Gotion High-tech y Edison Power Co., Ltd. alcanzaron un enfoque de cooperación estratégica

Enfoque en baterías de gran almacenamiento y reciclaje para abrir el mercado japonés

TOKIO, 20 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- El 15 de marzo, Gotion High-tech y Edison Power Co., Ltd. firmaron un acuerdo de cooperación estratégica para desarrollar conjuntamente un gran mercado de baterías de almacenamiento y reciclaje en Japón, promover la popularización de las energías renovables e introducir las baterías de Gotion en el mercado japonés.

La gran industria de baterías de almacenamiento en Japón tiene nuevas oportunidades gracias al desarrollo de las energías renovables a nivel mundial y la revisión de la Ley de Empresas de Electricidad de Japón en mayo de 2022.

El vicepresidente de Edison Power, Chihiro Kotama (delante a la izquierda), y el vicepresidente ejecutivo de Gotion Global, CHENG Qian (delante a la derecha), firmaron el contrato en nombre de ambas partes. Tosimasa Yamda, presidente de Edison Power (detrás a la izquierda) y LI Zhen, presidente de Gotion (detrás a la derecha) presencian la firma. (PRNewsfoto/Gotion High-tech)

Según el acuerdo, durante el período de cooperación, las dos empresas desarrollarán estrategias que respondan a las demandas del mercado, con un objetivo de ventas planificado de 1 GWh para el primer año, que aumentará a 2 GWh anuales a partir del segundo año. Gotion High-tech proporcionará celdas, módulos, BMS, etc., mientras que Edison Power Co., Ltd. será responsable de la gestión de clientes, servicios EPC, operación y mantenimiento del sistema de almacenamiento de energía y otros servicios del lado del mercado.

Además, Gotion es un tipo circular desde la posesión de minas de materia prima para baterías LFP (litio-ferrofosfato) hasta el sistema de reciclaje después de su eliminación. Como empresa internacional responsable, Gotion High-tech también trabajará con Edison Power para establecer un sistema circular de reciclaje de baterías de almacenamiento en Japón.

Sobre Gotion High-Tech

Es una empresa internacional impulsada por la tecnología centrada en el desarrollo y la producción de baterías eléctricas. La empresa tiene su sede en Heféi, capital de la provincia de Anhui, y se hizo pública en mayo de 2015 como la primera empresa de baterías eléctricas en China en ingresar al mercado de capitales. Se especializa en empresas de nuevas energías, como baterías para vehículos eléctricos, aplicaciones de almacenamiento de energía y equipos de transmisión y distribución, y tiene más de 14 gigafábricas de baterías en todo el mundo. Nuestras cinco empresas basadas en materiales para baterías cubren toda la cadena de suministro de baterías, desde la fase inicial hasta la fase final, y Gotion también tiene una empresa de reciclaje de baterías.

Sobre Edison Power

Edison Power es una empresa de soluciones de energía renovable que comenzó a desarrollar y fabricar sistemas de baterías de almacenamiento en el año 1991. Además de ser una empresa de sistemas de baterías de almacenamiento, Edison Power está desarrollando una empresa de generación de energía solar, una empresa de generación de energía de biomasa, una empresa de producción de pellets de corteza y una empresa de energía solar compartida.

