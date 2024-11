Goodwill® a Reju™ prinášajú plány na podporu recyklácie textilu v Severnej Amerike v spolupráci s WM®

Spolupráca by mala znížiť množstvo textilu, ktoré končí na skládkach, a pomôcť vytvoriť obehový textilný ekosystém

PARÍŽ, 6. novembra 2024 /PRNewswire/ -- Značky Goodwill® a Reju™ dnes oznámili, že v spolupráci so spoločnosťou WM zladili úvodné plány na realizáciu niekoľkoročnej iniciatívy určenej na podporu recyklácie textilu v Severnej Amerike. Plánujú vyvinúť model spolupráce pre regionálny zber, triedenie, opätovné použitie a recykláciu textilu, s cieľom znížiť množstvo textilných materiálov, ktoré sa už nedajú nosiť, v toku odpadu.

V súčasnosti sa recykluje len malé percento textílií. Podľa výročnej správy o trhu materiálov Textile Exchange na celom svete zo 124 miliónov ton textílií vyrobených v roku 2023 tvorili recyklované textílie menej ako 1 % celkového trhu s vláknami. Táto plánovaná spolupráca sa snaží vytvoriť systém, ktorý zachytí väčšie percento vyradených textílií na ďalší predaj alebo obnovu, čím pomôže textílie znovu čo najlepšie využiť.

Goodwill, najväčšia sieť rozvoja pracovnej sily a maloobchodný secondhandový predajca v Severnej Amerike, ktorá pozostáva zo 154 miestnych neziskových organizácií v USA a Kanade, a WM, popredný poskytovateľ komplexných environmentálnych riešení pre Severnú Ameriku, plánujú spoluprácu na pilotných projektoch zberu a triedenia vyradeného textilu na ďalší predaj. Časť zostávajúcich textílií, ktoré nie sú vhodné na ďalší predaj, by sa mala poskytnúť spoločnosti Reju, progresívnej spoločnosti na obnovu textílií na textílie, s dodávkou surovín, ktoré možno potenciálne recyklovať a spracovať na nové materiály potom, ako Reju postaví zariadenie v USA. Program má prispieť k vytvoreniu obehového textilného ekosystému.

„So 120-ročnou tradíciou lídra v obehovom hospodárstve, Goodwill stavia svoje miestne neziskové podniky do popredia a stavia na nich systémy na recykláciu a obnovu textilu. Goodwill sa chce stať preferovaným partnerom značiek, maloobchodníkov, technologických spoločností, poskytovateľov vybavení ako aj vládnych a mimovládnych organizácií," povedal Steve Preston, prezident a generálny riaditeľ Goodwill Industries International (GII).

Plánovaný projekt vychádza z výskumu spoločnosti Goodwill financovaného nadáciou Walmart Foundation s cieľom posúdiť zloženie vlákien nepredaných textílií a rozvíjať zručnosti a systémy na transformáciu textílií, ktoré a u nedajú nosiť, na recyklovateľné suroviny.

Spoločnosť Reju, vo vlastníctve Technip Energies, ktorá sa opiera o technológiu z výskumu IBM, vyvíja infraštruktúru na odoberanie určitého textilného odpadu a jeho obnovu vo veľkej mierke, počnúc polyesterom. Konečný produkt – Reju Polyester – by mal mať o 50 % nižšiu uhlíkovú stopu oproti pôvodnému polyesteru a dá sa regenerovať donekonečna. V septembri otvorila spoločnosť Reju svoj prvý modelový závod – Regeneration Hub Zero – v nemeckom Frankfurte, ktorý by mal začať vyrábať Reju PET v roku 2025.

