Honor заявляет о глобальном присутствии Honor 10X Lite и установлении партнерских отношений для стимулирования творчества и новаторства

Смартфон HONOR 10X Lite, оснащенный превосходным видеоблоком из четырех камер, крупноформатным дисплеем размером 6,67" с отверстием под камеру, аккумуляторной батареей огромной емкости (5000 мА·ч) и объемной памятью, обладает целым рядом интересных возможностей и функций, помогающих пользователям увлекательно и с пользой проводить свое время — и все это по доступной цене. Устройство HONOR 10X Lite, разработанное на основе экосистемы HMS, предлагается в трех цветах: Midnight Black (Черная полночь), Emerald Green (Зеленый изумруд) и Icelandic Frost (Исландский мороз). Эта модель уже продается в России, а с сегодняшнего дня появляется в продаже и на других рынках, включая Францию, Германию и др., по розничной цене 229,9 евро. Старт продаж на различных рынках сопровождается скидкой в размере 30 евро или подарками, предлагаемыми при покупке устройства (более подробную информацию пользователи могут получить в своих местных разделах сайта hihonor.com).

Программа для начинающих писателей: инициатива по стимулированию творчества среди писателей любительского и профессионального уровня

На данный момент смартфон уже превратился в средство для самовыражения, эскапизма и творчества. Особенно когда такие телефоны, как HONOR 10X Lite, оснащаются множеством полезных функций, таких как режим электронной книги и многооконный режим, что как никогда ранее облегчает процессы чтения и мышления для людей, постоянно находящихся в движении. HONOR и Wattpad намереваются запустить совместную программу для начинающих писателей, в рамках которой будут представлены 10 подающих надежды писателей со всего мира, приглашающую их присылать короткие рассказы о своих надеждах и мечтах, связанных с жизнью после выхода из карантина. Они будут оснащены смартфонами 10X Lite и получат литературный мастер-класс от Wattpad Star — одного из наиболее успешных и влиятельных авторов на платформе.

Кроме того, HONOR привлекает на свою платформу популярные развлекательные приложения, благодаря которым HONOR 10X Lite будет доставлять больше положительных эмоций своим пользователям. Покупатели могут воспользоваться бесплатными скинами в популярной игре-боевике StandOff 2, а также участвовать в конкурсе, проводимом в рамках музыкального приложения Ultimate Guitar. Всем покупателям нового смартфона HONOR 10X Lite также предоставляются купоны на получение вознаграждений в других популярных играх.

HONOR x Red Bull Basement 2020: расширение возможностей молодых новаторов в целях стимулирования позитивных изменений

Red Bull Basement — это открытый призыв к молодым новаторам со всего мира добиваться положительных изменений с помощью современных технологий. Будучи официальным мобильным сервисом и партнером по компьютерному обеспечению Red Bull Basement 2020, HONOR намеревается предоставить учащимся возможность развивать конструктивные идеи за счет предоставления им передовых технологий, профессионального наставничества и комплексных инструментальных средств для разработки приложений.

В этом году на конкурс было подано целых 3865 заявок от перспективных разработчиков со всего мира, включая Россию, Индию, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Испанию, Чешскую Республику, Грецию, Венгрию и многие другие страны. Эти заявки были вынесены на всеобщее голосование и рассматривались группой экспертов, специализирующихся в различных областях.

Инновационная заявка "KARTA: Map for Students" из России получила HONOR Wildcard, став победителем #TeamHONOR. KARTA представляет собой всеобъемлющее картографическое приложение, которое дает возможность студентам университетов связываться со своими сверстниками и получать новейшую информацию о курсах, мероприятиях и интересных предложениях, доступных на определенной территории (студенческого городка, района или всего города) для каждого студента. Этот проект реализуется открытой платформой Huawei Mobile Services, предлагающей сторонним разработчикам массу возможностей для создания и оптимизации своих приложений.

После успешной победы на Red Bull Basement в 2019 году HONOR также разместил в магазине AppGallery приложение Audvice, которое в настоящее время доступно более чем 700 миллионам пользователей AppGallery. Audvice — инструментальное средство управления информацией и корпоративного аудио-обучения, разработанное студентами-новаторами и направленное на содействие передаче знаний с помощью аудиоаппаратуры. Audvice позволяет пользователям легко записывать, передавать и прослушивать короткие треки с учебным материалом, организованным в форме плейлистов и быстро усваиваемых фрагментов — и все это в рамках одного приложения. На сегодняшний день Audvice применяется двумя компаниями из списка Fortune 500.

