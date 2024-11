Goodwill® и Reju™ объявили о планах по развитию вторичной переработки текстиля в Северной Америке в кооперации с WM®

Цель этого сотрудничества — помочь перенаправить текстильные отходы с мусорных свалок в переработку и создать условия для циркулярной текстильной экосистемы.

ПАРИЖ, 7 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компании Goodwill® и Reju™ объявили о том, что в сотрудничестве с WM они согласовали первоначальные планы по реализации многолетней инициативы, призванной содействовать развитию переработки текстиля в Северной Америке. Они планируют разработать совместную модель регионального сбора, сортировки, повторного использования и утилизации текстиля, которая позволит вывести из потока отходов больше текстильных материалов, не пригодных для носки.

В настоящее время перерабатывается лишь небольшой процент текстиля. Согласно ежегодному отчету Текстильной биржи (Textile Exchange) о рынке материалов (Materials Market Report), из 124 миллионов тонн текстиля, произведенных в мире в 2023 году, менее 1% от общего рынка волокон приходилось на переработанный текстиль. Планируемое сотрудничество направлено на создание системы, которая позволит собирать и перенаправлять для перепродажи или регенерации больший процент текстильных отходов, помогая текстилю обрести вторую жизнь.

Goodwill, крупнейшая в Северной Америке сеть по развитию трудовых ресурсов и розничной торговле сэконд-хендом, состоящая из 154 местных некоммерческих организаций в США и Канаде, и компания WM, ведущий североамериканский поставщик комплексных экологических решений, планируют совместно работать над пилотными проектами по сбору, сортировке и категоризации выброшенного текстиля для его повторной продажи. Часть оставшегося текстиля, не пригодного для перепродажи, планируется передать Reju — передовой компании, специализирующейся на переработке текстиля в восстановленное текстильное волокно, — в качестве сырья для будущей переработки и регенерации в новые материалы, которая станет возможной после сооружения Reju собственного завода в США. Программа направлена на создание экосистемы замкнутого цикла «текстиль-текстиль».

«Опираясь на 120-летний опыт лидерства по реализации проектов замкнутого цикла, Goodwill отводит своим местным некоммерческим предприятиям ведущую роль в создании систем переработки и восстановления текстиля. Goodwill стремится стать приоритетным партнером брендов, розничных сетей, технологических компаний, поставщиков оборудования, а также правительственных и неправительственных организаций», — говорит Стив Престон (Steve Preston), президент и генеральный директор Goodwill Industries International (GII).

Планируемый проект основывается на исследованиях, проведенных Goodwill при финансовой поддержке Фонда Walmart (Walmart Foundation), с целью оценки состава волокон нераспроданных текстильных изделий и разработки навыков и систем для превращения не пригодного для носки текстиля в сырье для переработки.

Компания Reju, принадлежащая Technip Energies и опирающаяся на технологию, созданную в ходе исследований IBM, разрабатывает инфраструктуру для приема текстильных отходов определенных видов и их регенерации в промышленных масштабах, начиная с полиэстера. Ожидается, что конечный продукт — полиэстер Reju — будет иметь на 50% меньший углеродный след, чем первичный полиэстер, и может подвергаться восстановлению бесконечно. В сентябре компания Reju открыла свой первый демонстрационный завод – Regeneration Hub Zero – во Франкфурте (Германия), который планирует начать выпуск Reju PET в 2025 году.

«Решение проблем, связанных с текстильными отходами, требует радикального сотрудничества и взаимодействия, а благодаря нашему потенциальному совместному проекту с Goodwill и WM мы создадим экосистему для достижения циркулярности текстиля, — поделился Патрик Фриск (Patrik Frisk), генеральный директор Reju. — Вторичное использование имеет и будет всегда иметь наивысшую ценность и является важнейшей составляющей модели циркулярной экономики на благо всего общества. И все же, сегодня во всем мире перерабатывается менее 1% продукции, которая не используется повторно. Оптимизация экосистемы замкнутого цикла «текстиль-текстиль» возможна только при увеличении объемов выведения текстильных материалов из потока отходов и их включения в цикл восстановления. Компании Goodwill и WM берут на себя решающую роль в организации цикла восстановления путем сбора и сортировки текстиля в Северной Америке».

Компания Reju планирует создать центр регенерации текстиля в США для обслуживания американского рынка с расчетом на то, что часть материалов, собранных по каналам Goodwill и WM и не пригодных для повторной продажи, будет поступать в американский центр.

Разработка потенциального проекта осуществлялась при участии местных руководителей Goodwill из различных регионов Северной Америки и команды по устойчивому развитию Goodwill Industries International. В состав организационного комитета Goodwill входят руководители отделений Goodwill of Delaware and Delaware County [Уилмингтон (Wilmington)], Goodwill of the Finger Lakes [Рочестер (Rochester), штат Нью-Йорк], Goodwill Industries of West Michigan [Маскигон (Muskegon)], Goodwill of Southern New Jersey and Philadelphia [Мейпл-Шейд (Maple Shade), штат Нью-Йорк], Goodwill Industries of South Florida [Майами (Miami)], Goodwill of Central and Northern Arizona [Феникс (Phoenix)], Goodwill Industries Ontario Great Lakes [Ист-Лондон (East London)], Goodwill Renaissance Quebec [Монреаль (Montreal)] и Goodwill of Tenneva Area, Inc. [Кингспорт (Kingsport), штат Теннесси).

«Повторное использование остается высшей формой устойчивости и циркулярности, и Goodwill гордится тем, что является лучшим распорядителем пожертвованных товаров, — считает Колин Морроне (Colleen Morrone), президент и генеральный директор отделения Goodwill of Delaware & Delaware County и председатель Комитета по устойчивому развитию компании Goodwill. — Сейчас мы находимся на пути инноваций, разрабатывая новые способы максимально эффективного использования всех товаров, доверенных нам».

«Располагая сетью из более 3300 магазинов и центров пожертвований, расположенных в 10-мильной доступности для 83% населения США, Goodwill обладает необходимой инфраструктурой и кредитом общественного доверия для выполнения функции пунктов сбора текстиля. По мере укрепления движения за расширенную ответственность производителей (Еxtended Рroducer Responsibility, EPR) мы приглашаем бренды к сотрудничеству над созданием новых решений по управлению продукцией», — говорит Дженнифер Лейк (Jennifer Lake), президент и генеральный директор отделения Goodwill of the Finger Lakes и председатель Подкомитета по циркулярности компании Goodwill.

Сеть Goodwill играет важнейшую роль в развитии циркулярной экономики. В 2023 году компания Goodwill восстановила стоимость более 4,3 миллиардов фунтов пожертвованных товаров, тем самым поддержав профессиональное обучение, трудоустройство, возможности карьерного роста и другие общественные услуги для более чем 1,7 миллиона человек.

Ожидается, что эти инициативы будут и впредь создавать рабочие места и приносить дополнительный доход для финансирования жизненно важных программ и услуг Goodwill в сфере трудовых ресурсов. Доход от продажи пожертвованных товаров остается в местных сообществах для поддержки профессионального обучения, трудоустройства и других важных услуг для членов сообщества, которые сталкиваются с препятствиями при трудоустройстве. Goodwill планирует восстановить стоимость текстиля, не пригодного для носки, чтобы продолжить поддержку своих программ по развитию трудовых ресурсов.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2521842/Reju_Logo.jpg