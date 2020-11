Společnost Honor oznamuje globální dostupnost Honor 10X Lite a nová partnerství, která mají podpořit kreativitu a inovace

HONOR 10X Lite nabízí řadu atraktivních funkcí a parametrů, které uživatelům umožní stabilní přísun zábavy za příznivou cenu. Mezi ně patří například sestava čtyř fotoaparátů, obrovský 6,67palcový „průstřelový" displej, spousta volného úložiště a 5000mAh akumulátor. Smartphone bude k dispozici ve třech barvách – půlnoční černá („Midnight Black"), smaragdově zelená („Emerald Green") a islandský mráz („Icelandic Frost"). Na ruském trhu je mobil již k zakoupení a ke dnešnímu dni se začal prodávat s maloobchodní cenou €229,9 i na dalších trzích, včetně Francie a Německa. Exkluzivní zahajovací nabídky na různých trzích poskytují až €30 slevu či dárky navíc. Zájemci mohou navštívit lokalizované stránky hihonor.com, aby získali podrobnosti o akci v daném regionu.

Program pro rozvíjející se autory s názvem „Emerging Writers Program": iniciativa na podporu kreativity amatérských a profesionálních spisovatelů

Smartphone se dnes stal prostředkem sebevyjádření, úniku i kreativity. To platí dvojnásob pro telefony jako HONOR 10X Lite, které jsou vybaveny spoustou užitečných funkcí jako jsou režim eBook a režim více oken, které čtení a práci s myšlenkami na cestách značně usnadňují. Honor a Wattpad společně odstartují „Emerging Writers Program", který má představit 10 nových aspirujících spisovatelů z celého světa a vyzve je předložit své povídky o nadějích a snech o životě po skončení lockdownu. Tito autoři obdrží telefon HONOR 10X Lite a budou oceněni titulem mistrů spisovatelů, „Wattpad Star", určený pro nejúspěšnější a nejvlivnější autory platformy.

Společnost HONOR se navíc spojila s populárními zábavními aplikacemi, aby poskytla uživatelům HONOR 10X Lite více zábavy. Kupující mohou bezplatně získat skin v populární akční hře StandOff 2 a také se mohou zúčastnit soutěže o hudební aplikaci Ultimate Guitar. Kupóny na prémie v dalších populárních hrách budou k také dispozici každému, kdo si nový HONOR 10X Lite koupí.

HONOR x Red Bull Basement 2020: Podpora mladých inovátorů na cestě k pozitivním změnám

Red Bull Basement je otevřená výzva studentům-vývojářům s inovátorským smýšlením z celého světa, aby vytvářeli za podpory technologie projekty s pozitivním dopadem. Společnost HONOR, jakožto oficiální partner mobilních a počítačových služeb projektu Red Bull Basement 2020, chce podpořit studenty při jejich snahách vytvářet nápady s dopadem na reálný svět poskytováním pokročilých technologií, profesionálních odborných znalostí a komplexních sad pro vývoj aplikací.

Letos soutěž přilákala neuvěřitelných 3865 příspěvků od začínajících vývojářů z celého světa, včetně Ruska, Indie, Velké Británie, Německa, Francie, Itálie, Španělska, České republiky, Řecka, Maďarska a dalších zemí. Příspěvky získávají hlasy od veřejnosti a hodnotí je panel odborníků z různých prostředí.

Ruský tým, který má na svědomí projekt „KARTA: Map for Students" byl oceněn titulem divoké karty („HONOR Wildcard") a vítězem #TeamHONOR. KARTA je komplexní mapová aplikace, která umožňuje vysokoškolským studentům spojit se se svými vrstevníky a dostávat nejnovější informace o kurzech, akcích a vzrušujících nabídkách v dané oblasti (kampus, čtvrť nebo celé město). Tuto iniciativu umožňuje Huawei Mobile Services, plně otevřená platforma, která vývojářům třetích stran nabízí spoustu funkcí pro vytváření a optimalizaci aplikací.

Společnost HONOR rovněž vydala po úspěšném vítězství v roce 2019 aplikaci Audvice na AppGallery, která je nyní dostupná více než 700 milionům uživatelů této platformy. Aplikace Audvice slouží jako nástroj pro správu znalostí a podnikové učení zvuku, který vyvinuli studenti-inovátoři, jejichž cílem bylo usnadnit přenos znalostí zvukem. Samotná aplikace umožňuje uživatelům snadno zaznamenávat, sdílet a poslouchat krátké nahrávky zanedbatelné velikosti o obsahu školení, uspořádané v playlistech. Ke dnešnímu datu je aplikace Audvice využívána minimálně dvěma společnostmi z žebříčku Fortune 500.

