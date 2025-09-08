HAIER ПОДПИСЫВАЕТ НОВЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ В МИРЕ ФУТБОЛА С КЛУБАМИ LIVERPOOL FOOTBALL CLUB И PARIS SAINT-GERMAIN

Сегодня на выставке IFA Berlin руководители обоих клубов присоединились к компании Haier, чтобы засвидетельствовать презентацию новой стратегии бренда Haier и сделать глобальное объявление о партнерстве. В рамках партнерских отношений Haier будет проводить мероприятия на стадионах, в цифровых и розничных точках взаимодействия; предлагать эксклюзивные впечатления болельщикам и исследовать кобрендовые продукты для умного дома, которые привносят энергию матчей в повседневную жизнь.

«Мы очень рады поднять уровень нашей спортивной маркетинговой стратегии, наладив партнерство с клубами Liverpool Football Club и Paris Saint-Germain — двумя самыми знаменитыми в мире клубами-чемпионами. Их неустанное стремление к совершенству и дух инноваций глубоко перекликаются с предпринимательской ДНК компании Haier и нашей приверженностью созданию по-настоящему глобального бренда. С помощью этих партнерств мы стремимся вдохновлять, объединять людей и создавать более насыщенные и интеллектуальные впечатления для болельщиков и потребителей по всему миру, — сказал Хайшань Лян (Haishan Liang), заместитель председателя совета директоров и президент Haier Group . — Великие команды побеждают благодаря точности, командной работе и непрерывному совершенствованию. Мы создаем продукты таким же образом, разрабатывая их для людей, опираясь на технологии и проверяя в повседневном использовании».

«Haier — это амбициозный, инновационный ведущий мировой бренд, и мы приветствуем его в семье клуба LFC, — комментирует Бен Латти (Ben Latty), коммерческий директор Liverpool Football Club . — Являясь ведущим поставщиком бытовой техники, компания Haier заслужила себе репутацию качеством продукции и уверенным присутствием на рынках по всему миру. Этот глобальный охват соответствует масштабу глобальной базы болельщиков клуба Liverpool Football Club, и мы рады видеть, как это партнерство оживает, с нетерпением ожидая совместной работы».

«Мы очень рады приветствовать компанию Haier в семье клуба Paris Saint-Germain, — сказал Ричард Хизлгрейв (Richard Heaselgrave), директор по доходам клуба Paris Saint-Germain . — Как ведущий мировой бренд бытовой техники, компания Haier является частью повседневной жизни людей. Это партнерство — уникальная возможность дополнительно приблизить Клуб к нашим болельщикам по всему миру, как на стадионе, так и дома».

В сфере футбола компания Haier также сотрудничает с LALIGA — одной из самых популярных футбольных лиг в мире, Liga Portugal — одной из самых быстрорастущих национальных лиг в Европе, и Королевской федерацией футбола Марокко — лучшей национальной командой в Африке, набирающей известность в мире. Эти партнерские отношения подчеркивают стратегическую центральную роль Испании, Португалии и Марокко на футбольной дорожной карте Haier.

В рамках совершенно новой стратегии двойного спонсорства в мире спорта, которая также включает теннис, компания Haier возобновила свое стратегическое партнерство с ATP Tour до 2028 года. Портфель турниров бренда будет включать: Plava Laguna Croatia Open (Umag), ABN Amro Open (Rotterdam), BMW Open (Munich) и престижный завершающий сезон турнир Nitto ATP Finals в Турине. Это расширение позволит компании Haier приобретать дополнительную узнаваемость бренда на корте, опыт гостеприимства премиум-класса и реализовать интеграцию продуктов на местах на некоторых мероприятиях ATP Tour, предоставляющих глобальную платформу для демонстрации последних инноваций компании в области «умного» стиля жизни. Бренд также выиграет от рекламы по цифровым каналам ATP, охватывающим онлайн-аудиторию более одного миллиарда человек. В мире тенниса компания Haier продолжает сотрудничать с турнирами Roland-Garros и Rolex Paris Masters, а также с Australian Open и Mutua Madrid Open, дополнительно консолидируя теннис как платформу премиум-класса в своей глобальной стратегии.

