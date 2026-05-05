Fractal EMS сокращает цены и оптимизирует контракты, чтобы помочь разработчикам двигаться быстрее

Новые предложения Customer-First Pricing и Rapid Contracting упрощают развертывание ведущей в отрасли платформы EMS.

ОСТИН, Техас, 5 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Fractal EMS, лидер на рынке передовых солнечных систем, BESS, а также систем EMS и SCADA для центров обработки данных, сегодня объявила о двух основных улучшениях, ориентированных на клиента: существенное снижение цен на весь портфель продуктов и упорядоченный процесс заключения контрактов, призванный сократить путь от присуждения контракта до уведомления. Вместе эти изменения призваны снизить общую стоимость и сложность развертывания проектов в тот момент, когда разработчики, независимые электростанции и коммунальные службы стремятся вывести гигаватты новых мощностей в сеть.

Hardware-agnostic EMS/PPC/SCASA/MPC platform built tough for harsh environments and stringent uptime guarantees

Что меняется для клиентов

1) Более низкие цены. Компания Fractal EMS снизила цены до 25% с дополнительными скидками на основе объема для портфельных клиентов. Благодаря стратегическому сочетанию оптимизации цепочки поставок и прорывов в архитектуре управления компания Fractal EMS раскрыла эффективность, которая позиционирует Fractal как лидера рынка по цене. Эти технические и эксплуатационные достижения позволяют Fractal предоставлять высокопроизводительную платформу премиум-класса по самой конкурентоспособной цене в отрасли, максимизируя прибыльность для наших партнеров без ущерба для качества или безопасности.

2) Оптимизированный контракт. Новый контракт имеет длину менее 50%. Работая непосредственно с юридическими и закупочными отделами клиентов, компания Fractal объединила свое соглашение, объем работ и гарантийные условия в единый пакет на простом языке. Комбинированный эффект прост: меньше времени, затрачиваемого на красные линии и циклы закупок, больше времени, затрачиваемого на ввод в эксплуатацию мегаватт.

«Наши клиенты очень четко сказали нам две вещи: снизить цену и облегчить ведение бизнеса с вами. Итак, мы сделали и то, и другое. Мы перестроили наше ценообразование с нуля, и мы разорвали старые контракты в пользу того, что клиент может прочитать во второй половине дня. Цель проста — сделать Fractal самым удобным способом поставить высокопроизводительную EMS американского производства на проект». - Даниэль Кротцер, генеральный директор Fractal EMS

3) Новый гибкий подход A La Carte. Оставаясь единственным поставщиком, способным обеспечить полный вертикальный контроль под ключ, Fractal EMS внедряет гибкий подход A La Carte. Партнеры теперь могут выбрать основное предложение EMS или настроить область применения, выбрав один из следующих вариантов: сетевое взаимодействие, BMS, SCADA, PPC/MPC, кибербезопасность, аналитика и мониторинг. Эта модульность гарантирует, что Fractal EMS может легко интегрироваться в любую конфигурацию проекта и быть лучшим партнером для OEM-производителей и поставщиков EPC.

4) Глобальное партнерство. Fractal EMS продолжает расширять свое глобальное присутствие, успешно развернув более 15 ГВт передовых решений для управления в Европе, Южной Америке, Австралии, Канаде и США. Мы активно стремимся наладить долгосрочные, высокоэффективные партнерские отношения с коммунальными предприятиями, разработчиками, независимыми электростанциями, поставщиками и EPC, которым требуется приемлемая производительность и бесшовная интеграция. В основе каждого сотрудничества лежит глубокая приверженность успеху клиентов и долгосрочной надежности, гарантирующая, что критически важные энергетические активы наших партнеров работают с максимальным временем безотказной работы и безопасностью, независимо от географии или сложности сети.

Эти изменения также усиливают открытый, многофункциональный подход Fractal. Поскольку средства управления Fractal работают с поставщиками аккумуляторов и ПК, клиенты могут принять новую структуру ценообразования, заключения контрактов и определения области применения, не изменяя остальную часть своего стека проектов и не жертвуя кибербезопасностью, оборудованием американского производства и средствами управления инвестиционного уровня, которые сделали Fractal выбором для разработчиков коммунального масштаба.

Доступность

Новая ценовая политика и оптимизированная система контрактов вступают в силу немедленно для всех новых запросов и предлагаются существующим клиентам на индивидуальной основе. Клиенты и потенциальные клиенты могут запросить обновленный ценовой лист и шаблон генерального соглашения на сайте fractalems.com или связавшись со своим представителем по работе с клиентами Fractal.

О Fractal EMS

Fractal EMS предоставляет комплексную, полностью интегрированную платформу управления энергопотреблением и SCADA, которая сочетает в себе передовое программное обеспечение, аппаратные контроллеры, бесшовную системную интеграцию, надежную кибербезопасность и мощную аналитику для проектов хранения, солнечных, гибридных и центров обработки данных. Компания Fractal EMS, поддерживаемая круглосуточным удаленным операционным центром (NERC-CIP Medium), предлагает независимые от аппаратного обеспечения средства управления под ключ для BMS, EMS/PPC, MPC и SCADA — все они объединены в единую, гибкую и масштабируемую архитектуру. Компания Fractal EMS подтверждает, что ее аппаратное обеспечение управления соответствует незапрещенным иностранным организациям (Non-PFE/FEOC) и внутренним обозначениям. Это гарантирует, что проекты, использующие Fractal EMS, полностью соответствуют последним федеральным требованиям и отечественным стимулам для контента. Для получения дополнительной информации посетите www.fractalems.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2971255/Fractal_EMS_Inc_newswire_rack.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2507751/fractal_ems_Logo.jpg