Mentech приветствует команду Team Visma | Lease a Bike в качестве нового партнера

Команда Team Visma | Lease a Bike достигла общего чемпионства в трех основных международных велогонках: Giro d'Italia, Tour de France и Vuelta a España, став первой командой, которая выиграла все три Гранд-тура в одном году, что является легендарным достижением. Стремление команды к исключительным показателям идеально согласуется с инновационной технологической философией Mentech. Вместе они будут стимулировать интеллектуальное развитие велоспорта и предоставлять потребителям во всем мире более интеллектуальные и профессиональные изделия и услуги.

С точки зрения ассортимента продуктов, компания Mentech стремится к созданию экосистемы велосипедных интеллектуальных изделий и услуг, включая спортивные велосипеды, велокомпьютеры, велосипедные часы, панорамные камеры и уникальную аппаратную систему PowFi, объединяющую сетевые функции и питание, а также интегрированную платформу для индивидуальных и общественных велосипедных сервисов. Компания стремится ускорить интеллектуальное развитие сектора профессионального велоспорта.

Заглядывая в 2025 год, Сандер Круис (Sander Kruis), коммерческий директор команды Team Visma | Lease a Bike, сказал: «Мы очень рады, что Mentech теперь с нами. Как команда, пользующаяся международным признанием, мы привлекаем к сотрудничеству ведущие компании со всего мира. Роль Mentech в качестве нашего первого китайского партнера несомненно придает исключительное значение этому партнерству».

Mentech также рассматривает это сотрудничество как ценную возможность. Г-н Ян Сяньцзинь (Yang Xianjin), председатель Mentech, гордясь тем, что его компания внедряет передовые технологии в мир велоспорта, заявил: «Наше новое партнерство с командой Team Visma | Lease a Bike не только выводит бренд Mentech на мировую арену, но и вносит вклад в этот страстный и динамичный спорт. Мы с нетерпением ждем совместной работы с командой, чтобы достигать новых побед и вместе провести захватывающий год велогонок».

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