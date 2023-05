Habitat for Humanity spúšťa kampaň Home Equals na podporu ľudí žijúcich v neformálnych osadách na celom svete

ATLANTA, 15. mája 2023 /PRNewswire/ -- Habitat for Humanity a naši partneri na celom svete dnes spustili päťročnú kampaň s názvom Home Equals, v rámci ktorej sa usilujú o politické zmeny na miestnej, národnej a globálnej úrovni s cieľom zvýšiť prístup k primeranému bývaniu v neformálnych osadách.

Informal settlement in Manaus, Brazil - Credit: Habitat for Humanity International

Viac ako 1 miliarda ľudí na celom svete žije v slumoch a iných neformálnych osadách a tento počet neustále rastie. Tieto komunity majú veľmi obmedzený prístup k základným službám, ako je čistá voda, hygiena a elektrina. Ľudia žijúci v neformálnych osadách nemajú pozemkové a vlastnícke práva a často sa obávajú vysťahovania. Čelia čoraz väčším hrozbám vyplývajúcim zo zmeny klímy vrátane sucha a povodní.

„Pokiaľ ide o miesta, ktoré nazývame domovom, s ľuďmi žijúcimi v neformálnych osadách sa jednoducho nezaobchádza ako s rovnocennými," povedal Jonathan Reckford, prezident a výkonný riaditeľ organizácie Habitat for Humanity International. „Presadzovaním politických zmien budú naši partneri v kampani Home Equals zvyšovať prístup k primeranému bývaniu a podporovať inovatívne riešenia pochádzajúce od samotných obyvateľov neformálnych osád. Pridajte sa k nám pri vytváraní spravodlivejšieho sveta. Pretože domov sa rovná zdraviu. Domov sa rovná bezpečnosti a ochrane. A domov sa rovná príležitosti pre lepšiu budúcnosť."

Na celosvetovej úrovni organizácia Habitat for Humanity vyzýva členské štáty G7 – skupinu popredných priemyselných krajín, ktoré sa stretnú tento víkend v japonskej Hirošime – aby uznali, že bývanie je rozhodujúcim faktorom pokroku v oblasti rozvoja, a zaviazali sa riešiť potreby bývania v neformálnych osadách ako spôsob podpory medzinárodných rozvojových priorít v oblastiach, ako je hospodársky rast, zdravie a vzdelávanie.

Podľa správy, ktorá bola dnes zverejnená na podporu kampane Home Equals, by zlepšenie bývania v neformálnych osadách vo veľkom rozsahu prinieslo značné výhody pre hospodársky a ľudský rozvoj. V prvej správe svojho druhu od organizácie Habitat for Humanity a nášho výskumného partnera, Medzinárodného inštitútu pre životné prostredie a rozvoj (IIED), sa modelovali prínosy, ktoré by sa dosiahli – pokiaľ ide o hospodársku produkciu, príjmy, zdravie a vzdelávanie – z týchto zlepšení bývania.

V správe sa uvádza, že HDP a príjem na obyvateľa by sa v niektorých krajinách zvýšili až o 10,5% a že ročne by sa na celom svete zachránilo viac ako 730 000 životov – čo je viac ako počet úmrtí, ktorým by sa každoročne zabránilo odstránením malárie. Podľa modelovania by sa do škôl zapísalo až 41,6 milióna ďalších detí. To je každé šieste dieťa na svete, ktoré nechodí do školy.

„Zabezpečiť ľuďom žijúcim v neformálnych osadách prístup k primeranému bývaniu nie je len správna vec," povedal Reckford. „Je to aj rozumná vec."

Alexandre Apsan Frediani, výskumný pracovník IIED a jeden z autorov správy, povedal: „Naše zistenia poukazujú na obrovské prínosy pre zdravie, vzdelanie a príjem ľudí, ak sa zabezpečí, že budú žiť vo vhodných podmienkach na bývanie, budú mať prístup k základným službám, ako je tečúca voda a kanalizácia, a nebude im hroziť vysťahovanie alebo obťažovanie." Prínosy uvedené v správe sú pravdepodobne podhodnotené. Hoci to výskumníci nemohli kvantifikovať, je jasné, že keď ľudia v neformálnych osadách získajú prístup k lepšiemu bývaniu, zlepšia sa environmentálne systémy, politické systémy a systémy starostlivosti v celej spoločnosti, čo vedie k pokroku v týchto osadách aj mimo nich, uviedol Apsan Frediani. „Existuje vedľajší efekt," povedal, „pretože keď sa ľuďom v neformálnych osadách darí lepšie, darí sa lepšie všetkým."

Kampaň Home Equals už prebieha vo viac ako 35 krajinách sveta. V Brazílii Habitat for Humanity a naši partneri spolupracujú s novou vládou na programoch bývania a rozvoja miest, aby obyvatelia neformálnych osád mali prístup k základným službám, ako je voda a kanalizácia. Organizácia Habitat for Humanity Malawi vyzýva na prijatie zákona o riadení rizika katastrof, aby sa zabezpečila odolnosť domov v krajine voči katastrofám spojeným s klimatickými zmenami. Vo Vietname pracujeme s miestnymi partnermi na udržateľných politických riešeniach, ktoré umožnia vietnamským navrátilcom z Kambodže získať bezpečný domov. V Severnom Macedónsku Habitat spolupracuje s rómskymi komunitami, aby im zabezpečil hlas v rozhodovacom procese na obecnej a národnej úrovni.

