploiement de la plateforme de système de gestion d'énergie (EMS) la plus performante du secteur.

AUSTIN, Texas, 5 mai 2026 /PRNewswire/ -- Fractal EMS, le leader du marché des solutions d'énergie solaire en amont des compteurs, des systèmes de stockage d'énergie par batterie ainsi que des systèmes de gestion d'énergie, de la télésurveillance et de l'acquisition de données pour centres de données, a annoncé aujourd'hui deux améliorations majeures axées sur la clientèle : une réduction significative des prix dans l'ensemble de sa gamme de produits et un processus simplifié de conclusion de contrat, pensé pour raccourcir le délai entre l'attribution du marché et l'ordre de démarrage des travaux. Ensemble, ces changements visent à faire baisser le coût total des projets et à rendre moins complexe leur déploiement, à un moment où les promoteurs, les producteurs indépendants d'électricité et les services d'utilité publique s'efforcent d'intégrer au réseau des gigawatts de nouvelle capacité.

Hardware-agnostic EMS/PPC/SCASA/MPC platform built tough for harsh environments and stringent uptime guarantees

Ce qui change pour les clients

1) Baisse des prix : Fractal EMS a réduit ses prix jusqu'à 25 %, et réserve à son portefeuille de clients des remises supplémentaires basées sur le volume. Grâce à une combinaison stratégique d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et de percées dans l'architecture de contrôle, Fractal EMS a dégagé des gains d'efficacité qui en font le leader du marché en matière de prix. Ces avancées techniques et opérationnelles permettent à Fractal de fournir une plateforme d'excellence à haute performance au prix le plus compétitif du secteur, afin d'optimiser la rentabilité pour les partenaires sans compromettre la qualité ou la sécurité.

2) Contrat simplifié : Le nouveau contrat est plus de deux fois moins long. En collaboration directe avec les équipes juridiques et chargées des achats de ses clients, Fractal a regroupé son modèle d'accord, son cahier des charges et ses conditions de garantie en un seul document rédigé en langage clair. L'effet cumulé est direct : moins de temps consacré aux lignes rouges et aux cycles de passation de marchés, plus de temps consacré à la mise en service de mégawatts de capacité.

« Nos clients nous ont dit très clairement deux choses : de faire baisser les prix et de faciliter les relations commerciales. C'est ce que nous avons fait. Nous avons revu notre tarification de fond en comble, et nous avons supprimé tous les anciens contrats au profit d'un document plus accessible pour le client. L'objectif est simple : faire de Fractal le meilleur partenaire pour mettre en place un système de gestion d'énergie performant, fabriqué aux États-Unis, dans le cadre d'un projet. » - Daniel Crotzer, directeur général de Fractal EMS

3) Nouveau cahier des charges modulable, « à la carte » : Tout en restant le seul fournisseur capable de proposer des contrôles verticaux complets et clés en main, Fractal EMS lance une approche modulable, à la carte. Les partenaires peuvent désormais sélectionner une offre de système de gestion d'énergie de base ou en personnaliser la portée en choisissant l'une des options suivantes : réseau, système de gestion de bâtiment, télésurveillance et acquisition de données, contrôleur de centrale électrique/contrôleur de centrale maître, cybersécurité, analyse ou surveillance. Cette modularité garantit que Fractal EMS peut s'intégrer de manière transparente dans n'importe quelle configuration de projet, et être ainsi le meilleur partenaire pour les fabricants d'équipement d'origine comme pour les prestataires de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction.

4) Partenariats mondiaux : Fractal EMS, qui a déployé avec succès plus de 15 GW de solutions de contrôle avancées en Europe, en Amérique du Sud, en Australie, au Canada et aux États-Unis, continue d'étendre sa présence mondiale. Nous cherchons activement à nouer des partenariats durables et à fort impact avec des services d'utilité publique, des promoteurs/producteurs indépendants d'électricité, des fournisseurs et des prestataires de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction qui ont besoin de performances économiquement viables et d'une intégration transparente. Au cœur de chaque collaboration se trouve un engagement profond en faveur de la réussite des clients et de la fiabilité à long terme, qui garantit que les actifs énergétiques cruciaux de nos partenaires fonctionnent avec une disponibilité et une sécurité maximales, indépendamment de la géographie ou de la complexité du réseau.

Ces changements renforcent également l'approche ouverte de Fractal, intégrant plusieurs fabricants d'équipement d'origine. Comme les contrôles de Fractal fonctionnent avec tous les produits des fournisseurs de batteries et de systèmes de contrôle de puissance, les clients peuvent adopter le nouveau cadre tarifaire, contractuel et d'étendue des travaux sans modifier le reste de leur projet, et sans renoncer à la cybersécurité, à la qualité du matériel fabriqué aux États-Unis et au niveau de contrôle qui a convaincu les promoteurs de projets d'utilité publique d'investir dans les solutions de Fractal.

Disponibilité

Proposés aux clients existants projet par projet, la nouvelle tarification et le cadre contractuel simplifié entrent en vigueur immédiatement pour toutes les nouvelles demandes. Les clients et les clients potentiels peuvent demander la grille de prix actualisée et le modèle de contrat-cadre sur fractalems.com ou auprès de leur représentant Fractal.

À propos de Fractal EMS

Fractal EMS fournit une plateforme de gestion d'énergie, de télésurveillance et d'acquisition de données complète et entièrement intégrée, qui combine des logiciels avancés, des contrôleurs matériels, une intégration transparente des systèmes, une cybersécurité solide et des analyses puissantes pour les projets de stockage, d'énergie solaire, d'énergie hybride et de centres de données. Soutenue par un centre d'opérations à distance fonctionnant en continu (niveau moyen de la norme NERC-CIP), la société Fractal EMS propose des contrôles clés en main, compatibles avec toutes les configurations matérielles, pour les systèmes de gestion de bâtiment, les systèmes de gestion d'énergie/contrôleurs de centrale électrique, les contrôleurs de centrale maître ainsi que la télésurveillance et l'acquisition de données, en les unifiant dans une seule architecture souple et évolutive. Fractal EMS confirme que son matériel de contrôle est conforme aux désignations des entités étrangères non interdites et non préoccupantes (non PFE/FEOC) ainsi qu'aux désignations nationales. Cela garantit que les projets utilisant les produits de Fractal EMS répondent entièrement aux dernières exigences fédérales et aux mesures d'incitation en faveur du contenu national. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.fractalems.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2971255/Fractal_EMS_Inc_newswire_rack.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2507751/fractal_ems_Logo.jpg