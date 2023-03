Gotion High-tech e Edison Power Co., Ltd. alcançaram uma cooperação estratégica

Foco em grandes baterias de armazenamento e reciclagem, abrindo o mercado japonês

TÓQUIO, 20 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Em 15 de março, a Gotion High-tech e a Edison Power Co., Ltd. firmaram um acordo de cooperação estratégica para desenvolver em conjunto o mercado de grandes baterias de armazenamento e reciclagem no Japão, promover a popularização da energia renovável e introduzir as baterias da Gotion no mercado japonês.

Com o desenvolvimento da energia renovável em todo o mundo e a revisão da Lei de Negócios de Eletricidade do Japão em maio de 2022, a indústria de grandes baterias de armazenamento no Japão tem novas oportunidades.

O vice-presidente da Edison Power Chihiro Kotama (em frente, a esquerda) e CHENG Qian o Vice-presidente executivo da Gotion Global (em frente, na direita) assinaram o contrato em nome de ambas as partes. Tosimasa Yamda, presidente da Edison Power (atrás à esquerda) e LI Zhen, presidente da Gotion (direita) testemunham a assinatura. (PRNewsfoto/Gotion High-tech)

Conforme o acordo, durante o período de cooperação, as duas empresas desenvolverão estratégias de mercado para atender às demandas do mercado, com uma meta de vendas planejada de 1 GWh no primeiro ano, subindo para 2 GWh anuais a partir do segundo ano. A Gotion High-tech fornecerá células, módulos, BMS, etc., enquanto a Edison Power Co., Ltd. será responsável pelo gerenciamento de clientes, serviços EPC, operação e manutenção do sistema de armazenamento de energia e outros serviços de mercado.

Além disso, Gotion é um tipo circular desde a posse de minas de matéria-prima para baterias LFP (fosfato de ferro de lítio) até o sistema de reciclagem após o descarte. Como uma empresa internacional responsável, a Gotion High-tech também trabalhará com a Edison Power para estabelecer um sistema circular de reciclagem de baterias de armazenamento no Japão.

Sobre a Gotion High-Tech

Uma empresa internacional voltada para a tecnologia focada no desenvolvimento e produção de baterias de energia. Com sede em Hefei, capital da província de Anhui, a empresa se tornou pública em maio de 2015 e foi a primeira empresa de baterias de energia na China a entrar no mercado de capitais. Ela é especializada em negócios de novas energias, como baterias VE, aplicações de armazenamento de energia, equipamentos de transmissão e distribuição, e tem mais de 14 instalações de fabricação de baterias de grande escala em todo o mundo. Nossos cinco negócios baseados em materiais de bateria abrangem toda a cadeia de fornecimento de baterias, desde a montante até a jusante, e a Gotion também possui um negócio de reciclagem de baterias.

Sobre a Edison Power

A Edison Power é uma empresa de soluções de energia renovável que começou a desenvolver e fabricar sistemas de baterias de armazenamento em 1991. Além do negócio de sistemas de baterias de armazenamento, a Edison Power está desenvolvendo um negócio de geração de energia solar, um negócio de geração de energia de biomassa, um negócio de produção de pelotas de casca e um negócio de compartilhamento solar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2036034/image_5016066_15900857.jpg

FONTE Gotion High-tech

