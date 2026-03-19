Genesis Energy y un miembro de la junta demandaron en un caso de agresión sexual en busca de $ 50 millones en daños

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THE BUZBEE LAW FIRM

Mar 19, 2026, 02:44 ET

HOUSTON, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- El bufete de abogados Buzbee presentó hoy una demanda por agresión sexual en nombre de Jane Doe contra Genesis Energy y un miembro actual de su junta directiva. La demanda alega que un miembro de la Junta Directiva de Genesis atacó y persiguió a Jane Doe, y finalmente la agredió varias veces, mientras ella se resistía a sus insinuaciones sexuales. El caso busca 50 millones de $ en daños compensatorios y punitivos.

Según el abogado principal Tony Buzbee: "Nuestro caso alega que el acusado usó su riqueza, conexiones y papel con Genesis para atraer a la Sra. Doe a situaciones en las que podría aprovecharse de ella y, en última instancia, agredirla. Afirmamos que el acusado, que está conectado y es rico, usó su estado para intentar aprovecharse de la Sra. Doe. Y ahora que ha sido expuesto, afirma que no es lo suficientemente competente mentalmente como para participar en tal comportamiento y que es Doe, no él, quien es la parte culpable. Confiamos en que un jurado vea a través de su artimaña ".

El caso está archivado en el Tribunal Estatal del Condado de Harris. 

El bufete de abogados Buzbee ocupa el último piso de la Chase Tower en el centro de Houston, Texas. El abogado principal Tony Buzbee ha logrado algunos de los veredictos y acuerdos de agresión sexual más grandes en la historia de los Estados Unidos.

Consultas:

Abogado Tony Buzbee: [email protected]; 713-223-5393

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