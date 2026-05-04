Fractal EMS senkt die Preise und vereinfacht die Vertragsabwicklung, um Entwicklern ein schnelleres Vorankommen zu ermöglichen

Dank neuer Lösungen wie „Customer-First Pricing" und „Rapid Contracting" ist die Einführung der branchenführenden EMS-Plattform einfacher denn je.

AUSTIN, Texas, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Fractal EMS, der Marktführer für Front-of-the-Meter-Lösungen in den Bereichen Solarenergie, BESS sowie EMS und SCADA für Rechenzentren, gab heute zwei wesentliche kundenorientierte Verbesserungen bekannt: eine deutliche Preissenkung für das gesamte Produktportfolio und einen optimierten Vertragsabschlussprozess, der den Weg von der Auftragsvergabe bis zur Freigabe verkürzen soll. Insgesamt sollen diese Änderungen die Gesamtkosten und den Aufwand für die Umsetzung von Projekten senken – und das zu einer Zeit, in der Entwickler, unabhängige Stromerzeuger und Energieversorger darum wetteifern, Gigawatt an neuer Kapazität ans Netz zu bringen.

Hardware-agnostic EMS/PPC/SCASA/MPC platform built tough for harsh environments and stringent uptime guarantees

Was sich für die Kunden ändert

1) Niedrigere Preise: Fractal EMS hat seine Preise um bis zu 25 % gesenkt und bietet Portfoliokunden zusätzliche Mengenrabatte an. Durch eine strategische Kombination aus Optimierung der Lieferkette und bahnbrechenden Fortschritten in der Steuerungsarchitektur hat Fractal EMS Effizienzsteigerungen erzielt, die das Unternehmen zum Preisführer auf dem Markt machen. Dank dieser technischen und betrieblichen Fortschritte ist Fractal in der Lage, eine erstklassige, leistungsstarke Plattform zum branchenweit günstigsten Preis anzubieten und so die Rentabilität unserer Partner zu maximieren, ohne dabei Abstriche bei Qualität oder Sicherheit zu machen.

2) Rationalisierte Auftragsvergabe: Der neue Vertrag ist weniger als halb so lang. In enger Zusammenarbeit mit den Rechts- und Beschaffungsabteilungen der Kunden hat Fractal den Vertrag, den Leistungsumfang und die Gewährleistungsbedingungen in einem einzigen, leicht verständlichen Paket zusammengefasst. Der kombinierte Effekt ist eindeutig: Weniger Zeitaufwand für die Planung und Beschaffungsprozesse, mehr Zeit für die Inbetriebnahme von Megawatt.

„Unsere Kunden haben uns zwei Dinge ganz klar mitgeteilt: Die Preise müssen sinken, und die Zusammenarbeit mit Ihnen muss einfacher werden. Also haben wir beides umgesetzt. Wir haben unsere Preisgestaltung von Grund auf neu gestaltet und die alten Verträge verworfen, zugunsten von Verträgen, die ein Kunde an einem Nachmittag durchlesen kann. Das Ziel ist einfach: Fractal soll der reibungsloseste Weg sein, um ein leistungsstarkes, in den USA hergestelltes EMS in ein Projekt zu integrieren." - Daniel Crotzer, CEO, Fractal EMS

3) Neues flexibles Angebot „à la carte": Fractal EMS bleibt zwar der einzige Anbieter, der komplette, schlüsselfertige vertikale Steuerungssysteme liefern kann, führt jedoch einen flexiblen À-la-carte-Ansatz ein. Partner können nun ein EMS-Kernangebot auswählen oder den Umfang individuell anpassen, indem sie aus folgenden Bereichen wählen: Netzwerke, BMS, SCADA, PPC/MPC, Cybersicherheit, Analytik und Überwachung. Dank dieser Modularität lässt sich Fractal EMS nahtlos in jede Projektkonfiguration integrieren und ist somit der ideale Partner für OEMs und EPC-Anbieter.

4) Globale Partnerschaften: Fractal EMS baut seine weltweite Präsenz weiter aus und hat bereits mehr als 15 GW an fortschrittlichen Steuerungslösungen in Europa, Südamerika, Australien, Kanada und den Vereinigten Staaten erfolgreich implementiert. Wir sind aktiv bestrebt, dauerhafte und wirkungsvolle Partnerschaften mit Energieversorgern, Entwicklern/unabhängigen Stromerzeugern, Lieferanten und EPC-Unternehmen aufzubauen, die auf bankfähige Leistung und nahtlose Integration angewiesen sind. Im Mittelpunkt jeder Zusammenarbeit steht unser starkes Engagement für den Erfolg unserer Kunden und langfristige Zuverlässigkeit. So stellen wir sicher, dass die kritischen Energieanlagen unserer Partner unabhängig von der geografischen Lage oder der Komplexität des Netzes mit maximaler Verfügbarkeit und Sicherheit betrieben werden.

Diese Änderungen verstärken auch Fractals offenen, multi-OEM Ansatz. Da die Steuerungssysteme von Fractal herstellerunabhängig mit Batterien und PCS-Anbietern kompatibel sind, können Kunden das neue Rahmenwerk für Preisgestaltung, Vertragsgestaltung und Projektumfang übernehmen, ohne den Rest ihrer Projektinfrastruktur ändern zu müssen – und ohne Abstriche bei der Cybersicherheit, der in den USA hergestellten Hardware und den Steuerungssystemen in Investment-Grade-Qualität zu machen, die Fractal zur ersten Wahl für Entwickler von Großanlagen gemacht haben.

Verfügbarkeit

Die neuen Preise und das optimierte Vertragsmodell gelten ab sofort für alle neuen Anfragen und werden bestehenden Kunden auf Einzelfallbasis angeboten. Kunden und Interessenten können die aktualisierte Preisliste und die Vorlage für den Rahmenvertrag unter fractalems.com anfordern oder sich an ihren Fractal-Kundenbetreuer wenden.

Informationen zu Fractal EMS

Fractal EMS bietet eine umfassende, vollständig integrierte Energiemanagement- und SCADA-Plattform, die fortschrittliche Software, Hardware-Steuerungen, nahtlose Systemintegration, robuste Cybersicherheit und leistungsstarke Analysetools für Speicher-, Solar-, Hybrid- und Rechenzentrumsprojekte vereint. Unterstützt durch ein rund um die Uhr besetztes Fernüberwachungszentrum (NERC-CIP Medium) bietet Fractal EMS hardwareunabhängige, schlüsselfertige Steuerungslösungen für BMS, EMS/PPC, MPC und SCADA – alles vereint auf einer einzigen, flexiblen und skalierbaren Architektur. Fractal EMS bestätigt, dass seine Steuerungshardware den Anforderungen für nicht verbotene ausländische Unternehmen (Non-PFE/FEOC) sowie den inländischen Vorschriften entspricht. Dadurch wird sichergestellt, dass Projekte, bei denen Fractal EMS zum Einsatz kommt, den neuesten bundesstaatlichen Anforderungen und den Fördermaßnahmen für inländische Inhalte in vollem Umfang entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter www.fractalems.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2971255/Fractal_EMS_Inc_newswire_rack.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2507751/fractal_ems_Logo.jpg