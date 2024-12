Mentech приветствует команду Team Visma | Lease a Bike в качестве нового партнера

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 26 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Новостной репортаж Huanqiu.com:

Mentech, бренд велосипедных интеллектуальных технологий в рамках компании Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd., и ее дочерняя компания в полной собственности Guangdong Mentech Technology Co., Ltd. официально объявляют о своем статусе первого китайского официального партнера команды Team Visma | Lease a Bike. Это сотрудничество не только означает признание велосипедных интеллектуальных технологий Mentech профессиональной командой велосипедистов, но и знаменует глобальную экспансию бренда.