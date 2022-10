Hard Rock International oslavuje 23. ročník kampane PINKTOBER vďaka partnerstvu so svetovo uznávanou šéfkuchárkou Dominique Crenn

Kaviarne, hotely a kasína Hard Rock na celom svete podporujú organizáciu American Cancer Society a miestne charitatívne organizácie po celej krajine prostredníctvom jedinečných partnerstiev a akcií počas októbra

HOLLYWOOD, Florida, 4. októbra 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hard Rock International pokračuje v podpore povedomia o rakovine prsníka a jej výskumu prostredníctvom svojho 23. ročníka kampane PINKTOBER. Počas októbra sa lokality značky Hard Rock po celom svete snažia o získanie finančných prostriedkov na podporu nadácie Hard Rock Heals Foundation®, charitatívnej odnože Hard Rock®, pričom výťažok poputuje v prospech organizácie American Cancer Society a miestnych charitatívnych organizácií. Spoločnosť Hard Rock venovala za posledných 22 rokov kampane PINKTOBER milióny dolárov na výskum rakoviny prsníka. V minulom roku spoločnosť Hard Rock vyzbierala viac ako 700 000 USD, čo predstavuje najväčšiu sumu, ktorú spoločnosť získala od začiatku programu v roku 2000.

Tohtoročné akcie PINKTOBER odštartuje špeciálne partnerstvo a veľmi očakávaná séria večerí so svetoznámou šéfkuchárkou Dominique Crenn, ktorá prekonala rakovinu prsníka. Spoločnosť Hard Rock tiež ponúkne položky menu z limitovanej edície PINKTOBER, špeciálne navrhnutý tovar, súťaž v písaní skladieb a ďalšie aktivity.

„Je veľkou cťou a hrdosťou, že spoločnosť Hard Rock International podporuje ľudí postihnutých rakovinou prsníka na celom svete prostredníctvom nášho 23. ročníka kampane PINKTOBER. „All is One" je motto spoločnosti Hard Rock, z ktorého sme nadšení a každý rok ožívame prostredníctvom našej spolupráce s organizáciou American Cancer Society, členmi komunít, členmi tímu a miestnymi charitatívnymi organizáciami, ktoré sú prospešné pre takú dôležitú vec," povedal Jon Lucas, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Hard Rock International. „Tento rok sme hrdí na to, že môžeme spolupracovať so šéfkuchárkou Dominique Crenn, ktorá prekonala rakovinu prsníka a zdieľa našu vášeň pri zvyšovaní povedomia a poskytovaní pomoci miestnym charitatívnym organizáciám a komunitám."

Všetky divízie spoločnosti vrátane kaviarní, hotelov a kasín Hard Rock po celom svete sa zúčastňujú kampane organizovaním miestnych podujatí. Členovia komunity, ktorí chcú prejaviť svoju podporu a zúčastniť sa kampane PINKTOBER, môžu od 1. do 31. októbra 2022 navštíviť svoje miestne zariadenie Hard Rock a zúčastniť sa na akciách získavania finančných prostriedkov v prospech organizácie American Cancer Society a miestnych charitatívnych partnerov.

Kompletné informácie o všetkých akciách a partnerstvách kampane PINKTOBER prebiehajúcich v októbri tohto roka nájdete v úplnom znení tu. Viac informácií o spoločnosti Hard Rock International a o tom, ako môžete podporiť kampaň PINKTOBER, nájdete na stránke www.hardrock.com/pinktober.

