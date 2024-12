Grupa Visma | Lease a Bike nowym partnerem Mentech

Mentech, marka, która zajmuje się gromadzeniem danych z jazdy na rowerze, należąca do Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd, oraz Guangdong Mentech Technology Co., Ltd, podmiot zależny będący w całości własnością spółki, oficjalnie ogłosiły zostanie pierwszym oficjalnym chińskim partnerem grupy Visma | Lease a Bike. Współpraca nie tylko stanowi wyraz uznania dla technologii Mentech w zakresie zbierania danych kolarskich ze strony profesjonalnego zespołu kolarskiego, ale także zaznacza ekspansję globalną marki.

Grupa Visma | Lease a Bike osiągnęła mistrzostwo w klasyfikacji generalnej trzech głównych międzynarodowych imprezach kolarskich: Giro d'Italia, Tour de France i Vuelta a España, stając się pierwszym zespołem, który w tym samym roku wygrał wszystkie trzy wielkie wyścigi, co stanowi legendarne osiągnięcie. Dążenie zespołu do doskonałych wyników idealnie łączy się z innowacyjną filozofią technologiczną Mentech. Wspólnie będą one napędzać rozwój technologii inteligentnych w kolarstwie i zapewniać konsumentom na całym świecie bardziej inteligentne i profesjonalne produkty i usługi.

W zakresie opracowywania produktów Mentech z zaangażowaniem buduje ekosystem produktów i usług związanych z jazdą na rowerze, w tym rowerów sportowych, komputerów rowerowych, zegarków rowerowych i kamer panoramicznych oraz unikatowy system sprzętowy PowFi, łączący w sobie funkcje sieciowe i związane z energią, a także zintegrowaną platformę usług indywidualnych i społecznościowych dla kolarzy. Spółce zależy na przyspieszeniu rozwoju usług inteligentnych w sektorze kolarstwa zawodowego.

W perspektywie nadchodzącego roku 2025 Sander Kruis, dyrektor handlowy grupy Visma | Lease a Bike, stwierdził: „Bardzo się cieszymy ze współpracy z Mentech. Dla nas jako grupy o międzynarodowej renomie przyciąganie do współpracy czołowych firm z całego świata jest ekscytujące. Rola Mentech jako pierwszego chińskiego partnera z pewnością przydaje wyjątkowego znaczenia temu partnerstwu".

Mentech również dostrzega w nawiązanej współpracy wartościową szansę. Yang Xianjin, prezes Mentech, jest dumny z tego, że zaawansowana technologia znajdzie zastosowanie w świecie kolarstwa: „Nasze nowe partnerstwo z grupą Visma | Lease a Bike nie tylko nadaje działalności Mentech międzynarodowy charakter, ale także przyczynia się do rozwoju tego pełnego pasji, dynamicznego sportu. Z niecierpliwością oczekujemy rozpoczęcia współpracy z grupą Visma, aby wspólnie dokonywać nowych osiągnięć i rozpocząć ekscytujący rok wydarzeń kolarskich".

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2587644/image.jpg