Spoločnosť Honor oznamuje globálnu dostupnosť Honor 10X Lite a nové partnerstvá, ktoré majú podporiť kreativitu a inovácie

HONOR 10X Lite ponúka rad atraktívnych funkcií a parametrov, ktoré užívateľom umožnia stabilný prísun zábavy za priaznivú cenu. Medzi ne patrí napríklad zostava štyroch fotoaparátov, obrovský 6,67 palcový "nepriestreľný" displej, veľa voľného úložiska a batéria s výkonom 5000mAh. Smartphone bude k dispozícii v troch farbách - polnočná čierna ("Midnight Black"), smaragdovo zelená ("Emerald Green") a islandský mráz ("Icelandic Frost"). Na ruskom trhu je telefón už k dispozícii a k dnešnému dňu sa začal predávať s maloobchodnou cenou € 229,90 aj na ďalších trhoch, vrátane Francúzska a Nemecka. Exkluzívne otváracej ponuky na rôznych trhoch poskytujú až 30 € zľavu a darčeky naviac. Záujemcovia môžu navštíviť lokalizované stránky hihonor.com, aby získali podrobnosti o akcii v danom regióne.

Program pre rozvíjajúcich sa sa autorov s názvom "Emerging Writers Program": iniciatíva na podporu kreativity amatérskych a profesionálnych spisovateľov

Smartphone sa dnes stal prostriedkom sebavyjadrenia, úniku i kreativity. To platí dvojnásobne pre telefóny ako HONOR 10X Lite, ktoré sú vybavené množstvom užitočných funkcií ako sú režim eBook a režim viacerých okien, ktoré čítanie a prácu s myšlienkami na cestách značne uľahčujú. Honor a Wattpad spoločne odštartujú "Emerging Writers Program", ktorý má predstaviť 10 nových ašpirujúcich spisovateľov z celého sveta a vyzve ich predložiť svoje poviedky o nádejach a snoch o živote po skončení uzatvorenia ekonomiky z dôvodu pandémie. Títo autori dostanú telefón HONOR 10X Lite a budú ocenení majstrovským spisovateľským titulom s hviezdičkou "Wattpad Star", ktorý je určený pre najúspešnejších a najvplyvnejších autorov platformy.

Spoločnosť HONOR sa navyše spojila s populárnymi zábavnými aplikáciami, aby poskytla užívateľom HONOR 10X Lite viac zábavy. Kupujúci môžu bezplatne získať skin v populárnej akčnej hre Standoff 2 a tiež sa môžu zúčastniť súťaže v hudobnej aplikácii Ultimate Guitar. Kupóny na prémie v ďalších populárnych hrách budú k tiež dispozícii každému, kto si nový HONOR 10X Lite kúpi.

HONOR x Red Bull Basement 2020: Podpora mladých inovátorov na ceste k pozitívnym zmenám

Red Bull Basement je otvorená výzva študentom-vývojárom s inovátorským zmýšľaním z celého sveta, aby vytvárali za podpory technológie projekty s pozitívnym dopadom. Spoločnosť HONOR, ako oficiálny partner mobilných a počítačových služieb projektu Red Bull Basement 2020, chce podporiť študentov pri ich snahách vytvárať nápady s dopadom na reálny svet poskytovaním pokročilých technológií, profesionálnych odborných znalostí a komplexných sád pre vývoj aplikácií.

Tento rok súťaž prilákala neuveriteľných 3865 príspevkov od začínajúcich vývojárov z celého sveta, vrátane Ruska, Indie, Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska, Talianska, Španielska, Českej republiky, Grécka, Maďarska a ďalších krajín. Príspevky získavajú hlasy od verejnosti a hodnotí ich panel odborníkov z rôznych prostredí.

Ruský tím, ktorý má na svedomí projekt "KARTA: Map for Students" bol ocenený titulom divokej karty ("HONOR Wildcard") a víťazom #TeamHONOR. KARTA je komplexná mapová aplikácia, ktorá umožňuje vysokoškolským študentom spojiť sa so svojimi rovesníkmi a dostávať najnovšie informácie o kurzoch, akciách a vzrušujúcich ponukách v danej oblasti (kampus, štvrť alebo celé mesto). Túto iniciatívu umožňuje Huawei Mobile Services, plne otvorená platforma, ktorá vývojárom tretích strán ponúka množstvo funkcií pre vytváranie a optimalizáciu aplikácií.

Spoločnosť HONOR takisto vydala po úspešnom víťazstve v roku 2019 aplikáciu Audvice na AppGallery, ktorá je teraz dostupná viac ako 700 miliónom používateľov tejto platformy. Aplikácia Audvice slúži ako nástroj pre správu znalostí a podnikové učenie zvuku, ktorý vyvinuli študenti-inovátori, ktorých cieľom bolo uľahčiť prenos znalostí zvukom. Samotná aplikácia umožňuje užívateľom jednoducho zaznamenávať, zdieľať a počúvať krátke nahrávky zanedbateľnej veľkosti s obsahom školení, usporiadané v playlistoch. K dnešnému dňu je aplikácia Audvice využívaná minimálne dvoma spoločnosťami z rebríčka Fortune 500.

