Hinen na EES Europe 2026: inteligentne magazynowanie energii kluczem do większych korzyści z fotowoltaiki

MONACHIUM, 5 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Hinen zaprezentuje swoją ofertę podczas targów EES Europe 2026, uznawanych za największe i najbardziej międzynarodowe wydarzenie w Europie poświęcone magazynowaniu energii oraz technologiom bateryjnym. Targi odbędą się w dniach 23-25 czerwca na terenie Messe München w Monachium. Odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą firmy na stoisku C2.630. W trakcie wydarzenia przedstawiciele firmy spotkają się z instalatorami, dystrybutorami i partnerami biznesowymi z różnych krajów Europy. Celem rozmów będzie wymiana doświadczeń oraz prezentacja nowoczesnych, elastycznych rozwiązań energetycznych dla gospodarstw domowych, które pomagają efektywniej wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych.

Hinen invites you to EES Europe 2026

Zgodność z transformacją europejskiego rynku energii

Wraz z dalszym wdrażaniem w Niemczech ustawy o odnawialnych źródłach energii (EEG), która przyspiesza przejście na rynkowy obrót energią elektryczną, w całej Europie rośnie znaczenie domowych systemów magazynowania energii. Wysokie ceny energii, niestabilność sieci oraz rozwój dynamicznych taryf powodują, że gospodarstwa domowe coraz częściej dążą do maksymalizacji autokonsumpcji energii z fotowoltaiki oraz zwiększenia niezależności energetycznej. Wraz z rozwojem cen dynamicznych inteligentne systemy magazynowania stają się bardziej elastycznym i opłacalnym rozwiązaniem dla użytkowników indywidualnych.

Podczas targów EES Europe 2026 firma Hinen zaprezentuje ultracienki, trójfazowy, hybrydowy system magazynowania energii RESS o mocy 25 kW typu all-in-one, przeznaczony dla większych gospodarstw domowych oraz użytkowników o wysokim zużyciu energii, poszukujących niższych kosztów energii, większych możliwości zasilania awaryjnego oraz wyższej elastyczności energetycznej.

Najważniejsze funkcje systemu:

Tryb oparty na sztucznej inteligencji automatycznie analizuje w czasie rzeczywistym ceny energii i dane pogodowe, optymalizując cykle ładowania i rozładowania pod kątem maksymalnej opłacalności

Smukła konstrukcja o grubości 180 mm umożliwia montaż w ograniczonych przestrzeniach, takich jak wąskie korytarze

Funkcja pracy wyspowej (grid-forming) zapewniająca stabilne i niezawodne zasilanie awaryjne

Cztery niezależne wejścia MPPT, umożliwiające przewymiarowanie instalacji PV w zakresie 120%-300% oraz obsługę do 30 kW mocy fotowoltaicznej

Możliwość pracy równoległej do 6 jednostek, co pozwala osiągnąć łącznie do 150 kW mocy wyjściowej i 160,2 kWh pojemności magazynowania

Obsługa w pełni niezrównoważonego obciążenia trójfazowego, zapewniająca stabilną pracę przy nierównym zużyciu energii w gospodarstwie domowym

Wbudowany przełącznik umożliwiający wybór trybu awaryjnego lub obejściowego dla kluczowych odbiorników

Elastyczna instalacja, w której kolejność faz nie ma znaczenia, co upraszcza proces montażu i ogranicza jego złożoność

Szeroka oferta systemów magazynowania energii prezentowana na targach

Oprócz systemu 25 kW RESS Hinen zaprezentuje szeroką gamę rozwiązań dla sektora mieszkaniowego, obejmującą:

jednofazowe hybrydowe systemy RESS o mocy 5 kW i 15 kW

jednofazowe rozwiązania niskonapięciowe 6 kW i 12 kW

trójfazowy system wysokiego napięcia 12 kW

trójfazowy system niskiego napięcia 15 kW

balkonowy system magazynowania energii o mocy 2400 W

Hinen

Hinen, z ponad 20-letnim doświadczeniem w zaawansowanej produkcji, jest spółką notowaną na giełdzie w Shenzhen (kod: 300787) oraz partnerem ODM dla ponad 400 globalnych marek. Za sprawą w pełni zintegrowanego łańcucha dostaw - obejmującego produkcję ogniw, rozwój falowników i montaż systemów - firma zapewnia wysoką jakość, innowacyjność i efektywność kosztową.

Dzięki obecności w Europie, Wielkiej Brytanii, Australii i Afryce oraz lokalnym zespołom wsparcia, Hinen łączy globalne kompetencje z regionalnym zapleczem serwisowym, wspierając partnerów w budowie bardziej stabilnego i zrównoważonego systemu energetycznego.

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