Honor anuncia disponibilidad global de Honor 10X Lite

Con una impresionante configuración de cámara cuádruple, una mega pantalla de perforación de 6,67 pulgadas, una enorme batería de 5000mAh y almacenamiento de sobra, el HONOR 10X Lite incluye una gama de características y funcionalidades emocionantes para ayudar a los usuarios a mantenerse entretenidos, todo a un precio asequible. El HONOR 10X Lite basado en HMS viene en tres colores: negro medianoche, verde esmeralda y escarcha islandesa. Ya está disponible en Rusia, y saldrá a la venta a partir de hoy en otros mercados, incluyendo Francia, Alemania, entre otros, con un precio de venta al público de 229,90 euros. Las ofertas de lanzamiento en varios mercados incluyen hasta un descuento de 30 euros o regalos agrupados, los usuarios pueden consultar su sitio local en hihonor.com para obtener más detalles.

Programa de Escritores Emergentes: iniciativa para estimular la creatividad entre escritores aficionados y profesionales

El smartphone se ha convertido en un vehículo para la autoexpresión, el escapismo y la creatividad. Especialmente cuando teléfonos como el HONOR 10X Lite vienen equipados con un tonelada de características útiles como el modo de libro electrónico y el modo multiventana para hacer la lectura y la ideación sobre la marcha más fácil que nunca. HONOR y Wattpad lanzarán el Programa de Escritores Emergentes para descubrir a 10 escritores de todo el mundo, invitándolos a enviar historias cortas sobre sus esperanzas y sueños para la vida después del confinamiento. Estarán equipados con los smartphones 10X Lite y recibirán una masterclass de escritores con un Wattpad Star, uno de los escritores más exitosos e influyentes de la plataforma.

Además, HONOR se ha asociado con aplicaciones de entretenimiento populares para proporcionar más diversión a los usuarios de HONOR 10X Lite. Los compradores pueden canjear una prueba gratis en el popular juego de acción StandOff 2, así como participar en un concurso en la aplicación de música Ultimate Guitar. Los cupones para primas en otros juegos populares también estarán disponibles para cualquiera que compre un nuevo HONOR 10X Lite.

HONOR x Red Bull Basement 2020: Capacitar a los jóvenes innovadores para impulsar un cambio positivo

Red Bull Basement es un llamamiento abierto para que los innovadores estudiantes globales impulsen un cambio positivo con el apoyo de la tecnología. Como socio oficial de Servicio Móvil y PC de Red Bull Basement 2020, HONOR tiene como objetivo capacitar a los estudiantes para desarrollar ideas impactantes proporcionando tecnología avanzada, experiencia profesional de asesoría y kits integrales de desarrollo de aplicaciones.

Este año, la competencia atrajo a una asombrosa participación de 3865 desarrolladores emergentes de todo el mundo, incluyendo Rusia, India, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, la República Checa, Grecia, Hungría y más, con entradas votadas por el público y revisadas por un panel de expertos de diversos orígenes

Después de su innovadora participación, "KARTA: Map for Students" de Rusia fue coronada como el HONOR Wildcard, #TeamHONOR ganador. KARTA es una completa aplicación de mapas que permite a los estudiantes universitarios conectarse con sus compañeros y recibir la información más reciente sobre cursos, eventos y ofertas emocionantes disponibles en el área exacta (campus, distrito o toda la ciudad) para cada estudiante. Esta iniciativa está habilitada por Huawei Mobile Services, una plataforma totalmente abierta que ofrece una serie de capacidades para que los desarrolladores de terceros creen y optimicen sus aplicaciones.

Después de ganar con éxito Red Bull Basement en 2019, HONOR también ha lanzado App Audvice en AppGallery, que ahora está disponible para más de 700 millones de usuarios de AppGallery. Audvice es una herramienta de gestión del conocimiento y aprendizaje de audio corporativo desarrollada por innovadores estudiantes, que tiene como objetivo facilitar la transferencia de conocimiento con el poder del audio. En una sola aplicación, Audvice permite a los usuarios grabar, compartir y escuchar fácilmente pistas cortas sobre contenido de formación, organizado en listas de reproducción y pistas de tamaño de bite. A partir de hoy, Audvice es aplicado por 2 compañías Fortune 500.

