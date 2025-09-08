HAIER PODPISUJE NOWE UMOWY PARTNERSKIE W BRANŻY PIŁKI NOŻNEJ Z KLUBEM LIVERPOOL FOOTBALL CLUB I PARIS SAINT-GERMAIN

Dzisiaj podczas targów IFA w Berlinie kierownictwo obu klubów dołączyło do firmy Haier, aby uczestniczyć w prezentacji nowej strategii marki Haier i ogłosić nawiązanie współpracy na skalę globalną. W ramach partnerstwa firma Haier będzie prowadzić działania na stadionach, w mediach cyfrowych i punktach sprzedaży detalicznej, zapewni fanom ekskluzywne wrażenia oraz zaprezentuje produkty smart home pod wspólną marką, które przeniosą energię meczową do codziennego życia.

„Jesteśmy podekscytowani możliwością wzbogacenia naszej strategii marketingowej w zakresie sportu poprzez nawiązanie współpracy z klubami piłkarskimi Liverpool Football Club i Paris Saint-Germain - dwoma najbardziej znanymi klubami piłkarskimi na świecie. Ich nieustanne dążenie do doskonałości i duch innowacji głęboko rezonują z przedsiębiorczym DNA firmy Haier i naszym zaangażowaniem w budowanie prawdziwie globalnej marki. Dzięki tej współpracy chcemy inspirować, łączyć i tworzyć bogatsze, inteligentniejsze doświadczenia dla fanów i konsumentów na całym świecie - powiedział Haishan Liang, wiceprezes zarządu i prezes Haier Group. - Świetne drużyny wygrywają dzięki precyzji, pracy zespołowej i ciągłemu doskonaleniu. W ten sam sposób tworzymy nasze produkty: projektowane z myślą o ludziach, oparte na technologii i sprawdzone w codziennym użytkowaniu".

„Haier to ambitna, innowacyjna i wiodąca na świecie marka. Witamy ją w rodzinie LFC - komentuje Ben Latty, dyrektor handlowy Liverpool Football Club. - Jako wiodący dostawca sprzętu AGD, Haier zyskał reputację dzięki wysokiej jakości i silnej pozycji na rynkach całego świata. Ten globalny zasięg odpowiada skali globalnej bazy fanów Liverpool Football Club i cieszymy się, że ta współpraca stała się faktem. Z niecierpliwością czekamy na wspólną pracę".

„Bardzo cieszymy się, że możemy powitać Haier w rodzinie Paris Saint-Germain - powiedział Richard Heaselgrave, dyrektor ds. przychodów w Paris Saint-Germain. - Jako wiodąca światowa marka sprzętu AGD, Haier jest częścią codziennego życia ludzi. Ta współpraca to wyjątkowa okazja, aby zbliżyć klub jeszcze bardziej do naszych fanów na całym świecie, zarówno na stadionie, jak i w domu".

W piłce nożnej Haier współpracuje również z LALIGA - jedną z najczęściej oglądanych lig piłkarskich na świecie - Liga Portugal - jedną z najszybciej rozwijających się lig krajowych w Europie - oraz Królewską Marokańską Federacją Piłki Nożnej - czołową drużyną narodową w Afryce, cieszącą się coraz większą popularnością na całym świecie. Partnerstwa te podkreślają strategiczne znaczenie Hiszpanii, Portugalii i Maroka w planach Haier dotyczących piłki nożnej.

W ramach nowej strategii podwójnego sponsoringu w świecie sportu, obejmującej również tenis, firma Haier przedłużyła strategiczne partnerstwo z ATP Tour do 2028 roku. Portfolio turniejów marki obejmie: Plava Laguna Croatia Open (Umag), ABN Amro Open (Rotterdam), BMW Open (Monachium) oraz prestiżowe zakończenie sezonu Nitto ATP Finals w Turynie. Przedłużenie umowy zapewni firmie Haier dalszą widoczność marki na kortach, ekskluzywne doświadczenia dla kibiców oraz integrację produktów na miejscu podczas wybranych wydarzeń ATP Tour, a także umożliwi jej zaprezentowanie najnowszych innowacji w zakresie inteligentnego życia na globalnej platformie. Marka skorzysta również z ekspozycji w kanałach cyfrowych ATP, docierając do ponad miliarda odbiorców online. Marka skorzysta również z ekspozycji w kanałach cyfrowych ATP, docierając do ponad miliarda odbiorców online. W świecie tenisa Haier kontynuuje współpracę z Roland-Garros i Rolex Paris Masters, a także z Australian Open i Mutua Madrid Open, umacniając tym samym pozycję tenisa jako platformy premium w swojej globalnej strategii.

W ramach nowego etapu Haier zamierza zwiększyć swój udział jako Złoty Partner ATP nie tylko w kategorii sprzętu AGD, ale również w kategorii sprzętu RTV i telewizyjnego, wzmacniając swoją widoczność w różnych kategoriach i kontynuując dialog z globalną rzeszą fanów.

