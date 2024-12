Mentech da la bienvenida a Visma | Lease a Bike Team como nuevo socio

SHENZHEN, China, 26 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Un reportaje de Huanqiu.com:

Mentech, la marca de inteligencia para ciclismo de Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd, y su filial de propiedad absoluta Guangdong Mentech Technology Co., Ltd, ha anunciado oficialmente su asociación como el primer socio oficial chino de Visma | Lease a Bike Team. Esta colaboración no solo significa el reconocimiento de la tecnología de inteligencia para ciclismo de Mentech por parte de un equipo de ciclismo profesional, sino que también marca la expansión global de la marca.