Continuando con su esfuerzo para empoderar a los jóvenes innovadores con las herramientas adecuadas para el éxito, HONOR organizará un taller en línea "Cómo hacer su primera app – Claves para el éxito" el 17 de noviembre para ayudar a los estudiantes a perfeccionar sus conocimientos sobre el desarrollo de aplicaciones. Los talleres se centrarán en compartir las mejores prácticas de "tecnología para el bien" y profundizarán en HMS Core, enseñando a los estudiantes cómo comercializar sus aplicaciones a los usuarios. Se puede encontrar más información aquí .

"Estamos encantados de haber unido fuerzas con Red Bull Basement para animar a estudiantes de todo el mundo a desarrollar aplicaciones que impulsen un cambio positivo. A través de su visión creativa, determinación e ideas emocionantes, estos jóvenes desarrolladores han inspirado no sólo a sus compañeros en la comunidad de desarrolladores, sino también a todos nosotros en HONOR. El calibre de las entradas de este año fue insuperable y KARTA: Map for Students impresionó a todos los jueces con su concepto de aplicación único que está garantizado para mejorar la vida del campus para los estudiantes. Esperamos trabajar más de cerca con este talentoso equipo durante la etapa de desarrollo y deseamos a todos la mejor de las suertes a medida que avanzamos a la siguiente ronda de Red Bull Basement," dijo George Zhao, president de HONOR.

De vida a sus ideas con la poderosa tecnología HONOR

Además de Huawei Mobile Services, el innovador hardware de HONOR está diseñado para ayudar a los jóvenes profesionales a dar vida a sus ideas, dondequiera que estén. Con una impresionante relación pantalla-cuerpo del 90% y alimentado por el procesador AMD Ryzen 5 4600H, el nuevo HONOR MagicBook Pro ofrece una experiencia suave y estable para estudiantes y jóvenes profesionales que necesitan un dispositivo para manejar proyectos de codificación de servicio pesado. Alimentado por una batería de 56 Wh (valor nominal) y un cargador rápido de 65 W, el HONOR MagicBook Pro permite a los desarrolladores probar y ejecutar aplicaciones durante todo el día. Gracias a la pantalla IPS de 1920 x 1080 y la gama de colores 100% sRGB, el HONOR MagicBook Pro permite un ángulo de visión más amplio y colores más ricos en comparación con otras pantallas de portátiles en el mercado. Es perfecto para ver fotos, películas o utilizar aplicaciones profesionales que exigen una mayor precisión de color y un brillo de imagen uniforme. Con una huella más pequeña en comparación con los portátiles tradicionales de 15,6 pulgadas, el diseño compacto y ligero del HONOR MagicBook Pro es el compañero perfecto que permite a los usuarios estudiar y trabajar sobre la marcha.

HONOR lanzó recientemente el programa creativo global HONOR Academy 'Stand Out With HONOR'. 'Stand Out With HONOR' invita a los jóvenes a participar en una serie de desafíos para mostrar su creatividad para tener la oportunidad de ganar un HONOR MagicBook y ganar una estancia pagada de cuatro semanas en Grey en el Reino Unido y en Alemania. Junto con los principales creativos de toda Europa, la campaña verá el lanzamiento de Diseñado para demostrar cómo la tecnología puede llevar a las personas más lejos cuando buscan nuevos roles, el programa verá el lanzamiento de una serie de contenidos educativos de diseñadores expertos y creativos en torno a cómo irrumpir en la industria creativa, incluyendo consejos de CV y trucos y consejos sobre cómo hacer entrevistas virtuales. Se puede encontrar más información aquí .

Para más información sobre HONOR x Red Bull Basement 2020 , visite aquí .

Acerca de HONOR

HONOR es una marca tecnológica líder para los jóvenes del mundo, nacida durante el crecimiento de la internet móvil y formada por tecnología revolucionaria que surge del inquebrantable enfoque de la empresa en la inversión en Investigación y Desarrollo. HONOR, que hace suya toda posibilidad en la era de 5G y la inteligencia artificial, busca crear un mundo nuevo e inteligente para los jóvenes al desarrollar un ecosistema de vida inteligente y una cultura inspiracional. HONOR continuará distinguiéndose al descubrir la diversión en la innovación, presentar un estilo de vida tecnológico elegante y ofrecer una comunidad diversa y abierta online a su creciente base de apasionados seguidores.

