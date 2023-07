HANQUYOU marque son troisième anniversaire avec de brillantes réussites

SHANGHAI, 28 juillet 2023 /PRNewswire/ -- HANQUYOU (trastuzumab, nom commercial en Europe : Zercepac® ; noms commerciaux en Australie : Tuzucip® et Trastucip®), le premier biosimilaire du trastuzumab développé indépendamment par Shanghai Henlius Biotech, Inc. (2696.HK), fête le troisième anniversaire de son autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne.

HANQUYOU est désormais indiqué pour le traitement du cancer du sein précoce HER2-positif et du cancer gastrique. Il a été développé conformément aux directives de l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA), de l'Agence européenne des médicaments (EMA) et de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Le 27 juillet et le 12 août 2020, la commercialisation de HANQUYOU a été approuvée successivement dans l'Union européenne et en Chine. À ce jour, HANQUYOU est le biosimilaire développé en Chine qui a obtenu le plus grand nombre d'autorisations de mise sur le marché, couvrant 41 pays et régions avec une livraison globale de plus de 3 millions d'unités. De plus, sa demande de licence biologique (BLA) a été acceptée par la FDA américaine, ce qui fait de HANQUYOU potentiellement le premier biosimilaire chinois approuvé en Chine, dans l'UE et aux États-Unis.

Henlius a poursuivi avec détermination la commercialisation à l'étranger de HANQUYOU, en collaborant avec des partenaires mondiaux tels qu'Accord, Abbott, Cipla, Eurofarma, Elea, le groupe Jacobson et KG Bio, afin de mettre ses produits thérapeutiques à la disposition des patients sur les principaux marchés biopharmaceutiques aux États-Unis, en Europe, ainsi que sur les marchés émergents. À ce jour, HANQUYOU (Zercepac®) a été commercialisé dans une vingtaine de pays européens. Henlius a également renforcé sa présence à l'étranger en 2022, avec le lancement de HANQUYOU au Cambodge, en Australie, à Singapour et en Argentine.

HANQUYOU a été largement utilisé dans la pratique clinique. À ce jour, HANQUYOU a profité à environ 140 000 patients en Chine. Afin d'en faire bénéficier un plus grand nombre de patients, Henlius améliore continuellement l'accessibilité de HANQUYOU grâce à un accès efficace au marché et à l'expansion. HANQUYOU a été inclus dans le catalogue national d'assurance médicale de la Chine dès son lancement, et il est remboursé au niveau national dans des pays et régions tels que le Royaume-Uni (RU), la France et l'Allemagne. Grâce à l'adoption rapide du marché, HANQUYOU a connu une forte croissance commerciale. Fin 2022, le chiffre d'affaires national de HANQUYOU a atteint environ 1,69 milliard de renmibis, et son chiffre d'affaires à l'étranger a dépassé 120 millions de renmibis, tandis que le chiffre d'affaires de la licence à l'étranger a dépassé 280 millions de renmibis.

Fidèle à sa vision de « ne laisser de côté aucun patient souffrant de HER2 », Henlius déploiera tous les efforts possibles pour améliorer les capacités d'innovation, de fabrication et de commercialisation, pour faire progresser régulièrement l'expansion du marché de HANQUYOU et pour apporter plus d'espoir aux patients du monde entier.

