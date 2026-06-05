-Hinen en EES Europe 2026: Maximizando el valor de la energía solar doméstica en el nuevo panorama energético de Europa

MÚNICH, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hinen estará presente en EES Europe 2026, la mayor feria europea e internacional de baterías y sistemas de almacenamiento de energía. El evento tendrá lugar en Messe München y se llevará a cabo del 23 al 25 de junio de 2026. Los visitantes podrán encontrar a Hinen en el expositor C2.630. Durante la feria, Hinen colaborará con instaladores, distribuidores y socios del sector de toda Europa para explorar soluciones energéticas residenciales más inteligentes y flexibles.

En consonancia con la transición del mercado energético europeo

Hinen invites you to EES Europe 2026

Al mismo tiempo que la Ley de Fuentes de Energía Renovables (EEG) de Alemania acelera la transición hacia el comercio de electricidad basado en el mercado, el almacenamiento de energía residencial cobra cada vez más importancia en toda Europa. El aumento de los precios de la electricidad, la volatilidad de la red y la expansión de las tarifas eléctricas dinámicas impulsan a los hogares a maximizar el autoconsumo solar y mejorar su independencia energética. Gracias a la expansión de la tarificación dinámica en Alemania, los Países Bajos y los mercados nórdicos, el almacenamiento inteligente de energía residencial se está convirtiendo en una solución energética doméstica más flexible y rentable.

Durante la celebración de EES Europe 2026, Hinen presentará su sistema híbrido trifásico todo en uno de almacenamiento de energía residencial (RESS) ultradelgado de 25 kW, diseñado para viviendas de mayor tamaño y hogares con alto consumo energético que buscan reducir los costes de electricidad, aumentar la capacidad de respaldo y lograr una mayor flexibilidad energética.

Entre sus características principales se incluyen:

El modo IA recupera automáticamente los precios de la electricidad y los datos meteorológicos en tiempo real para optimizar la carga y descarga y obtener el máximo rendimiento.

Diseño ultradelgado de 180 mm, ideal para su instalación en pasillos estrechos y espacios reducidos.

Capacidad de formación de red que cuenta con una mayor resiliencia energética y un rendimiento de respaldo estable.

Cuatro entradas MPPT independientes que admiten una entrada fotovoltaica sobredimensionada del 120% al 300%, con una capacidad solar de hasta 30 kW.

Soporte para inversores en paralelo de hasta 6 unidades, lo que permite una potencia de salida de hasta 150 kW y una capacidad de almacenamiento total de 160,2 kWh.

Soporte para salida trifásica desequilibrada al 100% para garantizar un funcionamiento estable con cargas domésticas desiguales.

Interruptor de conmutación integrado, permitiendo con ello que la selección manual entre el modo de respaldo y el modo de derivación para cargas críticas.

Diseño de instalación flexible donde la secuencia de fases no importa, lo que simplifica la instalación y reduce la complejidad de la implementación.

Soluciones integrales de almacenamiento de energía en exhibición

Además del sistema RESS híbrido trifásico todo en uno de 25 kW, Hinen presentará una cartera completa de productos residenciales, que incluye:

Sistema híbrido monofásico todo en uno RESS de 5 kW y 15 kW

Solución monofásica de baja tensión de 6 kW y 12 kW

Solución trifásica de alta tensión de 12 kW

Solución trifásica de baja tensión de 15 kW

Sistema monofásico de almacenamiento de energía para balcones de 2.400 W

Acerca de Hinen

Contando con más de 20 años de experiencia en fabricación avanzada, Hinen cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen (código bursátil: 300787) y también es un socio ODM de confianza para más de 400 marcas globales. Su cadena de suministro integrada verticalmente —desde la producción de celdas de batería hasta la I+D de inversores y el ensamblaje completo de sistemas— garantiza calidad, innovación y eficiencia de costes.

Dispone de oficinas y equipos de servicio repartidos por Europa, Reino Unido, Australia y África, y a su vez Hinen combina experiencia global con un sólido apoyo local, lo que permite a sus socios construir un futuro energético más resiliente y sostenible.

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