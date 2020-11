Marka Honor udostępnia globalnie swój najnowszy produkt Honor 10X Lite i ogłasza współpracę partnerską w celu pobudzania kreatywności i innowacyjności

HONOR 10X Lite, wyposażony w doskonały zestaw czterech aparatów, potężny 6,67-calowy wyświetlacz z otworem na przednią kamerę, baterię o pojemności 5000 mAh i dużo wolnej pamięci, oferuje szereg atrakcyjnych funkcji, które zapewnią użytkownikom rozrywkę, przy jednoczesnym zachowaniu przystępnej ceny. HONOR 10X Lite oparty na ekosystemie HMS będzie dostępny w trzech kolorach – czarnym (Midnight Black), zielonym (Emerald Green) i wrzosowym (Icelandic Frost). Produkt jest już dostępny w Rosji, natomiast począwszy od dziś będzie można go nabyć na innych rynkach, m.in. we Francji i w Niemczech, po cenie detalicznej 229,9 EUR. Oferty związane z premierą na różnych rynkach obejmują do 30 EUR zniżki lub prezenty w pakiecie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie hihonor.com.

Program Emerging Writers – inicjatywa mająca na celu pobudzenie kreatywności wśród pisarzy – zarówno amatorów, jak i zawodowców

Smartfon stał się obecnie narzędziem do wyrażania siebie, ucieczki do krainy fantazji i rozwoju zdolności twórczych. Zwłaszcza, gdy telefony takie jak HONOR 10X Lite są wyposażone w szereg przydatnych funkcji, takich jak tryb eBook i tryb wielookienny, które ułatwiają czytanie i realizowanie pomysłów nawet w podróży. HONOR i Wattpad wspólnie zainicjują program Emerging Writers, w ramach którego poznamy 10 wschodzących i potencjalnych pisarzy z całego świata, zachęcając ich do przedstawiania krótkich opowieści o swoich nadziejach i marzeniach dotyczących życia po okresie lockdownu. Zostaną oni wyposażeni w smartfony 10X Lite i uzyskają możliwość wzięcia udziału w warsztatach pisarskich prowadzonych przez jednego z najbardziej znanych i wpływowych pisarzy na tej platformie (Wattpad Star).

Dodatkowo, marka HONOR połączyła swoje siły z popularnymi aplikacjami rozrywkowymi, zapewniając użytkownikom HONOR 10X Lite jeszcze więcej dobrej zabawy. Nabywcy mogą uzyskać darmową skórkę w popularnej grze akcji StandOff 2, a także wziąć udział w konkursie w aplikacji muzycznej Ultimate Guitar. Kupony zniżkowe w innych popularnych grach będą również dostępne dla każdego klienta, który zdecyduje się na zakup nowego HONOR 10X Lite.

HONOR x Red Bull Basement 2020 – umożliwianie młodym twórcom realizowania pozytywnych zmian

Red Bull Basement to otwarte zaproszenie dla studentów-innowatorów z całego świata do wprowadzania pozytywnych zmian przy wykorzystaniu technologii. Jako oficjalny partner Red Bull Basement 2020 w zakresie usług mobilnych i komputerów osobistych, HONOR dąży do tego, aby umożliwić studentom rozwijanie wartościowych pomysłów poprzez dostarczanie zaawansowanych technologii, profesjonalnego doradztwa i kompleksowych zestawów do tworzenia aplikacji.

Tegoroczny konkurs przyciągnął zdumiewającą liczbę 3 865 zgłoszeń od początkujących programistów z całego świata, w tym m.in. z Rosji, Indii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Czech, Grecji, Węgier. Brały one udział w głosowaniu i były recenzowane przez panel ekspertów z różnych środowisk.

Nowatorskie praca „KARTA: Mapa dla studentów" z Rosji otrzymała tytuł HONOR Wildcard: #TeamHONOR. KARTA to wszechstronna aplikacja mapowa, która umożliwia studentom uniwersytetu kontakt z rówieśnikami i otrzymywanie najnowszych informacji o kursach, wydarzeniach i ciekawych ofertach dostępnych w danym obszarze (kampusie, dzielnicy lub całym mieście). Pomysł ten jest realizowany przez Huawei Mobile Services, w pełni otwartą platformę, która proponuje szereg możliwości dla zewnętrznych programistów w zakresie tworzenia i optymalizacji swoich aplikacji.

W następstwie niezwykle korzystnej współpracy z Red Bull Basement w 2019 roku, HONOR wydała na AppGallery również App Audvice, która jest obecnie dostępna dla ponad 700 milionów użytkowników AppGallery. Audvice jest narzędziem do zarządzania wiedzą i korporacyjnej nauki poprzez nagrania audio, opracowanym przez studentów-wynalazców, które ma na celu ułatwienie transferu wiedzy z wykorzystaniem mocy technologii dźwiękowej. W ramach jednej aplikacji Audvice pozwala użytkownikom na łatwe nagrywanie, udostępnianie i słuchanie krótkich nagrań o treściach szkoleniowych, zorganizowanych w postaci list odtwarzania i krótkich utworów. Na dzień dzisiejszy Audvice jest stosowana przez 2 spółki z listy Fortune 500.

