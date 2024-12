Mentech vítá Team Visma | Lease a Bike jako nového partnera

ŠEN-ČEN, Čína, 26. prosince 2024 /PRNewswire/ -- Zpráva Huanqiu.com:

Mentech, značka chytré cyklistiky spadající pod Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd., a její stoprocentně vlastněná dceřiná společnost Guangdong Mentech Technology Co., Ltd., oficiálně oznámila své partnerství jako první čínský oficiální partner Visma | Lease a Bike Team. Tato spolupráce znamená nejen uznání chytré cyklistické technologie společnosti Mentech jedním profesionálním cyklistickým týmem, ale také globální expanzi značky.