Genesis Energy及一名董事因性侵案被起诉，遭索赔5000万美元

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THE BUZBEE LAW FIRM

Mar 19, 2026, 16:39 ET

休斯顿2026年3月19日 /美通社/ -- The Buzbee Law Firm今日代表一位化名Jane Doe的当事人提起诉讼，控告Genesis Energy及其一名现任董事会成员涉及性侵。 该诉讼称，Genesis董事会的一名成员蓄意锁定并持续纠缠Jane Doe，最终多次对她实施侵犯，而当事人始终对其性挑逗行为予以抗拒。 本案寻求5000万美元的补偿性及惩罚性赔偿。

首席律师Tony Buzbee表示：“我方指控被告利用其财富、人脉以及在Genesis的职务之便，引诱Doe女士陷入其可乘之机，最终对其施以侵犯。 我方主张，被告凭借其人脉与财富，利用身份地位试图对Doe女士图谋不轨。 如今事情败露，他却声称自己心智能力不足以做出这种行为，并反咬Doe女士是过错方。 我方相信陪审团会识破他的伎俩。”

本案已在哈里斯县州法院立案。 

The Buzbee Law Firm位于德克萨斯州休斯顿市中心Chase Tower的顶层。 首席律师Tony Buzbee曾达成多起美国历史上最大的性侵案判决与和解。

垂询：

律师Tony Buzbee[email protected]；713-223-5393

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