„Przedłużenie partnerstwa z firmą Haier jest dowodem na to, jak wiele znaczyła dla nas dotychczasowa współpraca i jakie przyniosła efekty - mówi Rodolphe Tastet, wiceprezes ATP ds. partnerstw. - Od momentu połączenia sił w 2023 roku ściśle współpracujemy, by pokazać technologię premium Haier publiczności ATP na całym świecie. Jesteśmy dumni, że możemy kontynuować tę współpracę, pogłębiając nasze wspólne zaangażowanie w innowacyjność i doskonałość".

Partnerstwo łączące markę z najważniejszymi międzynarodowymi wydarzeniami tenisowymi wynika z głębokiego wspólnego systemu wartości, takich jak elegancja, precyzja i dążenie do osiągnięcia najwyższego poziomu wydajności. Cechy te wyróżniają zarówno wielkich mistrzów, jak i rozwiązania sieciowe firmy Haier: idealne połączenie techniki, doskonałości i wyrazu stylu.

Dzięki współpracy z klubami piłkarskimi Liverpool Football Club i Paris Saint-Germain, odnowieniu długoterminowego partnerstwa z ATP Tour i głównymi międzynarodowymi turniejami oraz wzmocnieniu swojej obecności w LALIGA, Liga Portugal i marokańskiej piłce nożnej, firma Haier nie tylko stawia swoją markę obok mistrzów, ale także udowadnia, że światowa marka numer jeden w branży sprzętu AGD gra na tym samym poziomie, co najlepsze kluby i sportowcy na świecie. Razem przekuwamy pasję na boisku i korcie w inteligentniejsze i zintegrowane życie w domu. Doskonałość należy do wszystkich - żyj, kibicuj i wygrywaj z numerami jeden w Domu Mistrzów. Nie są to odosobnione inicjatywy, ale najnowszy rozdział w długiej historii współpracy między Haier, a sportem, opartej na przekonaniu, że sport jest potężną platformą inspirującą, łączącą i tworzącą wspólną wartość. Wzbogacają one portfolio prestiżowych sponsorów już obecnych w piłce nożnej, tenisie, siatkówce i innych dyscyplinach, potwierdzając wyjątkowe podejście Haier do partnerstw, polegające na wyborze platform odzwierciedlających wartości marki, takie jak doskonałość, praca zespołowa i ciągłe doskonalenie.

W późnych latach 80. i wczesnych 90. firma Candy - obecnie część Haier Europe - była głównym sponsorem klubu piłkarskiego Liverpool Football Club. Był to okres, który pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych rozdziałów w historii klubu. Dzisiejsze ogłoszenie zamyka ten rozdział, wzmacniając długotrwałe powiązania Grupy z piłką nożną i jej globalną społecznością fanów.

HAIER ZNACZY SPORT

Powiązania firmy Haier ze sportem są szerokie, strategiczne i globalne i są odzwierciedleniem prawdziwej wielosportowej tożsamości. Od boisk do siatkówki w Chinach po korty ziemne Roland-Garros, od stadionów krykietowych w Azji Południowej po stadiony piłkarskie w Europie i Afryce, firma Haier stworzyła model sponsoringu, który dostosowuje się do lokalnych pasji, jednocześnie wzmacniając swoją globalną wizję. Filozofia ta znajduje odzwierciedlenie w szerokim portfolio produktów Haier, z których każdy został zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu rzeczywistych potrzeb konsumentów, przy jednoczesnym poszanowaniu specyfiki kulturowej i lokalnych zwyczajów.

Niezależnie od tego, czy chodzi o pralkę dostosowaną do pielęgnacji tradycyjnych i delikatnych tkanin, czy klimatyzator zdolny do działania nawet podczas skoków napięcia, każde rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, aby poprawić jakość życia ludzi na całym świecie.

Ta sama wizja przyświeca strategii sponsoringowej Haier w sporcie: portfolio partnerstw, które odzwierciedla lokalne pasje, służąc jednocześnie globalnym celom. Od boisk piłkarskich po korty tenisowe, od Europy po Azję i Afrykę, Haier inwestuje w platformy, które autentycznie rezonują z życiem ludzi, zmieniając sport w uniwersalny język, który łączy technologię, kulturę i emocje w jednej wspólnej historii: Graj z Numerami Jeden.

