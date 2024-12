Mentech accueille l'équipe Visma | Lease a Bike en tant que nouveau partenaire

L'équipe Visma | Lease a Bike a remporté le championnat général lors des trois événements cyclistes internationaux majeurs : le Giro d'Italia, le Tour de France et la Vuelta a España, devenant ainsi la première équipe à remporter les trois grands tours la même année, un exploit légendaire. La recherche de performances exceptionnelles par l'équipe correspond parfaitement à la philosophie technologique innovante de Mentech. Ensemble, ils favoriseront le développement intelligent du cyclisme et fourniront aux consommateurs du monde entier des produits et des services plus intelligents et plus professionnels.

En ce qui concerne la présentation des produits, Mentech s'attèle à créer un écosystème de produits et de services d'intelligence cycliste, comprenant des vélos de sport, des ordinateurs de vélo, des montres de vélo, des caméras panoramiques et le système matériel unique PowFi intégrant des fonctions de réseau et d'alimentation, ainsi qu'une plateforme intégrée pour les services de cyclisme individuels et communautaires. L'entreprise est déterminée à accélérer le développement intelligent du secteur du cyclisme professionnel.

Concernant 2025, Sander Kruis, directeur commercial de l'équipe Visma | Lease a Bike, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir Mentech à nos côtés. En tant qu'équipe de renommée internationale, nous nous réjouissons d'attirer des entreprises de premier plan du monde entier pour collaborer avec nous. Le rôle de Mentech en tant que premier partenaire chinois ajoute assurément une dimension extraordinaire à ce partenariat. »

Mentech considère également cette collaboration comme une opportunité très intéressante. M. Yang Xianjin, président de Mentech, est fier d'intégrer une technologie de pointe dans le monde du cyclisme et déclare : « Notre nouveau partenariat avec l'équipe Visma | Lease a Bike permet non seulement à la marque Mentech d'être présente sur la scène mondiale, mais contribue également à ce sport passionnant et dynamique. Nous nous réjouissons de travailler avec l'équipe pour créer de nouvelles raisons de nous enorgueillir et vivre ensemble une année passionnante d'événements cyclistes. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2587644/image.jpg