В рамках этого нового этапа Haier расширит свою роль Золотого партнера ATP не только в категории бытовой техники, но также в категории домашних развлечений и телевидения, укрепляя свою узнаваемость в разных категориях и постоянный диалог с глобальной базой болельщиков.

«Расширение нашего партнерства с компанией Haier демонстрирует ценность и влияние нашего существующего сотрудничества, — говорит Родольф Тастет (Rodolphe Tastet), вице-президент ATP по партнерским отношениям . — С момента объединения усилий в 2023 году мы тесно сотрудничали, чтобы продемонстрировать технологии Haier премиум-класса глобальной аудитории ATP. Мы гордимся тем, что продолжаем развивать этот импульс, укрепляя нашу общую приверженность инновациям и совершенствованию».

Партнерство между брендом и крупными международными теннисными мероприятиями происходит из глубокой общности ценностей, таких как элегантность, точность и стремление к высочайшим показателям. Качества, которые отличают великих чемпионов и связанные решения Haier: идеальное сочетание техники исполнения, совершенства и выражения стиля.

Объединяя усилия с клубами Liverpool Football Club и Paris Saint-Germain, возобновив долгосрочное партнерство с ATP Tour и крупными международными турнирами, а также усиливая присутствие в LALIGA, Liga Portugal и марокканском футболе, компания Haier не просто ставит свое имя рядом с чемпионами — она доказывает, что бренд бытовой техники номер один в мире играет на таком же уровне, как клубы и спортсмены номер один в мире. Вместе мы превращаем страсть на поле и на корте в более «умный», более объединенный стиль жизни дома. Совершенству есть место везде — живите, болейте и побеждайте с чемпионами в «доме чемпионов». Отнюдь не являясь единичной инициативой, эти партнерские отношения являются новейшей главой в давней истории связи Haier со спортом, в путешествии, основанном на вере в то, что спорт является мощной платформой для вдохновения, объединения и создания общей ценности. Они обогащают портфель уже существующих престижных спонсорских программ в футболе, теннисе, волейболе и других видах спорта, подтверждая избирательный подход Haier к партнерским отношениям: выбор платформ, которые отражают ценности бренда, такие как совершенствование, командная работа и постоянное улучшение.

В конце 1980-х и в начале 1990-х компания Candy — теперь входящая в Haier Europe — была главным спонсором клуба Liverpool Football Club. Эта эпоха остается одной из самых знаковых глав в истории клуба. С объявлением о партнерстве сегодня история замыкает круг, укрепляя давнюю связь Группы с футболом и глобальными сообществами болельщиков.

HAIER ОЗНАЧАЕТ СПОРТ

Связь компании Haier со спортом широкая, стратегическая и глобальная, она отражает истинную идентичность, охватывающую разные виды спорта. От волейбольных площадок в Китае до грунтовых кортов Roland-Garros, от крикетных стадионов Южной Азии до футбольных арен Европы и Африки, компания Haier выстроила модель спонсорства, которая адаптируется к местным увлечениям, укрепляя свое глобальное видение. Эта философия отражена в широком портфеле рекомендаций Haier, каждая из которых предназначена для удовлетворения реальных потребностей потребителей с уважением культурных особенностей и местных привычек.

Будь то стиральная машина, предназначенная для ухода за традиционными и деликатными тканями, или кондиционер, способный работать даже в условиях скачков напряжения, каждое решение задумано, чтобы сделать жизнь лучше для людей по всему миру.

Такое же видение определяет стратегию спонсорства Haier в спорте: портфель партнерских связей, которые отражают местные увлечения, служа глобальной цели. От футбольных полей до теннисных кортов, от Европы до Азии и Африки компания Haier инвестирует в платформы, которые естественным образом резонируют с жизнью людей, превращая спорт в универсальный язык, объединяющий технологии, культуру и эмоции в рамках одной общей истории: Играйте с чемпионами.

