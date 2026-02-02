GACモデル、中国自動車リセールバリューランキングで首位に、「品質GAC」の強さを再確認

北京、2026年2月2日 /PRNewswire/ -- 1月27日、China Automobile Dealers AssociationとJingzhenguは、2025年中国自動車リセールバリューランキングレポート（2025 China Automotive Resale Value ranking Report） を発表しました。GACのブランドであるAIONとGACは傑出した成果を達成し、M8とGS8がそれぞれのセグメントにおけるリセールバリューランキングでトップを獲得するなど、高い市場認知度と「品質GAC」の価値を実証しました。

中国の自動車市場おける競争激化に伴い、リセールバリューは自動車の長期的な価値と評価を測る重要な指標となっています。China Automobile Dealers AssociationとJingzhenguが共同で発行している年次リセールバリューレポートは、その評価方法を着実に強化し、メーカー、販売店、消費者、政策立案者の間で「リセールバリュー」を「共有指標」として確立することを目指しています。これは自動車の価値維持を反映するだけではなく、消費者の購入決定にも重要な影響を及ぼしています。

GACは圧倒的な優位性でランキングをリードし、中国ブランドの中で3年間のリセールバリューにおいて首位を獲得しました。複数のモデルが主要セグメントでトップの座を獲得しています。MPVセグメントでは、3年間のリセールバリューにおいて、M8が中国ブランドMPVの中で首位を、そしてM6が第3位を獲得しました。E8とE9は、中国ブランドのプラグインハイブリッドMPVの1年間のリセールバリューで上位2位を占め、MPV分野におけるGACの専門知識と市場での信頼性を実証しています。SUV部門では、GS8が3年間のリセールバリューで中国ブランドの中型SUVの中で首位、GS3 EMZOOMがコンパクトSUV部門で第3位でした。一方、EMPOWとGA6はコンパクトセダンと中型セダンのカテゴリーでそれぞれ第3位と第4位を獲得し、主流消費者セグメントを包括的にカバーし、多様なユーザー価値ニーズに応えていることを示しています。

AIONもまた、力強い残存価格パフォーマンスを発揮しました。AION RTはピュア・エレクトリック・コンパクトカーの1年リセールバリューで第2位、そしてAION Yはピュア・エレクトリック・コンパクトSUVの3年リセールバリューで第3位を獲得しました。世界で唯一のNEV「ライトハウス工場」に支えられ、AIONは「欠陥ゼロ、不具合ゼロ」の製品を保証しています。2025年には、中国の新エネルギー車の品質ランキングで3年連続首位を獲得し、リセールバリューと顧客満足度でもリードし続けています。

これらの実績は、GACが備える強力な製造専門知識と品質への取り組み、そして市場における幅広い認知度を反映するものです。今後もGACは、技術とユーザー中心のアプローチを継続的に活用していくことにより、競争力を強化し、より価値の高いモビリティ・ソリューションを提供し、中国における質の高い自動車産業の発展をリードしていきます。

