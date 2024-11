Goodwill® et Reju™ annoncent leur intention de faire progresser le recyclage des textiles en Amérique du Nord en collaboration avec WM®.

Cette collaboration vise à détourner les textiles des décharges et à créer un écosystème textile circulaire.

PARIS, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Goodwill® et Reju™ ont annoncé que, en collaboration avec WM, ils se sont alignés sur les plans initiaux pour poursuivre une initiative pluriannuelle conçue pour aider à faire progresser le recyclage des textiles en Amérique du Nord. Ils prévoient de développer un modèle de collaboration pour la collecte, le tri, la réutilisation et le recyclage des textiles au niveau régional, afin de détourner davantage de matériaux textiles non portables du flux de déchets.

Actuellement, un faible pourcentage de textiles est recyclé. Selon le rapport annuel sur le marché des matériaux de Textile Exchange, sur les 124 millions de tonnes de textiles produits en 2023, moins de 1 % du marché total des fibres était constitué de textiles recyclés. Ce projet de collaboration vise à créer un système qui permette de récupérer un plus grand pourcentage de textiles mis au rebut en vue de leur revente ou de leur régénération, afin de les aider à trouver leur meilleure utilisation.

Goodwill, le plus grand réseau de développement de la main-d'œuvre et détaillant de seconde main en Amérique du Nord, composé de 154 organisations locales à but non lucratif à travers les États-Unis et le Canada, et WM, le principal fournisseur de solutions environnementales globales en Amérique du Nord, prévoient de travailler ensemble sur des projets pilotes pour collecter, trier et classer les textiles mis au rebut en vue de leur revente. Une partie des textiles restants, qui ne peuvent être revendus, devrait être fournie à Reju, l'entreprise progressive de régénération de textile à textile, avec un approvisionnement en matières premières qui pourraient être recyclées et régénérées en nouveaux matériaux lorsque Reju construira une installation aux États-Unis. Le programme vise à contribuer à la création d'un écosystème circulaire de textile à textile.

« Grâce à son héritage de 120 ans en tant que leader de la circularité, Goodwill positionne ses entreprises locales à but non lucratif à l'avant-garde de la création de systèmes de recyclage et de récupération des textiles. Goodwill cherche à devenir un partenaire privilégié des marques, des détaillants, des entreprises technologiques, des fournisseurs d'équipement et des organisations gouvernementales et non gouvernementales, » a déclaré Steve Preston, président-directeur général de Goodwill Industries International (GII).

Le projet prévu s'appuie sur la recherche menée par Goodwill et financée par la Fondation Walmart pour évaluer la composition des fibres des textiles invendus et développer les compétences et les systèmes permettant de transformer les textiles inutilisables en matière première pour le recyclage.

Détenue par Technip Energies et s'appuyant sur une technologie issue de la recherche d'IBM, Reju développe l'infrastructure nécessaire pour récupérer certains déchets textiles et les régénérer à grande échelle, en commençant par le polyester. Le produit final - le polyester Reju - devrait avoir une empreinte carbone inférieure de 50 % à celle du polyester vierge et peut être régénéré à l'infini. En septembre, Reju a ouvert sa première usine de démonstration - Regeneration Hub Zero - à Francfort, en Allemagne, qui devrait commencer à produire du PET Reju en 2025.

« Pour relever les défis posés par les textiles mis au rebut, nous avons besoin d'une collaboration et d'une coopération radicales, et grâce à notre projet potentiel avec Goodwill et WM, nous construisons l'écosystème nécessaire pour parvenir à la circularité des textiles, » a déclaré Patrik Frisk, PDG de Reju. « La réutilisation est, et continuera d'être, la valeur la plus élevée et est essentielle au modèle économique circulaire pour le bénéfice de tous. Pourtant, parmi les produits qui ne sont pas réutilisés, moins de 1 % sont recyclés à l'échelle mondiale aujourd'hui. Un écosystème circulaire de textile à textile ne peut être optimisé que si davantage de textiles sont détournés du flux de déchets et introduits dans le cycle de récupération. Goodwill et WM cherchent à jouer un rôle essentiel dans la récupération grâce à la collecte et au tri des textiles en Amérique du Nord. »

Reju prévoit de construire un centre de régénération basé aux États-Unis pour desservir le marché américain. Certains matériaux collectés par Goodwill et WM, qui ne sont pas viables pour la revente, devraient être acheminés vers le centre américain.

Les dirigeants locaux de Goodwill de toute l'Amérique du Nord ont travaillé avec l'équipe de développement durable de Goodwill Industries International pour mettre au point le projet potentiel. Le comité de pilotage de Goodwill est composé de dirigeants de Goodwill of Delaware and Delaware County (Wilmington), Goodwill of the Finger Lakes (Rochester, NY), Goodwill Industries of West Michigan (Muskegon), Goodwill of Southern New Jersey and Philadelphia (Maple Shade, NJ), Goodwill Industries of South Florida (Miami), Goodwill of Central and Northern Arizona (Phoenix), Goodwill Industries Ontario Great Lakes (East London), Goodwill Renaissance Quebec, (Montréal), et Goodwill of Tenneva Area, Inc., (Kingsport, TN).

« La réutilisation reste la forme la plus élevée de durabilité et de circularité, et Goodwill s'enorgueillit d'être le meilleur gestionnaire des biens donnés, » a déclaré Colleen Morrone, présidente-directrice générale de Goodwill of Delaware & Delaware County et présidente du comité de durabilité de Goodwill. « Nous sommes désormais engagés dans un processus d'innovation visant à trouver de nouvelles façons d'optimiser l'utilisation de tous les objets qui nous sont confiés. »

« Avec plus de 3 300 magasins et centres de dons situés à moins de 10 miles de 83% de la population américaine, Goodwill dispose de l'infrastructure et de la confiance du public pour servir de point de collecte pour les textiles. Alors que le mouvement de la responsabilité élargie des producteurs (REP) gagne en force, nous invitons les marques à travailler avec nous pour créer de nouvelles solutions de gestion des produits, » a déclaré Jennifer Lake, présidente-directrice générale de Goodwill of the Finger Lakes et présidente du sous-comité de la circularité de Goodwill.

Le réseau Goodwill joue un rôle essentiel dans l'économie circulaire. En 2023, Goodwill a récupéré la valeur de plus de 4,3 milliards de livres de produits donnés, ce qui a permis à plus de 1,7 million de personnes de bénéficier d'une formation professionnelle, d'un placement, d'opportunités d'avancement et d'autres services communautaires.

Ces initiatives devraient continuer à créer des emplois et des revenus supplémentaires pour financer les programmes et services vitaux de Goodwill en matière de main-d'œuvre. Les recettes provenant de la vente des biens donnés restent dans les communautés locales pour soutenir la formation professionnelle, le placement et d'autres services essentiels pour les membres de la communauté qui sont confrontés à des obstacles à l'emploi. Goodwill prévoit de récupérer la valeur des textiles non portables pour continuer à soutenir ses programmes de développement de la main-d'œuvre.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2521842/Reju_Logo.jpg