„Na riešenie výziev, ktoré predstavujú vyradené textílie, potrebujeme radikálnu spoluprácu. Prostredníctvom nášho potenciálneho projektu s Goodwill a WM budujeme ekosystém na dosiahnutie obehu textílií," povedal Patrik Frisk, generálny riaditeľ spoločnosti Reju. „Opätovné použitie je a naďalej bude najvyššou hodnotou a je nevyhnutné pre obehový ekonomický model v prospech všetkých. Z produktov, ktoré sa už nepoužívajú, sa dnes celosvetovo recykluje menej ako 1 %. Obehový textilný ekosystém možno optimalizovať len vtedy, keď sa z toku odpadu odoberie viac textílií určených na cyklus obnovy. Goodwill a WM sa snažia zohrať rozhodujúcu úlohu pri obnove prostredníctvom zberu a triedenia textílií v Severnej Amerike."

Spoločnosť Reju plánuje vybudovať recyklačné centrum so sídlom v USA, ktoré bude slúžiť americkému trhu, pričom sa očakáva, že určitý materiál zozbieraný prostredníctvom Goodwill a WM, ktorý nie je vhodný na ďalší predaj, sa bude dodávať do tohto centra v USA.

Miestni lídri Goodwill z celej Severnej Ameriky spolupracovali s tímom pre udržateľnosť spoločnosti Goodwill Industries International na rozvoji potenciálneho projektu. Riadiaci výbor Goodwill pozostáva z vedúcich predstaviteľov Goodwill of Delaware a Delaware County (Wilmington), Goodwill of the Finger Lakes (Rochester, NY), Goodwill Industries of West Michigan (Muskegon), Goodwill of Southern New Jersey a Philadelphia (Maple Shade, NJ), Goodwill Industries of South Florida (Miami), Goodwill of Central and Northern Arizona (Phoenix), Goodwill Industries Ontario Great Lakes (East London), Goodwill Renaissance Quebec, (Montreal) a Goodwill of Tenneva Area, Inc., (Kingsport, TN).

„Opätovné použitie zostáva najvyššou formou udržateľnosti a obehovej ekonomiky. Goodwill sa pýši tým, že je najlepším spracovateľom charitatívneho tovaru," povedala Colleen Morrone, prezidentka a generálna riaditeľka Goodwill of Delaware & Delaware County a predsedníčka výboru Goodwill pre udržateľnosť. „Vydali sme sa na cestu inovácie, na ktorej chceme vyvíjať nové spôsoby čo najlepšieho využitia pre všetky predmety zverené do našej starostlivosti."

„S viac ako 3 300 obchodmi a charitatívnymi centrami v okruhu 10 míľ od 83 % americkej populácie má sieť Goodwill infraštruktúru a dôveru verejnosti, aby mohla slúžiť ako zberné miesto textilu. Keďže hnutie rozšírenej zodpovednosti výrobcov (EPR) naberá na sile, pozývame značky, aby s nami spolupracovali na vytváraní nových riešení pre správu produktov," povedala Jennifer Lake, prezidentka a generálna riaditeľka Goodwill of the Finger Lakes a predsedníčka podvýboru Goodwill Circularity Subcommittee.

Sieť Goodwill zohráva pri posilňovaní obehového hospodárstva kľúčovú úlohu. V roku 2023 sieť Goodwill obnovila darované produkty v objeme viac ako 4,3 miliardy libier, čo podporilo rozvoj školení zručností, pracovných miest, príležitostí na kariérny postup a ďalšie komunitné služby pre viac ako 1,7 milióna ľudí.

Očakáva sa, že tieto iniciatívy budú naďalej vytvárať pracovné miesta a dodatočné príjmy na financovanie životne dôležitých programov a služieb pracovnej sily Goodwill. Príjmy z predaja darovaného tovaru sa využívajú v miestnych komunitách na podporu odbornej prípravy, sprostredkovania zamestnania a iných základných služieb pre členov komunity, ktorí čelia prekážkam v zamestnaní. Goodwill plánuje obnovovať hodnotu textílií, ktoré sa už nedajú nosiť, aby naďalej mohla podporovať svoje programy rozvoja pracovnej sily.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2521842/Reju_Logo.jpg