V rámci úsilí o vybavení mladých inovátorů správnými nástroji pro úspěch organizuje HONOR 17. listopadu online workshop, na téma vytváření prvních aplikací s názvem „How to Make Your First APP – Keys to Succes", který má studentům pomoci zdokonalit se ve vývoji aplikací. Workshop bude zaměřen na sdílení osvědčených postupů „technologie s dobrými úmysly", ponoření se do HMS Core a na předání znalostí týkajících se prodeje aplikací. Více informací naleznete zde .

„Jsme nadšeni, že jsme mohli spojit síly s projektem Red Bull Basement, který nám umožní motivovat studenty z celého světa k vývoji aplikací, které budou mít pozitivní dopad. Prostřednictvím svých kreativních vizí, odhodlání a úžasných nápadů inspirovali tito začínající mladí vývojáři nejenom své kolegy z vývojářské komunity, ale i nás všechny v HONORu. Letošní projekty neměly obdoby a ‚KARTA: Map for Students' zapůsobila na všechny porotce svým jedinečným konceptem aplikace, která zaručeně obohatí studentský život. Těšíme se na užší spolupráci s tímto talentovaným týmem během fáze vývoje a přejeme všem spoustu zdaru při přechodu do dalšího kola soutěže Red Bull Basement," prohlásil George Zhao, prezident společnosti HONOR.

Přiveďte své nápady k životu pomocí mocné technologie HONOR

Kromě mobilních služeb Huawei je průkopnický hardware HONOR navržen tak, aby pomohl mladým profesionálům oživit jejich nápady, ať už jsou kdekoli. Zcela nový HONOR MagicBook Pro, který je poháněn procesorem AMD Ryzen 5 4600H a může se chlubit 90% poměrem obrazovky k tělu, přináší studentům a mladým profesionálům, kteří potřebují zařízení pro náročné kódování složitých projektů, plynulý a stabilní zážitek. Díky baterii 56 Wh (naměřená hodnota) a 65W rychlonabíječce umožňuje HONOR MagicBook Pro vývojářům testovat a spouštět aplikace po celý den. Díky IPS displeji s rozlišením 1920 x 1080 a 100% barevnému gamutu sRGB poskytuje displej přístroje HONOR MagicBook Pro ve srovnání s ostatními displeji notebooků na trhu širší pozorovací úhel a bohatší barvy. Je ideální pro prohlížení fotografií, filmů nebo používání profesionálních aplikací, které vyžadují vyšší přesnost barev a stálý jas obrazu. Díky menší ploše ve srovnání s tradičními 15,6palcovými notebooky a kompaktnímu a lehkému design je HONOR MagicBook dokonalým společníkem, který uživatelům umožňuje studovat a pracovat na cestách.

Společnost HONOR nedávno zahájila globální kreativní program své HONOR Academy s názvem „Stand Out With HONOR". „Stand Out With HONOR" zve mladé lidi, aby se zúčastnili řady výzev, kde předvedou svou kreativitu, s možností vyhrát HONOR MagicBook a získat čtyřtýdenní placenou stáž ve společnosti Grey ve Velké Británii a v Německu. Spolu s předními kreativci z celé Evropy bude během kampaně představen projekt Designed, který bude demonstrovat, jak může technologie posunout lidi dále při hledání nových rolí. V rámci programu se objeví řada vzdělávacího obsahu od odborných designérů a kreativců, o tom, jak proniknout do kreativního průmyslu, včetně tipů a triků a rad pro tvoření životopisu a zvládnutí virtuálních pohovorů. Více informací naleznete zde .

Více informací o spolupráci HONOR x Red Bull Basement 2020 , naleznete zde .

O společnosti HONOR

HONOR je přední technologická značka pro mládež celého světa, která se narodila v době revoluce mobilního internetu a byla formována průkopnickou technologií, která je výsledkem neochvějného zaměření společnosti na investice do výzkumu a vývoje. Značka HONOR, která v éře 5G a AI využívá všechny skýtající se možnosti, si klade za cíl vytvořit inteligentní nový svět pro mládež rozvíjením inteligentního živého ekosystému a inspirativní kultury pro mládež. HONOR se bude i nadále odlišovat nalézáním zábavy v oblasti inovací, zaváděním technologického životního stylu a nabídkou rozmanité a otevřené online komunity pro svou žhnoucí a rostoucí fanouškovskou základnu.

