Mentech víta tím Visma | Lease a Bike ako nového partnera

Mentech, značka zameraná na inteligenciu v cyklistike pod záštitou Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd, a jej 100 % dcérska spoločnosť Guangdong Mentech Technology Co., Ltd, oficiálne oznámili partnerstvo ako prvý oficiálny čínsky partner tímu Visma | Lease a Bike. Táto spolupráca znamená nielen uznanie inteligentnej technológie v cyklistike Mentech profesionálnym cyklistickým tímom, ale aj globálnu expanziu značky.