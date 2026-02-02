- Los modelos GAC lideran el ranking de valor de reventa de automóviles en China, lo que refuerza la fortaleza de la "calidad GAC"

PEKÍN, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El 27 de enero, la Asociación de Concesionarios de Automóviles de China y Jingzhengu publicaron el Informe de Clasificación del Valor de Reventa de Automóviles en China 2025. Las marcas AION y GAC de GAC obtuvieron resultados sobresalientes, con el M8 y el GS8 encabezando las clasificaciones de valor de reventa en sus respectivos segmentos, lo que demuestra el sólido reconocimiento del mercado y el valor de "Calidad GAC".

image

A medida que se intensifica la competencia en el mercado automotriz de China, el valor de reventa se ha convertido en una medida crucial del valor y la reputación a largo plazo de un vehículo. Publicado conjuntamente por la Asociación de Concesionarios de Automóviles de China y Jingzhengu, el informe anual sobre el valor de reventa ha mejorado constantemente su metodología de evaluación, con el objetivo de establecer el "valor de reventa" como una "métrica compartida" entre fabricantes, distribuidores, consumidores y legisladores. No solo refleja la retención de valor de un vehículo, sino que también influye significativamente en las decisiones de compra del consumidor.

GAC lideró la clasificación con una ventaja considerable, ocupando el primer lugar entre las marcas chinas en valor de reventa a tres años. Varios modelos alcanzaron las primeras posiciones en segmentos clave. En el segmento de monovolúmenes, el M8 se posicionó primero entre los monovolúmenes de marcas chinas en valor de reventa a tres años, seguido del M6 en tercer lugar. El E8 y el E9 ocuparon los dos primeros puestos en valor de reventa a un año para los monovolúmenes híbridos enchufables de marcas chinas, lo que subraya la experiencia y la credibilidad de GAC en el mercado de los monovolúmenes. En el segmento SUV, el GS8 se posicionó en primer lugar entre los SUV medianos de marcas chinas por valor de reventa a tres años, mientras que el GS3 EMZOOM se ubicó en tercer lugar en la categoría de SUV compactos. Por su parte, el EMPOW y el GA6 obtuvieron el tercer y cuarto puesto, respectivamente, en las categorías de compactos y sedanes medianos, demostrando una cobertura integral de los segmentos de consumo general y satisfaciendo las diversas necesidades de valor de los usuarios.

AION también demostró un sólido rendimiento en valor residual. El AION RT ocupó el segundo lugar en valor de reventa a un año entre los autos compactos totalmente eléctricos, mientras que el AION Y se ubicó tercero en valor de reventa a tres años entre los SUV compactos totalmente eléctricos. Con el respaldo de la única "Fábrica Faro" de NEV del mundo, AION garantiza productos con 'cero defectos y cero fallos'. En 2025, alcanzó el primer puesto en calidad de vehículos de nuevas energías en China por tercer año consecutivo, manteniendo el liderazgo en valor de reventa y satisfacción del cliente.

Estos logros reflejan la sólida experiencia de fabricación de GAC y su compromiso con la calidad, así como su amplio reconocimiento en el mercado. De cara al futuro, GAC seguirá aprovechando la tecnología y un enfoque centrado en el usuario para mejorar la competitividad, ofrecer soluciones de movilidad de mayor valor y liderar el desarrollo de alta calidad de la industria automotriz de China.