Kontynuując starania mające na celu zapewnienie młodym twórcom odpowiednich narzędzi do osiągnięcia sukcesu, w dniu 17 listopada, marka HONOR zorganizuje warsztaty online „Jak stworzyć swoją pierwszą aplikację - klucze do sukcesu", których celem będzie wspieranie studentów w pogłębianiu ich wiedzy na temat tworzenia aplikacji. Warsztaty będą skoncentrowane na dzieleniu się najlepszymi praktykami „technology-for-good" (wykorzystanie technologii dla dobra ludzi) i pozwolą zagłębić się w HMS Core, pokazując studentom, jak sprzedawać swoje aplikacje użytkownikom. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

„Niezmiernie cieszy nas fakt, że połączyliśmy siły z Red Bull Basement, aby zachęcić studentów z całego świata do tworzenia aplikacji, które są motorem pozytywnych zmian. Poprzez twórczą wizję, determinację i ekscytujące pomysły, ci początkujący młodzi programiści są inspiracją nie tylko dla swoich rówieśników w społeczności programistycznej, ale także dla nas wszystkich w HONOR. Poziom tegorocznych zgłoszeń nie miał sobie równych, natomiast KARTA: Mapa dla studentów zaimponowała wszystkim sędziom swoją unikalną koncepcją aplikacji, która gwarantuje poprawę życia w kampusie dla studentów. Mamy nadzieję na bliższą współpracę z tym utalentowanym zespołem na etapie rozwoju i życzymy wszystkim powodzenia w przejściu do następnej rundy Red Bull Basement", powiedział George Zhao, prezes marki HONOR.

Realizacja najśmielszych pomysłów za pomocą zaawansowanej technologii HONOR

Oprócz Huawei Mobile Services, przełomowy sprzęt marki HONOR został zaprojektowany tak, aby umożliwić młodym profesjonalistom wprowadzanie w życie swoich pomysłów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Zupełnie nowy HONOR MagicBook Pro, charakteryzujący się niesamowitym współczynnikiem proporcji ekranu do korpusu wynoszącym 90% i zasilany procesorem AMD Ryzen 5 4600H, zapewnia płynne i stabilne korzystanie z urządzenia zarówno studentom, jak i początkującym specjalistom, którzy poszukują urządzenia do obsługi skomplikowanych projektów programistycznych. HONOR MagicBook Pro, zasilany baterią 56 Wh (wartość znamionowa) i szybką ładowarką 65W, umożliwia programistom testowanie i uruchamianie aplikacji przez cały dzień. Dzięki wyświetlaczowi IPS 1920 x 1080 i 100% gamie kolorów sRGB, HONOR MagicBook Pro oferuje szerszy kąt widzenia i bogatsze kolory w porównaniu z innymi wyświetlaczami laptopów dostępnymi na rynku. Urządzenie to doskonale sprawdza się podczas przeglądania zdjęć, filmów czy korzystania ze specjalistycznych aplikacji, które wymagają dokładniejszego odzwierciedlenia kolorów i stałej jasności obrazu. Dzięki mniejszej powierzchni w porównaniu z tradycyjnymi 15,6-calowymi laptopami, HONOR MagicBook Pro charakteryzuje się kompaktową i lekką konstrukcją, dzięki czemu jest idealnym narzędziem do nauki i pracy, także w podróży.

Marka HONOR uruchomiła niedawno międzynarodowy program rozwoju kreatywności HONOR Academy „Stand Out With HONOR". Wspomniany projekt zaprasza młodych ludzi do wzięcia udziału w serii przedsięwzięć mających na celu zaprezentowanie swojej kreatywności i szansę na wygranie HONOR MagicBook, a także na odbycie czterotygodniowego płatnego stażu w firmie Grey w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. We współpracy z czołowymi twórcami z całej Europy, w ramach kampanii uruchomiony zostanie program Designed mający zademonstrować, w jaki sposób technologia może ułatwić ludziom poszukiwanie dla siebie nowych ról. Projekt ten polega m.in. na udostępnieniu serii materiałów edukacyjnych przygotowanych przez doświadczonych projektantów i twórców na temat tego, jak wkraczać do sektora kreatywnego, w tym porady i wskazówki dotyczące tworzenia skutecznego CV oraz sugestie związane z przeprowadzaniem wirtualnych rozmów o pracę. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Więcej informacji na temat HONOR i Red Bull Basement 2020 można znaleźć tutaj.

HONOR

HONOR to wiodąca marka technologiczna skierowana do młodzieży na całym świecie, która powstała w okresie rozwoju mobilnego Internetu i ukształtowana została przez przełomowe technologie będące konsekwencją nieustannej koncentracji firmy na inwestycjach w badania i rozwój. Wykorzystując wszelkie możliwości w erze 5G i sztucznej inteligencji, HONOR dąży do stworzenia nowego, inteligentnego świata dla ludzi młodych poprzez rozwój zrównoważonego, żywego ekosystemu i inspirującej kultury młodzieżowej. HONOR zamierza nadal wyróżniać się poprzez innowacyjność, promocję stylowego, opartego na technologii sposobu życia oraz oferowanie zróżnicowanej i otwartej społeczności internetowej dla swoich sympatyków.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej HONOR www.hihonor.com lub w serwisach:

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/honorglobal

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1329992/WritersProgram.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1329993/KARTA.jpg

Related Links

www.hihonor.com



SOURCE HONOR