Grupa Haier

Założona w 1984 r. Grupa Haier jest wiodącym globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie poprawy jakości życia i transformacji cyfrowej. Zgodnie z ideą przewodnią: „Więcej tworzenia, więcej możliwości", firma Haier zawsze była skoncentrowana na użytkowniku i zbudowała krajobraz oparty na trzech filarach: inteligentny styl życia (Smart Living), kompleksowa opieka zdrowotna (Comprehensive Health Industry) i gospodarka cyfrowa Digital Economy Industry. Firma utworzyła 10 centrów badawczo-rozwojowych, 35 parków przemysłowych i 163 centra produkcyjne, osiągając w 2024 r. globalny przychód w wysokości 55,9 mld USD. Marka Haier znalazła się w rankingu 100 najcenniejszych globalnych marek (Top 100 Most Valuable Global Brands) według Kantar BrandZ przez 7 kolejnych lat. Ponadto marka Haier od 16 lat nieprzerwanie zajmuje pozycję nr 1 w rankingu największych globalnych marek w kategorii urządzeń AGD (Global Major Appliances Brand) według instytutu badawczego Euromonitor. Haier posiada 8 spółek giełdowych, a jej spółka zależna Haier Smart Home znalazła się na liście magazynu Fortune największych światowych przedsiębiorstw (Fortune Global 500), a także wśród najbardziej podziwianych firm świata według Fortune (Fortune World's Most Admired Companies).

Liverpool Football Club

Założony w 1892 roku klub piłkarski Liverpool FC jest jednym z najbardziej znanych i historycznych klubów piłkarskich na świecie. Zdobył 20 tytułów mistrzowskich, w tym tytuł mistrza Premier League, osiem Pucharów Anglii, 10 Pucharów Ligi Angielskiej, sześć Pucharów Europy, trzy Puchary UEFA, cztery Superpuchary Europy, 16 Tarcz Wspólnoty, dwa tytuły mistrzowskie Superligi Kobiet i jeden tytuł mistrzowski Mistrzostw Kobiet. Jako klub odpowiedzialny społecznie, Liverpool Football Club jest dumny z działań, które podejmuje w ramach wielokrotnie nagradzanego programu The Red Way, czyli ciągłego zaangażowania w tworzenie lepszej przyszłości dla swoich ludzi, planety i społeczności. Obejmuje to działania na rzecz poprawy zrównoważonego rozwoju w całym klubie, wspierania równości, różnorodności i integracji we wszystkich obszarach oraz tworzenia możliwości zmieniających życie dzieci i młodzieży w Merseyside i poza nim dzięki oficjalnej organizacji charytatywnej LFC Foundation.

Paris Saint-Germain (PSG)

Założony w 1970 roku klub Paris Saint-Germain (PSG), który w 2025 roku po raz pierwszy zdobył tytuł mistrza Ligi Mistrzów UEFA, jest najbardziej utytułowanym klubem sportowym we Francji i czołową siłą na arenie europejskiej. Od 2011 roku, kiedy to stał się własnością Qatar Sports Investments (QSI), PSG stał się instytucją wielosportową, osiągającą sukcesy w piłce nożnej mężczyzn i kobiet, piłce ręcznej, judo i e-sporcie. W 2022 roku amerykańska firma Arctos Partners zainwestowała w klub, aby wesprzeć jego długoterminową strategię rozwoju. Dzięki ponad 500 milionom fanów na całym świecie i ponad 230 milionom obserwujących w mediach społecznościowych, PSG stało się ikoną kultury, łączącą sport, modę i rozrywkę. Współpraca z globalnymi markami, takimi jak Jordan, umocniła jego status jako rozpoznawalnej na całym świecie marki lifestyle'owej. W 2024 roku klub zainaugurował działalność Paris Saint-Germain Campus, nowoczesnego obiektu, który wyznacza nowe standardy w zakresie rozwoju i wyników sportowców. Jako klub nowej generacji, Paris Saint-Germain łączy doskonałość sportową, wpływ kulturowy i oddziaływanie społeczne, aby kształtować przyszłość sportu i społeczeństwa.

ATP

Misją ATP są działania na rzecz tenisa. Jako organ zarządzający ATP Tour i ATP Challenger Tour zapewniamy rozrywkę miliardowi fanów na całym świecie, dajemy możliwość zaprezentowania się najlepszym graczom świata podczas prestiżowych turniejów oraz inspirujemy kolejne pokolenia do uprawiania tego sportu. Od turnieju United Cup w Australii, przez Europę, Amerykę Północną i Południową aż po Azję - gwiazdy tenisa walczą o tytuły i punkty w rankingu PIF ATP podczas turniejów ATP Masters 1000, 500 i 250 oraz turniejów wielkoszlemowych. Wszystkie drogi prowadzą do prestiżowego finału sezonu Nitto ATP Finals, który odbywa się w Turynie we Włoszech. W turnieju bierze udział tylko 8 najlepszych singlistów i drużyn deblowych sezonu, a jego zwieńczeniem jest ogłoszenie najlepszego tenisisty świata ATP World No. 1, prezentowanego przez PIF, co stanowi najwyższe osiągnięcie w tenisie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ATPTour.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2765269/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Liverpool_Football_Club_Paris.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2765270/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Liverpool_Football_Club.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2765271/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Paris_Saint_Germain.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2765272/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Liverpool_Football_Club_1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2765273/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Paris_Saint_Germain_1.jpg

