Goodwill® i Reju™ ogłaszają plany wsparcia rozwoju recyklingu tekstyliów w Ameryce Północnej we współpracy z WM®

Współpraca ma na celu ograniczenie wyrzucania tekstyliów na wysypiska śmieci oraz wsparcie budowy cyrkularnego ekosystemu gospodarki tekstylnej.

PARIS, 6 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Goodwill® i Reju™ ogłosiły dzisiaj wstępne plany realizacji – we współpracy z WM – wieloletniej inicjatywy na rzecz rozwoju recyklingu tekstyliów w Ameryce Północnej. Plan zakłada utworzenie modelu współpracy regionalnej w zakresie zbiórki, sortowania, ponownego wykorzystania i recyklingu tekstyliów. Model ten ma sprawić, że do strumienia odpadów trafiać będzie mniej materiałów tekstylnych nienadających się do ponownego użytku jako odzież.

Aktualnie recyklingowi poddawany jest tylko niewielki odsetek tekstyliów. Według Materials Market Report, publikowanego co roku przez organizację non profit Textile Exchange, na 124 mln ton tekstyliów wyprodukowanych na rynku włókien tekstylnych w 2023 r. poniżej 1% pochodziło z recyklingu. Efektem planowanej współpracy ma być powstanie systemu, w którym większy odsetek wyrzucanych tekstyliów trafia do ponownej sprzedaży lub regeneracji, dzięki czemu możliwe jest ich ponowne użycie w optymalny sposób.

Goodwill – największa sieć programów i usług rozwoju kadr oraz sprzedaży odzieży używanej w Ameryce Północnej, którą tworzą 154 organizacje non profit w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie – oraz WM, lider Ameryki Północnej na rynku kompleksowych rozwiązań na rzecz środowiska, zamierzają wspólnie przeprowadzić szereg pilotażowych projektów związanych ze zbiórką, sortowaniem i klasyfikowaniem wyrzucanych tekstyliów na potrzeby ich ponownej sprzedaży. Te z nich, które nie będą nadawały się do ponownej sprzedaży, mają zostać przekazane Reju, postępowej firmie zajmującej się przerobem zużytych tekstyliów na nowe materiały i odzież. W ten sposób Reju, która zamierza zbudować fabrykę w Stanach Zjednoczonych, zyska surowiec do produkcji nowych materiałów poprzez recykling i regenerację. Program ma zatem przyczynić się do powstania ekosystemu gospodarki tekstylnej o zamkniętym obiegu.

„Dysponując 120-letnim dorobkiem przywództwa w obszarze cyrkularności, Goodwill stawia nasze lokalne organizacje non profit w forpoczcie działań związanych z tworzeniem systemów recyklingu i odzysku tekstyliów. Goodwill chce zostać preferowanym partnerem marek, detalistów, spółek technologicznych, producentów sprzętu oraz organizacji rządowych i pozarządowych" – powiedział Steve Preston, prezes i dyrektor generalny Goodwill Industries International (GII).

Projekt przewiduje prowadzenie analiz składu niesprzedanych tekstyliów oraz rozwijanie kompetencji i systemów w zakresie przekształcania tekstyliów nienadających się do wykorzystania jako odzież w surowiec recyklingowy. Działania te mają bazować na badaniach przeprowadzonych przez Goodwill i sfinansowanych przez Walmart Foundation.

Firma Reju, należąca do spółki Technip Energies, pracuje nad stworzeniem infrastruktury umożliwiającej masową regenerację wybranych odpadów tekstylnych, w tym przede wszystkim poliestru. Ślad węglowy produktu końcowego tego procesu, który będzie nosił nazwę Reju Polyester, ma być o 50% niższy niż poliestru niepochodzącego z recyklingu. Co więcej, materiał Reju Poliester będzie mógł być poddawany regeneracji nieskończenie wiele razy. We wrześniu Reju otworzyła we Frankfurcie swoją pierwszą pokazową fabrykę – Regeneration Hub Zero. Zgodnie z założeniami zakład ma rozpocząć produkcję opakowań Reju PET w 2025 r.

