Haier invente la première machine à laver les chaussures à usage domestique au monde, créant ainsi une nouvelle catégorie de soins et de protection des chaussures

Il existe trois façons de nettoyer des chaussures. La première est le lavage à la main, un processus difficile, long et laborieux, qui demande d'utiliser une grande variété de brosses ; la deuxième façon consiste à déposer les chaussures dans la machine à laver, ce qui non seulement peut contaminer les vêtements, mais abîme les chaussures et ne garantit pas un bon nettoyage. On peut enfin confier les chaussures à un magasin de nettoyage spécialisé où elles seront lavées avec les chaussures d'autres personnes, mais la machine traditionnelle de nettoyage de chaussures que l'on trouve dans le commerce utilise aussi des brosses ; il est donc difficile de s'assurer que les soins appropriés ont été appliqués, tout en fournissant un nettoyage en profondeur, en particulier dans le cas de chaussures haut de gamme. La plupart des personnes ont encore une nette préférence pour le nettoyage manuel.

La machine de nettoyage de chaussures de Haier résout facilement ce dilemme. La première technologie d'aspersion bidirectionnelle au monde utilise un flux d'eau à haute pression pour nettoyer les chaussures. Le flux d'eau pénètre la fibre pour retirer la saleté incrustée et minimiser les dommages ; on obtient ainsi un lavage à la fois profond et délicat.

Sur le site de l'exposition, de nombreux visiteurs se demandaient si le produit trouverait sa place dans les foyers. Le personnel de Haier a expliqué que cet appareil ménager domestique destiné au lavage des chaussures est conçu comme un tiroir qui peut être associé à une machine à laver ou un sèche-linge et peut donc être intégré dans le même espace ; le lavage peut être partiel, simultané ou en temps partagé, ce qui constitue une solution entièrement compatible et complète pour l'entretien des chaussures.

Au cours des 12 dernières années, l'exploration du modèle « RenDanHeYi » a permis aux machines à laver Haier de bénéficier du modèle de recherche et développement 10+N, afin d'intégrer les ressources mondiales de qualité et répondre aux divers besoins des utilisateurs. Le lancement de la toute première machine à laver les chaussures au monde aborde une nouvelle tendance, cette fois dans le domaine du nettoyage des chaussures ; elle constitue également un repère utile pour les entreprises qui souhaitent mettre au point des produits similaires.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/677305/Haier_shoe_washing_machine.jpg

