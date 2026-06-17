GIGABYTE lanza el AORUS MASTER 16, creado para disfrutar de una experiencia de juego inmersiva con tecnología de IA

TAIPÉI, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, ha anunciado la disponibilidad del AORUS MASTER 16 2026, un nuevo portátil gaming insignia que combina un diseño ultrafino de 19 mm con el rendimiento característico de los modelos de escritorio y un agente de IA exclusivo. Este modelo, creado como plataforma de juego móvil para ofrecer una experiencia de juego inmersiva y unos procesos de trabajo con tecnología de IA, cuenta con una pantalla OLED HDR 1000 de 16 pulgadas, una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 0,2 ms para ofrecer una óptima capacidad de respuesta en juegos de e-sports y una precisión cromática propia de los mejores creadores. Además, el dispositivo ha sido galardonado con el premio COMPUTEX 2026 Best Choice Award.

GIGABYTE Announces AORUS MASTER 16 Now Available, Built for AI-Powered Performance and Immersive Play

Creado especialmente para dar respuesta a las cargas de trabajo más exigentes, el AORUS MASTER 16 puede configurarse con hasta un procesador AMD Ryzen™ 9 9955HX3D y una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 para portátiles, lo cual permite a los usuarios disfrutar de una potencia computacional similar a la de los ordenadores de escritorio. El modelo es compatible asimismo con conmutadores MUX para poder seleccionar de manera simplificada y en modo rápido entre la GPU integrada o cualquier GPU externa. Dotado de una capacidad de procesamiento de IA de la GPU de hasta 1824 TOPS, este dispositivo ha sido creado para disfrutar de una creación de contenidos asistida por IA de nueva generación y acelerar el proceso de trabajo. Además, viene equipado con la solución térmica insignia WINDFORCE INFINITY EX, la cual combina un diseño de cámara de vapor con un ventilador integrado Frost Fan 2.0, lo que significa que admite una potencia total del sistema de hasta 230 W, ofreciendo así un rendimiento estable y silencioso incluso en sesiones de trabajo prolongadas o intensivas.

Para ofrecer una experiencia aún mejor, este modelo incorpora además GiMATE, un agente de IA exclusivo de GIGABYTE diseñado para brindar un control del sistema más flexible e inteligente. Dicho agente optimiza además la gestión del rendimiento e incorpora toda una serie de herramientas creadas para dar respuesta a los procesos de trabajo modernos. El sistema GiMATE Creator integra modelos generativos de imágenes en un proceso de trabajo local y gestionable para reducir las barreras de configuración, mientras que GiMATE Coder facilita la generación, corrección y optimización de códigos mediante un lenguaje natural gracias a una función de autocompletado en el editor Visual Studio Code, para acelerar las tareas de iteración y depuración.

El modelo AORUS MASTER 16 viene con una pantalla OLED de 2,5 K y 240 Hz con una relación de aspecto de 16:10, una cobertura del 100 % del espacio de color DCI-P3 y una relación de contraste de 1000 000:1, la cual ofrece una precisión e intensidad cromáticas propia de los mejores creadores. Este modelo cuenta además con las certificaciones Pantone® Validated, TÜV Rheinland Certified, VESA ClearMR 10000, VESA DisplayHDR 1000 y Dolby Vision®. La tecnología Dolby Atmos® y el sistema de altavoces Dual-Force con Smart Amplifier ofrecen una experiencia auditiva más cinematográfica, mientras que los distintivos detalles del modelo, como el inconfundible tono negro «5-degree Black» característico de AORUS y el teclado con retroiluminación RGB aportan al diseño un acabado refinado y prémium, ideal para uso diario.

Para obtener más información, visite la página oficial del producto. Las configuraciones finales y las fechas de venta pueden variar en función de la región y los canales minoristas o minoristas electrónicos locales.

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