В продолжение своих усилий, нацеленных на предоставление молодым новаторам необходимых инструментов для достижения успеха, 17 ноября HONOR организует онлайн-семинар на тему "How to Make Your First APP — Keys to Success" («Как сделать ваше первое приложение — ключ к успеху», который поможет учащимся отточить свои знания в области разработки приложений. Основное внимание на этом семинаре будет уделено обмену передовым опытом внедрения принципа «технологии во благо», а также углубленному погружению в экосистему HMS Core с целью обучения студентов способам реализации своих приложений пользователям. Более подробная информация представлена здесь.

«Мы очень рады своему сотрудничеству с Red Bull Basement в целях стимулирования студентов со всего мира к разработке приложений, способствующих позитивным изменениям. Благодаря своему творческому видению, целеустремленности и интересным идеям эти молодые разработчики вдохновили не только своих коллег по сообществу разработчиков, но и весь наш коллектив HONOR. В этом году было подано беспрецедентное число заявок, и проект "KARTA: Map for Students" произвел неизгладимое впечатление на всех судей благодаря уникальной концепции приложения, которая гарантированно повысит качество жизни студентов в кампусе. Мы надеемся на более тесное сотрудничество с этой талантливой командой на стадии разработки и желаем всем удачи, переходя к следующему раунду Red Bull Basement», — заявил президент HONOR Джордж Чжао (George Zhao).

Воплощайте свои идеи в жизнь с эффективными технологиями HONOR

Помимо обслуживания экосистемы Huawei Mobile Services, инновационное оборудование HONOR предназначено для содействия молодым профессионалам в претворении их идей в жизнь независимо от их местонахождения. Принципиально новая модель ноутбука HONOR MagicBook Pro, которая может похвастаться немыслимым соотношением габаритов экрана и корпуса (90%), а также высокопроизводительным процессором AMD Ryzen 5 4600H, обеспечивает безотказное и устойчивое функционирование для студентов и молодых специалистов, которым необходимо надежное устройство для осуществления ресурсоемких проектов кодирования. Устройство HONOR MagicBook Pro, работающее от аккумуляторной батареи емкостью 56 Вт·ч (номинальное значение) и быстродействующего зарядного устройства мощностью 65 Вт, позволяет разработчикам тестировать и прогонять приложения в течение всего дня. Благодаря дисплею на основе IPS-матрицы с разрешением 1920 x 1080 и цветовым охватом 100% sRGB экран ноутбука HONOR MagicBook Pro обеспечивает более широкий угол обзора и более насыщенные цвета по сравнению с другими дисплеями портативных компьютеров, представленными на рынке. Он идеально подходит для просмотра фотографий, фильмов или использования профессиональных приложений, требующих повышенной точности цветопередачи и оптимальной яркости изображения. За счет меньших габаритов по сравнению с традиционными 15,6-дюймовыми ноутбуками компактная и легковесная конструкция HONOR MagicBook Pro идеально подходит для обучения и работы в условиях передвижений.

Недавно компания HONOR запустила всемирную программу поиска креативных сотрудников из серии HONOR Academy под названием "Stand Out With HONOR". Организаторы программы "Stand Out With HONOR" приглашают молодых людей к участию в ряде испытаний с целью демонстрации своих творческих способностей с возможностью выиграть ноутбук HONOR MagicBook и быть принятыми на 4-недельную оплачиваемую стажировку в подразделениях агентства Grey в Великобритании и Германии. В рамках программы, целью которой является демонстрация того, как технологии могут способствовать дальнейшему расширению возможностей людей при поиске новых ролей, будет представлена серия обучающих материалов от опытных дизайнеров и творческих работников, посвященных проникновению в креативную индустрию, включая полезные советы по составлению резюме, а также рекомендации по прохождению виртуальных собеседований. Более подробная информация представлена здесь.

Более подробная информация о HONOR x Red Bull Basement 2020 представлена здесь.

О бренде HONOR

HONOR — один из ведущих технологических брендов для молодежи всего мира, появившийся в период развития мобильного Интернета и сформировавшийся благодаря инновационным технологиям в результате твердой нацеленности компании на инвестиции в научные исследования и передовые разработки. Эффективно используя все возможности, открывающиеся в эпоху 5G и искусственного интеллекта, компания HONOR стремится к созданию нового интеллектуального мира для молодежи, формируя экосистему рациональной жизни и вдохновляющую молодежную культуру. Компания HONOR будет и далее выгодно отличаться от остальных, вызывая позитивные эмоции от результатов своей новаторской деятельности, внедряя изысканный образ жизни за счет новейших технологий и предлагая возможности активного участия в жизни открытого и разностороннего интернет-сообщества для своих страстных поклонников, численность которых неуклонно растет.

