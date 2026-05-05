Fractal EMS сокращает цены и оптимизирует контракты, чтобы помочь разработчикам двигаться быстрее

News provided by

Fractal EMS Inc.

May 05, 2026, 01:53 ET

Новые предложения Customer-First Pricing и Rapid Contracting упрощают развертывание ведущей в отрасли платформы EMS.

ОСТИН, Техас, 5 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Fractal EMS, лидер на рынке передовых солнечных систем, BESS, а также систем EMS и SCADA для центров обработки данных, сегодня объявила о двух основных улучшениях, ориентированных на клиента: существенное снижение цен на весь портфель продуктов и упорядоченный процесс заключения контрактов, призванный сократить путь от присуждения контракта до уведомления. Вместе эти изменения призваны снизить общую стоимость и сложность развертывания проектов в тот момент, когда разработчики, независимые электростанции и коммунальные службы стремятся вывести гигаватты новых мощностей в сеть.

Continue Reading
Hardware-agnostic EMS/PPC/SCASA/MPC platform built tough for harsh environments and stringent uptime guarantees
Hardware-agnostic EMS/PPC/SCASA/MPC platform built tough for harsh environments and stringent uptime guarantees

Что меняется для клиентов
1) Более низкие цены. Компания Fractal EMS снизила цены до 25% с дополнительными скидками на основе объема для портфельных клиентов. Благодаря стратегическому сочетанию оптимизации цепочки поставок и прорывов в архитектуре управления компания Fractal EMS раскрыла эффективность, которая позиционирует Fractal как лидера рынка по цене. Эти технические и эксплуатационные достижения позволяют Fractal предоставлять высокопроизводительную платформу премиум-класса по самой конкурентоспособной цене в отрасли, максимизируя прибыльность для наших партнеров без ущерба для качества или безопасности.

2) Оптимизированный контракт. Новый контракт имеет длину менее 50%. Работая непосредственно с юридическими и закупочными отделами клиентов, компания Fractal объединила свое соглашение, объем работ и гарантийные условия в единый пакет на простом языке. Комбинированный эффект прост: меньше времени, затрачиваемого на красные линии и циклы закупок, больше времени, затрачиваемого на ввод в эксплуатацию мегаватт.

«Наши клиенты очень четко сказали нам две вещи: снизить цену и облегчить ведение бизнеса с вами. Итак, мы сделали и то, и другое. Мы перестроили наше ценообразование с нуля, и мы разорвали старые контракты в пользу того, что клиент может прочитать во второй половине дня. Цель проста — сделать Fractal самым удобным способом поставить высокопроизводительную EMS американского производства на проект». - Даниэль Кротцер, генеральный директор Fractal EMS

3) Новый гибкий подход A La Carte. Оставаясь единственным поставщиком, способным обеспечить полный вертикальный контроль под ключ, Fractal EMS внедряет гибкий подход A La Carte. Партнеры теперь могут выбрать основное предложение EMS или настроить область применения, выбрав один из следующих вариантов: сетевое взаимодействие, BMS, SCADA, PPC/MPC, кибербезопасность, аналитика и мониторинг. Эта модульность гарантирует, что Fractal EMS может легко интегрироваться в любую конфигурацию проекта и быть лучшим партнером для OEM-производителей и поставщиков EPC.

4) Глобальное партнерство. Fractal EMS продолжает расширять свое глобальное присутствие, успешно развернув более 15 ГВт передовых решений для управления в Европе, Южной Америке, Австралии, Канаде и США. Мы активно стремимся наладить долгосрочные, высокоэффективные партнерские отношения с коммунальными предприятиями, разработчиками, независимыми электростанциями, поставщиками и EPC, которым требуется приемлемая производительность и бесшовная интеграция. В основе каждого сотрудничества лежит глубокая приверженность успеху клиентов и долгосрочной надежности, гарантирующая, что критически важные энергетические активы наших партнеров работают с максимальным временем безотказной работы и безопасностью, независимо от географии или сложности сети.

Эти изменения также усиливают открытый, многофункциональный подход Fractal. Поскольку средства управления Fractal работают с поставщиками аккумуляторов и ПК, клиенты могут принять новую структуру ценообразования, заключения контрактов и определения области применения, не изменяя остальную часть своего стека проектов и не жертвуя кибербезопасностью, оборудованием американского производства и средствами управления инвестиционного уровня, которые сделали Fractal выбором для разработчиков коммунального масштаба.

Доступность
Новая ценовая политика и оптимизированная система контрактов вступают в силу немедленно для всех новых запросов и предлагаются существующим клиентам на индивидуальной основе. Клиенты и потенциальные клиенты могут запросить обновленный ценовой лист и шаблон генерального соглашения на сайте fractalems.com или связавшись со своим представителем по работе с клиентами Fractal.

О Fractal EMS
Fractal EMS предоставляет комплексную, полностью интегрированную платформу управления энергопотреблением и SCADA, которая сочетает в себе передовое программное обеспечение, аппаратные контроллеры, бесшовную системную интеграцию, надежную кибербезопасность и мощную аналитику для проектов хранения, солнечных, гибридных и центров обработки данных. Компания Fractal EMS, поддерживаемая круглосуточным удаленным операционным центром (NERC-CIP Medium), предлагает независимые от аппаратного обеспечения средства управления под ключ для BMS, EMS/PPC, MPC и SCADA — все они объединены в единую, гибкую и масштабируемую архитектуру. Компания Fractal EMS подтверждает, что ее аппаратное обеспечение управления соответствует незапрещенным иностранным организациям (Non-PFE/FEOC) и внутренним обозначениям. Это гарантирует, что проекты, использующие Fractal EMS, полностью соответствуют последним федеральным требованиям и отечественным стимулам для контента. Для получения дополнительной информации посетите www.fractalems.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2971255/Fractal_EMS_Inc_newswire_rack.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2507751/fractal_ems_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Fractal EMS senkt die Preise und vereinfacht die Vertragsabwicklung, um Entwicklern ein schnelleres Vorankommen zu ermöglichen

Fractal EMS senkt die Preise und vereinfacht die Vertragsabwicklung, um Entwicklern ein schnelleres Vorankommen zu ermöglichen

Fractal EMS, der Marktführer für Front-of-the-Meter-Lösungen in den Bereichen Solarenergie, BESS sowie EMS und SCADA für Rechenzentren, gab heute...
Fractal EMS reduce precios y simplifica la contratación para ayudar a los desarrolladores a avanzar

Fractal EMS reduce precios y simplifica la contratación para ayudar a los desarrolladores a avanzar

Fractal EMS, líder del mercado en sistemas solares, sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y sistemas de gestión energética (EMS) y ...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Utilities

Utilities

Alternative Energies

Alternative Energies

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

News Releases in Similar Topics