Huasun Energy erhält den Zuschlag für die Beschaffung von 1-GW-HJT-Solarmodulen von China Datang

XUANCHENG, China, 22. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Huasun Energy hat sich erfolgreich ein bedeutendes Angebot für die zentrale Beschaffung von 1-GW-Heterojunction-Photovoltaikmodulen (HJT PV) vom n-Typ der China Datang Corporation Ltd. (China Datang) für die Jahre 2024–2025 gesichert. Dieser Erfolg unterstreicht die fortschrittliche HJT-Technologie und die robusten Lieferfähigkeiten von Huasun.

Huasun Energy Wins 1GW HJT Solar Module Procurement Bid from China Datang

Im Jahr 2024 hat sich die Umstellung der PV-Industrie auf die „n-Typ"-Technologie beschleunigt, was durch erhebliche Fortschritte beim HJT gekennzeichnet ist. Führende Unternehmen verbessern kontinuierlich die Leistung und Effizienz ihrer Module, wodurch HJT eine Spitzenposition auf dem Markt einnimmt. In diesem Jahr haben große staatliche Energieunternehmen in China groß angelegte Ausschreibungen für Heterojunction-Solarmodule durchgeführt.

Die HJT-Industrie hat in den über 30 Jahren ihrer Entwicklung große Produktionskapazitäten aufgebaut. Unternehmen wie Huasun haben mit einer Modulleistung von über 750 W und einem Zellwirkungsgrad von über 26,15 % bedeutende Durchbrüche erzielt. Vor dem Hintergrund sinkender Preise für Industrieketten heben sich die höhere Leistung und der höhere Wirkungsgrad von HJT hervor, was die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes verbessert und den Fortschritt der Branche vorantreibt.

Huasun Energy hat in diesem Jahr erfolgreich Angebote für Projekte staatlicher Unternehmen eingeholt, darunter eine 500-MW-HJT-Modulbeschaffung für die China Huaneng Group Co., Ltd. und eine 3,5-GW-Beschaffung für die China Green Development Investment Group. Die Auswahl für das 1-GW-HJT-Projekt von China Datang unterstreicht das Vertrauen staatlicher Unternehmen in die HJT-Solarprodukte von Huasun.

Der Erfolg von Huasun unterstreicht seine technische Stärke und Produktionskapazität. Das Unternehmen hat die Produktionsprozesse optimiert, die Effizienz verbessert und eine qualitativ hochwertige Massenproduktion erreicht. Starke Kundenkooperationen und Marktexpansion haben Huasun in die Lage versetzt, den Umsatz und den Marktanteil zu erhöhen, die Kosten auszugleichen und die Stabilität der Lieferkette zu verbessern, wodurch ein positiver Wachstumszyklus gefördert wird.

Als erstes Unternehmen, das die gesamte HJT-Industriekette umfasst, ist Huasun führend in Technologie, Qualität und Produktionskapazität. Dieser Zuschlag bestätigt das Engagement des Unternehmens für Innovation und Qualität, das den Fortschritt von HJT und die Entwicklung der Branche vorantreibt und ein hochwertiges, nachhaltiges Wachstum in diesem Sektor fördert.

Informationen zu Huasun Energy

Anhui Huasun Energy Co., Ltd (Huasun) gilt als Branchenführer für Heterojunction (HJT)-Solartechnologie und hat sich auf die Forschung und Entwicklung sowie die großtechnische Herstellung von ultrahocheffizienten n-Typ-Silizium-HJT-Solarwafern, Zellen und Modulen spezialisiert. Mit einer Kapazität von 20-GW-HJT-Produkten ist Huasun der größte HJT-Hersteller der Welt. Das Unternehmen hat 5 GW an HJT-Produkten in über 40 Länder weltweit geliefert.

Website: www.huasunsolar.com

E-Mail: [email protected]

Folgen Sie „Huasun HJT" auf LinkedIn für weitere Updates zu Heterojunction.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2417684/Huasun_Energy_Wins_1GW_HJT_Solar_Module_Procurement_Bid_China.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2393329/Huasun_Logo.jpg