Hinen à EES Europe 2026 : maximiser la valeur solaire des ménages dans le nouveau paysage énergétique européen

MUNICH, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- Hinen exposera au EES Europe 2026, le salon européen le plus important et le plus international en matière de batteries et de systèmes de stockage d'énergie. L'événement aura lieu à Messe München du 23 au 25 juin 2026, et les visiteurs pourront retrouver Hinen au stand C2.630. Pendant l'exposition, Hinen rencontrera des installateurs, des distributeurs et des partenaires industriels de toute l'Europe afin d'explorer des solutions énergétiques résidentielles plus intelligentes et plus flexibles.

Aligné sur la transition du marché européen de l'énergie

Hinen invites you to EES Europe 2026

Alors que la loi allemande sur les sources d'énergie renouvelables (EEG) continue d'accélérer la transition vers un commerce de l'électricité basé sur le marché, le stockage résidentiel de l'énergie prend de plus en plus d'importance dans toute l'Europe. La hausse des prix de l'électricité, la volatilité du réseau et l'expansion des tarifs dynamiques de l'électricité incitent les ménages à optimiser l'autoconsommation d'énergie solaire et à renforcer l'autonomie énergétique. Alors que la tarification dynamique se développe en Allemagne, aux Pays-Bas et sur les marchés nordiques, le stockage résidentiel intelligent évolue vers une solution énergétique domestique plus flexible et plus rentable.

Lors du salon EES Europe 2026, Hinen présentera son RESS tout-en-un triphasé hybride ultramince de 25 kW, conçu pour les grandes propriétés résidentielles et les foyers à forte consommation d'énergie à la recherche de coûts d'électricité plus bas, d'une capacité de sauvegarde plus importante et d'une plus grande flexibilité énergétique.

Principales caractéristiques :

Le mode IA récupère automatiquement les prix de l'électricité en temps réel et les données météorologiques afin d'optimiser la charge et la décharge pour un rendement maximal

Conception ultra-mince de 180 mm adaptée à l'installation dans les couloirs étroits et les espaces compacts

Capacité de formation de réseau pour une meilleure résilience énergétique et des performances de sauvegarde stables

Quatre entrées MPPT indépendantes prenant en charge 120 % à 300 % de l'entrée PV surdimensionnée avec une capacité solaire allant jusqu'à 30 kW

Fonction parallèle de l'onduleur, jusqu'à 6 unités, permettant une puissance de sortie jusqu'à 150 kW et une capacité de stockage totale de 160,2 kWh

Prise en charge d'une sortie triphasée déséquilibrée à 100 % pour garantir un fonctionnement stable en cas de charges domestiques inégales

Commutateur intégré permettant de sélectionner manuellement le mode de secours et le mode de dérivation pour les charges critiques

Conception d'installation flexible où l'ordre des phases n'a pas d'importance, ce qui simplifie l'installation et réduit la complexité du déploiement

Exposition de solutions complètes de stockage d'énergie

Outre le système tout-en-un hybride triphasé de 25 kW, Hinen présentera une gamme complète de produits résidentiels, notamment :

RESS tout-en-un hybride monophasé de 5 kW & 15 kW

Solution monophasée basse tension de 6 kW et 12 kW

Solution triphasée haute tension de 12 kW

Solution triphasée basse tension de 15 kW

Système de stockage d'énergie pour balcon monophasé de 2 400 W

À propos de Hinen

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication de pointe, Hinen est coté en bourse de Shenzhen (code boursier : 300787) et est un partenaire ODM de confiance pour plus de 400 marques mondiales. Sa chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée, de la production de cellules de batteries à la R&D sur les onduleurs et à l'assemblage de systèmes complets, garantit la qualité, l'innovation et la rentabilité.

Possédant des bureaux et des équipes de service à travers l'Europe, le Royaume-Uni, l'Australie et l'Afrique, Hinen associe une expertise mondiale à un soutien local solide, permettant ainsi aux partenaires de construire un avenir énergétique plus résilient et plus durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2992842/Hinen_invites_you_to_EES_Europe_2026.jpg