„Stawienie czoła wyzwaniom związanym z odpadami tekstylnymi wymagać będzie radykalnej współpracy, a poprzez realizację projektu we współpracy z Goodwill i WM będziemy mogli zbudować ekosystem cyrkularności tekstyliów – powiedział Patrik Frisk, dyrektor generalny Reju. – Ponowne wykorzystywanie materiałów ma i będzie mieć najwyższą wartość, odgrywając kluczową rolę w modelu gospodarki o zamkniętym obiegu z korzyścią dla nas wszystkich. Tymczasem obecnie w skali globalnej recyklingowi poddawanych jest poniżej 1% produktów, które nie zostały ponownie wykorzystane. Optymalizacja cyrkularnego ekosystemu przetwarzania zużytych tekstyliów na nowe materiały możliwa jest tylko wówczas, gdy więcej tekstyliów zacznie trafiać do obiegu recyklingowego zamiast do strumienia odpadów. Goodwill i WM zamierzają odegrać kluczową rolę w procesie odzysku poprzez prowadzenie zbiórki i sortowania tekstyliów na terenie Ameryki Północnej".

Reju zamierza zbudować w Stanach Zjednoczonych hub regeneracyjny, który będzie obsługiwać rynek amerykański, a część nienadających się do ponownej sprzedaży materiałów zbieranych przez Goodwill i WM posłuży za surowiec w jego produkcji.

Lokalni liderzy Goodwill z całej Ameryki Północnej współpracują nad potencjalnym projektem z zespołem ds. zrównoważenia w Goodwill Industries International. W skład komitetu sterującego Goodwill wchodzą liderzy z Goodwill of Delaware and Delaware County (Wilmington), Goodwill of the Finger Lakes (Rochester, Nowy Jork), Goodwill Industries of West Michigan (Muskegon), Goodwill of Southern New Jersey and Philadelphia (Maple Shade, New Jersey), Goodwill Industries of South Florida (Miami), Goodwill of Central and Northern Arizona (Phoenix), Goodwill Industries Ontario Great Lakes (East London), Goodwill Renaissance Quebec (Montreal) oraz Goodwill of Tenneva Area, Inc., (Kingsport, Tennessee).

„Ponowne użycie stanowi najwyższą formę zrównoważonej i cyrkularnej gospodarki, a żadna inna organizacja nie może pochwalić się tak dużą sprawnością w obsłudze darów rzeczowych jak Goodwill – powiedziała Colleen Morrone, prezeska i dyrektorka generalna Goodwill of Delaware & Delaware County oraz przewodnicząca Komitetu Goodwill ds. Zrównoważonego Rozwoju (Goodwill Sustainability Committee). – Podążamy drogą innowacji, poszukując nowych sposobów maksymalnego wykorzystania wszystkich powierzanych nam rzeczy".

„Dysponując ponad 3,3 tys. sklepów i centrów zbiórki darów, znajdujących się w odległości średnio ok. 16 km od miejsca zamieszkania 83% mieszkańców Stanów Zjednoczonych, Goodwill posiada odpowiednią infrastrukturę i cieszy się zaufaniem społecznym, które są niezbędne do obsługi punktu zbiórki tekstyliów. Wobec rosnącego znaczenia ruchu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (Extended Producer Responsibility – EPR) zapraszamy marki do współpracy nad tworzeniem nowych rozwiązań w zakresie zarządzania produktem" – powiedziała Jennifer Lake, prezeska i dyrektorka generalna Goodwill of the Finger Lakes oraz przewodnicząca Podkomitetu Goodwill ds. Cyrkularności.

Sieć Goodwill odgrywa kluczową rolę w napędzaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. W 2023 r. organizacja odzyskała wartość z podarowanych towarów o łącznej masie ok. 2 mld kg, zdobyte w ten sposób środki przeznaczając na wsparcie rozwoju szkoleń, praktyk zawodowych, programów rozwoju zawodowego i innych usług dla lokalnych społeczności, z których skorzystało ponad 1,7 mln osób.

Inicjatywy te mają w dalszym ciągu przynosić nowe miejsca pracy i dodatkowe przychody na finansowanie kluczowych programów i usług Goodwill w zakresie rozwoju potencjału kadrowego. Przychody ze sprzedaży podarowanych produktów zostają w lokalnych społecznościach, są bowiem przeznaczane na wsparcie szkoleń i praktyk zawodowych oraz innych niezbędnych usług przeznaczonych dla osób mających trudności na miejscowym rynku pracy. Goodwill planuje odzyskiwać wartość z tekstyliów nienadających się do ponownego użytku jako odzież, aby kontynuować wsparcie programów rozwoju kadr.