О Haier Group

Основанная в 1984 году, Haier Group является ведущим мировым поставщиком решений для улучшения качества жизни и ускорения цифровой трансформации, который руководствуется целью «Больше созидания, больше возможностей» (More Creation, More Possibilities). Компания Haier всегда ориентируется на пользователя и создает экосистему, опирающуюся на три столпа: «умный» стиль жизни, комплексная индустрия здоровья и индустрия цифровой экономики. Компания создала 10 научно-исследовательских центров, 35 индустриальных парков и 163 производственных центра, достигнув глобального дохода в объеме 55,9 млрд долларов США в 2024 году. Компания Haier входит в список 100 самых дорогих мировых брендов по версии Kantar BrandZ уже 7 лет подряд. Кроме того, компания Haier уже 16 лет подряд занимает первое место в рейтинге основных брендов бытовой техники по версии Euromonitor. Haier принадлежат 8 публичных компаний, а ее дочерняя компания Haier Smart Home входит в списки Fortune Global 500 и Fortune World's Most Admired Companies.

О клубе Liverpool Football Club

Основанный в 1892 году Liverpool Football Club является одним из самых исторических и известных футбольных клубов в мире, выиграв 20 титулов Лиги, в том числе Премьер-лигу, восемь Кубков Англии, 10 Кубков Лиги, шесть Кубков Европы, три Кубка UEFA, четыре Суперкубка Европы, 16 кубков Charity Shield, два титула Женской Суперлиги и один Женский чемпионат. Как социально-ответственный клуб, Liverpool Football Club гордится своей работой в рамках отмеченного наградами проекта The Red Way, своих постоянных усилий по созданию лучшего будущего для своих людей, своей планеты и своих сообществ. Проект включает усилия по повышению устойчивости в рамках всего клуба, укреплению равноправия, многообразия и инклюзивности во всех областях, а также созданию возможностей для изменения жизни детей и молодежи в Мерсисайде и за его пределами благодаря официальной благотворительной организации LFC Foundation.

О клубе Paris Saint-Germain

Основанный в 1970 году и впервые победивший в Лиге чемпионов UEFA в 2025 году, Paris Saint-Germain (PSG) является самым успешным спортивным клубом Франции и ведущей силой на европейской арене. Находясь в собственности Qatar Sports Investments (QSI) с 2011 года, клуб PSG превратился в мультиспортивное учреждение, преуспевающее в мужском и женском футболе, гандболе, дзюдо и киберспорте. В 2022 году американская компания Arctos Partners инвестировала в Клуб для поддержки его долгосрочной стратегии развития. Обладая глобальной базой болельщиков, превышающей 500 миллионов человек, и общей базой подписчиков во всех социальных сетях, насчитывающей более 230 миллионов человек, клуб PSG стал культурным символом, занимающим место на пересечении спорта, моды и развлечений. Сотрудничество с глобальными брендами, такими как Jordan, укрепило его статус всемирно признанного бренда стиля жизни. В 2024 году Клуб открыл кампус Paris Saint-Germain — ультрасовременный объект, который устанавливает новые стандарты развития и достижений спортсменов. Являясь клубом нового поколения, Paris Saint-Germain сочетает в себе спортивное мастерство, культурное влияние и социальное воздействие, чтобы формировать будущее спорта и общества.

Об ассоциации ATP

Миссия ATP — служить теннису. Являясь руководящим органом турниров ATP Tour и ATP Challenger Tour, мы развлекаем миллиард болельщиков по всему миру, демонстрируем лучших игроков мира на престижных турнирах и вдохновляем следующее поколение игроков. От United Cup в Австралии до Европы, Северной и Южной Америки и Азии, звезды теннисной битвы за титулы и рейтинги PIF ATP набирают очки на турнирах ATP Masters 1000, 500 и 250, а также на турнирах Большого шлема. Все дороги ведут к Nitto ATP Finals, нашему престижному финалу сезона, который проходит в Турине, Италия. Турнир, в котором участвуют только лучшие 8 игроков сезона в одиночном и парном разрядах, определяет в конце года первое место в рейтинге ATP World, представляемом фондом PIF, что является максимальным достижением в теннисе. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.ATPTour.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2765269/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Liverpool_Football_Club_Paris.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2765270/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Liverpool_Football_Club.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2765271/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Paris_Saint_Germain.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2765272/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Liverpool_Football_Club_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2765273/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Paris_Saint_Germain_1.jpg

