Hinen na EES Europe 2026: inteligentne magazynowanie energii kluczem do większych korzyści z fotowoltaiki
News provided byHinen Group
Jun 05, 2026, 05:00 ET
MONACHIUM, 5 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Hinen zaprezentuje swoją ofertę podczas targów EES Europe 2026, uznawanych za największe i najbardziej międzynarodowe wydarzenie w Europie poświęcone magazynowaniu energii oraz technologiom bateryjnym. Targi odbędą się w dniach 23-25 czerwca na terenie Messe München w Monachium. Odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą firmy na stoisku C2.630. W trakcie wydarzenia przedstawiciele firmy spotkają się z instalatorami, dystrybutorami i partnerami biznesowymi z różnych krajów Europy. Celem rozmów będzie wymiana doświadczeń oraz prezentacja nowoczesnych, elastycznych rozwiązań energetycznych dla gospodarstw domowych, które pomagają efektywniej wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych.
Zgodność z transformacją europejskiego rynku energii
Wraz z dalszym wdrażaniem w Niemczech ustawy o odnawialnych źródłach energii (EEG), która przyspiesza przejście na rynkowy obrót energią elektryczną, w całej Europie rośnie znaczenie domowych systemów magazynowania energii. Wysokie ceny energii, niestabilność sieci oraz rozwój dynamicznych taryf powodują, że gospodarstwa domowe coraz częściej dążą do maksymalizacji autokonsumpcji energii z fotowoltaiki oraz zwiększenia niezależności energetycznej. Wraz z rozwojem cen dynamicznych inteligentne systemy magazynowania stają się bardziej elastycznym i opłacalnym rozwiązaniem dla użytkowników indywidualnych.
Podczas targów EES Europe 2026 firma Hinen zaprezentuje ultracienki, trójfazowy, hybrydowy system magazynowania energii RESS o mocy 25 kW typu all-in-one, przeznaczony dla większych gospodarstw domowych oraz użytkowników o wysokim zużyciu energii, poszukujących niższych kosztów energii, większych możliwości zasilania awaryjnego oraz wyższej elastyczności energetycznej.
Najważniejsze funkcje systemu:
- Tryb oparty na sztucznej inteligencji automatycznie analizuje w czasie rzeczywistym ceny energii i dane pogodowe, optymalizując cykle ładowania i rozładowania pod kątem maksymalnej opłacalności
- Smukła konstrukcja o grubości 180 mm umożliwia montaż w ograniczonych przestrzeniach, takich jak wąskie korytarze
- Funkcja pracy wyspowej (grid-forming) zapewniająca stabilne i niezawodne zasilanie awaryjne
- Cztery niezależne wejścia MPPT, umożliwiające przewymiarowanie instalacji PV w zakresie 120%-300% oraz obsługę do 30 kW mocy fotowoltaicznej
- Możliwość pracy równoległej do 6 jednostek, co pozwala osiągnąć łącznie do 150 kW mocy wyjściowej i 160,2 kWh pojemności magazynowania
- Obsługa w pełni niezrównoważonego obciążenia trójfazowego, zapewniająca stabilną pracę przy nierównym zużyciu energii w gospodarstwie domowym
- Wbudowany przełącznik umożliwiający wybór trybu awaryjnego lub obejściowego dla kluczowych odbiorników
- Elastyczna instalacja, w której kolejność faz nie ma znaczenia, co upraszcza proces montażu i ogranicza jego złożoność
Szeroka oferta systemów magazynowania energii prezentowana na targach
Oprócz systemu 25 kW RESS Hinen zaprezentuje szeroką gamę rozwiązań dla sektora mieszkaniowego, obejmującą:
- jednofazowe hybrydowe systemy RESS o mocy 5 kW i 15 kW
- jednofazowe rozwiązania niskonapięciowe 6 kW i 12 kW
- trójfazowy system wysokiego napięcia 12 kW
- trójfazowy system niskiego napięcia 15 kW
- balkonowy system magazynowania energii o mocy 2400 W
Hinen
Hinen, z ponad 20-letnim doświadczeniem w zaawansowanej produkcji, jest spółką notowaną na giełdzie w Shenzhen (kod: 300787) oraz partnerem ODM dla ponad 400 globalnych marek. Za sprawą w pełni zintegrowanego łańcucha dostaw - obejmującego produkcję ogniw, rozwój falowników i montaż systemów - firma zapewnia wysoką jakość, innowacyjność i efektywność kosztową.
Dzięki obecności w Europie, Wielkiej Brytanii, Australii i Afryce oraz lokalnym zespołom wsparcia, Hinen łączy globalne kompetencje z regionalnym zapleczem serwisowym, wspierając partnerów w budowie bardziej stabilnego i zrównoważonego systemu energetycznego.
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2992842/Hinen_invites_you_to_EES_Europe_2026.jpg
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