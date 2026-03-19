Genesis Energy 及其董事會成員因性侵案遭起訴，索賠 5,000 萬美元

侯斯頓2026年3月19日 /美通社/ -- The Buzbee Law Firm 今日代表一名以 Jane Doe 為名的原告，就涉嫌性侵向 Genesis Energy 及其一名現任董事提起訴訟。 訴狀指稱，Genesis 的一名董事會成員曾針對並持續接近 Jane Doe，最終即使原告拒絕其性要求，仍數度性侵她。 該案要求 5,000 萬美元的補償性及懲罰性賠償。

首席代理律師 Tony Buzbee 表示：「我們的訴訟指控被告利用其財富、人脈以及於 Genesis 的職位，多次誘使 Doe 女士置身於有利他下手的情境，並最終性侵她。 我們堅稱該名財雄勢大的被告，利用其地位試圖對 Doe 女士圖謀不軌。 而在事件曝光後，他聲稱自己心智能力不足以作出此等行為，並反過來誣蔑 Doe 女士，顛倒是非。 我們深信陪審團能看穿其狡辯。」

該案件已在哈里斯縣州法院立案。

The Buzbee Law Firm 位於德州侯斯頓市中心 Chase Tower 頂層。 首席代理律師 Tony Buzbee 曾取得美國歷史上多項金額最高的性侵案裁決與和解結果。

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律師 Tony Buzbee：[email protected]；713-223-5393

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