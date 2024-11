Společnosti Goodwill® a Reju™ oznamují, že ve spolupráci se společností WM® chtějí přispět k rozvoji recyklace textilu v Severní Americe

Spolupráce má pomoci zabránit tomu, aby se textil dostával na skládky, a vytvořit cestu pro cirkulární textilní ekosystém.

PAŘÍŽ, 6. listopadu 2024 /PRNewswire/ -- Společnosti Goodwill® a Reju™ dnes oznámily, že ve spolupráci se společností WM sladily své počáteční plány na realizaci několikaleté iniciativy, jejímž cílem je přispět k rozvoji recyklace textilu v Severní Americe. Plánují vyvinout společný model regionálního sběru, třídění, opětovného použití a recyklace textilu, jehož cílem je zabránit tomu, aby se více nepoužitelných textilních materiálů dostávalo do toku odpadu.

V současné době se recykluje jen malé procento textilu. Podle výroční zprávy Textile Exchange Materials Market Report celosvětově připadalo na recyklovaný textil ze 124 milionů tun textilií vyrobených v roce 2023 méně než 1 % celkového trhu s vlákny. Cílem této plánované spolupráce je vytvořit systém, který zachytí větší procento vyřazených textilií pro další prodej nebo regeneraci, a pomůže tak textiliím k jejich dalšímu nejlepšímu využití.

Goodwill, největší síť pro rozvoj pracovních sil a prodejce použitého zboží v Severní Americe, kterou tvoří 154 místních neziskových organizací v USA a Kanadě, a společnost WM, přední severoamerický poskytovatel komplexních ekologických řešení, plánují spolupracovat na pilotních projektech sběru, třídění a hodnocení vyřazeného textilu pro další prodej. Očekává se, že část zbývajícího textilu, který nebude vhodný k dalšímu prodeji, bude poskytnuta Reju, progresivní společnosti zabývající se regenerací jedné formy textilu na druhou, s dodávkou vstupních surovin, které budou potenciálně recyklovány a regenerovány na nové materiály, až společnost Reju vybuduje v USA závod. Program má přispět k vytvoření cirkulárního ekosystému pro přeměnu jedné formy textilu na druhou.

„Díky našemu stodvacetiletému dědictví jako vedoucího podniku v oblasti cirkulárního hospodářství staví Goodwill naše místní neziskové podniky do čela vytváření systémů pro recyklaci a opětné využití textilu. Goodwill se chce stát preferovaným partnerem firem, maloobchodníků, technologických společností, poskytovatelů vybavení a vládních i nevládních organizací," řekl prezident a generální ředitel Goodwill Industries International (GII) Steve Preston.

Plánovaný projekt navazuje na výzkum, který Goodwill provedl a který financovala nadace Walmart Foundation, s cílem posoudit složení vláken neprodaného textilu a vyvinout dovednosti a systémy pro přeměnu nepoužitelného textilu na recyklační surovinu.

Společnost Reju, kterou vlastní Technip Energies a která se opírá o technologii pocházející z výzkumu IBM, vyvíjí infrastrukturu pro zpracování určitého textilního odpadu a jeho regeneraci ve velkém měřítku, počínaje polyesterem. Očekává se, že konečný produkt – polyester Reju – bude mít o 50 % nižší uhlíkovou stopu než původní polyester a bude jej možné regenerovat donekonečna. V září společnost Reju otevřela svůj první demonstrační závod – Regeneration Hub Zero – v německém Frankfurtu, který by měl začít vyrábět Reju PET v roce 2025.

„Abychom se vypořádali s výzvami, které představuje vyřazený textil, potřebujeme radikální spolupráci a kooperaci, a prostřednictvím našeho potenciálního projektu s Goodwill a WM budujeme ekosystém pro dosažení cirkulárnosti textilu," řekl generální ředitel společnosti Reju Patrik Frisk. „Opětovné použití je a bude nejvyšší hodnotou a je nezbytné pro cirkulární ekonomický model ku prospěchu všech. Přesto se dnes z výrobků, které se znovu nepoužívají, celosvětově recykluje méně než 1 %. Cirkulární ekosystém od jedné formy textilu k druhé může být optimalizován pouze tehdy, když se více textilu vyřadí z toku odpadu a dostane se do cyklu obnovy. Společnosti Goodwill a WM chtějí hrát zásadní roli v obnově prostřednictvím sběru a třídění textilu v Severní Americe."

Společnost Reju předpokládá vybudování regeneračního centra v USA, které bude sloužit americkému trhu, přičemž se očekává, že do tohoto centra bude dodáván určitý materiál shromážděný prostřednictvím společností Goodwill a WM, který není možné dále prodat.

Na přípravě potenciálního projektu spolupracují místní vedoucí pracovníci Goodwill z celé Severní Ameriky s týmem pro udržitelnost společnosti Goodwill Industries International. Řídicí výbor Goodwill se skládá z vedoucích pracovníků Goodwill of Delaware and Delaware County (Wilmington), Goodwill of the Finger Lakes (Rochester, stát New York), Goodwill Industries of West Michigan (Muskegon), Goodwill of Southern New Jersey a Philadelphia (Maple Shade, New Jersey), Goodwill Industries of South Florida (Miami), Goodwill of Central and Northern Arizona (Phoenix), Goodwill Industries Ontario Great Lakes (East London), Goodwill Renaissance Quebec (Montreal) a Goodwill of Tenneva Area, Inc., (Kingsport, Tennessee).

„Opětovné použití zůstává nejvyšší formou udržitelnosti a cirkulárního hospodářství a Goodwill je hrdý na to, že je nejlepším správcem darovaného zboží," řekla Colleen Morroneová, prezidentka a generální ředitelka Goodwill of Delaware & Delaware County a předsedkyně Výboru pro udržitelnost Goodwill. „Nyní se vydáváme na cestu inovací, abychom vyvinuli nové způsoby, jak najít co nejlepší využití pro všechny věci svěřené do naší péče."

„S našimi více než 3300 obchody a dárcovskými centry v okruhu 10 mil od 83 % obyvatel USA má Goodwill infrastrukturu a důvěru veřejnosti, aby mohl sloužit jako sběrné místo pro textil. Vzhledem k tomu, že hnutí rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR) nabývá na síle, vyzýváme firmy, aby s námi spolupracovaly na vytváření nových řešení pro nakládání s výrobky," řekla Jennifer Lakeová, prezidentka a generální ředitelka společnosti Goodwill of the Finger Lakes a předsedkyně podvýboru Goodwill Circularity.

Síť Goodwill hraje zásadní roli při podpoře cirkulárního hospodářství. V roce 2023 společnost Goodwill získala darované výrobky v hodnotě více než 4,3 miliardy liber, což podpořilo rozvoj školení dovedností, zprostředkování zaměstnání, možnosti kariérního postupu a další komunitní služby pro více než 1,7 milionu lidí.

Očekává se, že tyto iniciativy budou i nadále vytvářet pracovní místa a další příjmy pro financování životně důležitých programů a služeb společnosti Goodwill v oblasti pracovních sil. Příjmy z prodeje darovaného zboží zůstávají v místních komunitách, aby podporovaly pracovní školení, zprostředkování zaměstnání a další nezbytné služby pro členy komunity, kteří nesnadno získávají práci. Společnost Goodwill plánuje získat zpět hodnotu z nepoužitelného textilu, aby mohla nadále podporovat své programy rozvoje pracovní síly.