V rámci úsilia o vybavení mladých inovátorov správnymi nástrojmi pre úspech organizuje HONOR 17. novembra online workshop, na tému vytváranie prvých aplikácií s názvom "How to Make Your First APP - Keys to Succes", ktorý má študentom pomôcť zdokonaliť sa vo vývoji aplikácií. Workshop bude zameraný na zdieľanie osvedčených postupov "technológie s dobrými úmyslami", ponorenie sa do HMS Core a na odovzdanie znalostí týkajúcich sa predaja aplikácií. Viac informácií nájdete tu.

"Sme nadšení, že sme mohli spojiť sily s projektom Red Bull Basement, ktorý nám umožní motivovať študentov z celého sveta k vývoju aplikácií, ktoré budú mať pozitívny dopad. Prostredníctvom svojich kreatívnych vízií, odhodlania a úžasných nápadov inšpirovali títo začínajúcich mladí vývojári nielen svojich kolegov z vývojárskej komunity, ale aj nás všetkých v spoločnosti Honor. Tohtoročné projekty nemali obdobu a KARTA: Map for Students zapôsobila na všetkých porotcov svojím jedinečným konceptom aplikácie, ktorá zaručene obohatí študentský život. Tešíme sa na užšiu spoluprácu s týmto talentovaným tímom počas fázy vývoja a prajeme všetkým veľa zdaru pri prechode do ďalšieho kola súťaže Red Bull Basement," vyhlásil George Zhao, prezident spoločnosti HONOR.

Priveďte svoje nápady k životu pomocou mocnej technológie HONOR

Okrem mobilných služieb Huawei je priekopnícky hardvér HONOR navrhnutý tak, aby pomohol mladým profesionálom oživiť ich nápady, nech už sú kdekoľvek. Úplne nový HONOR MAGICBOOK Pro, ktorý je poháňaný procesorom AMD Ryzen 5 4600H a môže sa chváliť 90% pomerom obrazovky k telu, prináša študentom a mladým profesionálom, ktorí potrebujú zariadenie pre náročné kódovanie zložitých projektov, plynulý a stabilný zážitok. Vďaka batérii 56 Wh (nameraná hodnota) a 65W rýchlonabíjačke umožňuje HONOR MAGICBOOK Pre vývojárom testovať a spúšťať aplikácie po celý deň. Vďaka IPS displeju s rozlíšením 1920 x 1080 a 100% farebnému gamutu sRGB poskytuje displej počítača HONOR MAGICBOOK Pre v porovnaní s ostatnými displejmi notebookov na trhu širší pozorovací uhol a bohatšie farby. Je ideálny pre prehliadanie fotografií, filmov alebo používanie profesionálnych aplikácií, ktoré vyžadujú vyššiu presnosť farieb a stály jas obrazu. Vďaka menšej ploche v porovnaní s tradičnými 15,6 palcovým notebookmi a kompaktnému a ľahkému dizajnu je notebook HONOR MAGICBOOK dokonalým spoločníkom, ktorý používateľom umožňuje študovať a pracovať na cestách.

Spoločnosť HONOR nedávno začala globálny kreatívne program svojej HONOR Academy s názvom "Stand Out With HONOR". "Stand Out With HONOR" pozýva mladých ľudí, aby sa zúčastnili radu výziev, kde predvedú svoju kreativitu, s možnosťou vyhrať HONOR MAGICBOOK a získať štvortýždňovú platenú stáž v spoločnosti Grey vo Veľkej Británii a v Nemecku. Spolu s poprednými kreatívcami z celej Európy bude počas kampane predstavený projekt Designed, ktorý bude demonštrovať, ako môže technológia posunúť ľudí ďalej pri hľadaní nových rolí. V rámci programu sa objaví rad vzdelávacieho obsahu od odborných dizajnérov a kreatívcov, o tom, ako preniknúť do kreatívneho priemyslu, vrátane tipov a trikov a rád pre tvorenie životopisu a zvládnutie virtuálnych pohovorov. Viac informácií nájdete tu.

Viac informácií o spolupráci HONOR x Red Bull Basement 2020, nájde tu.

O spoločnosti HONOR

HONOR je popredná technologická značka pre mládež z celého sveta, ktorá sa narodila v čase revolúcie mobilného internetu a bola formovaná priekopníckou technológiou, ktorá je výsledkom neochvejného zamerania spoločnosti na investície do výskumu a vývoja. Značka HONOR, ktorá v ére 5G a umelej inteligencie využíva všetky dostupné možnosti, si kladie za cieľ vytvoriť inteligentný nový svet pre mládež rozvíjaním inteligentného živého ekosystému a inšpiratívnej kultúry pre mládež. HONOR sa bude aj naďalej odlišovať nachádzaním zábavy v oblasti inovácií, zavedením technologického životného štýlu a ponukou rozmanitej a otvorenej online komunity pre svoju žhavú a rastúcu fanúšikovskú základňu.

