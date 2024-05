Huasun Energy remporte l'appel d'offres de China Datang pour la fourniture de modules solaires HJT d'une capacité de 1 GW

XUANCHENG, Chine, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Huasun Energy a remporté un appel d'offres important pour l'approvisionnement centralisé de China Datang Corporation Ltd. (China Datang) pour 2024-2025 en modules photovoltaïques (PV) à hétérojonction (HJT) de type n d'une capacité de 1 GW. Cette réalisation met en évidence la technologie HJT avancée et les solides capacités de livraison de Huasun.

Huasun Energy Wins 1GW HJT Solar Module Procurement Bid from China Datang

En 2024, la transition de l'industrie photovoltaïque vers la technologie « de type n » s'est accélérée, marquée par des avancées significatives dans le domaine de la technologie HJT. Les principales entreprises améliorent continuellement la puissance et l'efficacité des modules, ce qui place la technologie HJT à la pointe du marché. Cette année, de grandes entreprises énergétiques publiques chinoises ont lancé des appels d'offres à grande échelle pour des modules solaires à hétérojonction.

Avec plus de 30 ans de développement, l'industrie de la technologie HJT a atteint des capacités de production à grande échelle. Des entreprises comme Huasun ont réalisé d'importantes percées, dépassant les 750 W en puissance de module et 26,15 % d'efficacité des cellules. Dans un contexte de baisse des prix de la chaîne industrielle, la puissance de sortie et l'efficacité de conversion supérieures de la technologie HJT se distinguent, améliorant la compétitivité du marché et stimulant les progrès de l'industrie.

Cette année, Huasun Energy a remporté des appels d'offres pour des projets d'entreprises publiques, notamment un appel d'offres pour l'achat d'un module HJT de 500 MW pour China Huaneng Group Co., Ltd. et un appel d'offres pour l'approvisionnement de 3,5 GW pour China Green Development Investment Group. Le fait d'avoir été sélectionné pour le projet HJT de 1 GW de China Datang souligne une fois de plus la confiance que les entreprises publiques accordent aux produits solaires HJT de Huasun.

Le succès de Huasun illustre sa force technique et sa capacité de production. L'entreprise a optimisé ses processus de production, amélioré son efficacité et est parvenue à une production de masse de haute qualité. De solides collaborations avec les clients et l'expansion du marché ont permis à Huasun d'augmenter son chiffre d'affaires et sa part de marché, d'équilibrer ses coûts et d'améliorer la stabilité de sa chaîne d'approvisionnement, favorisant ainsi un cycle de croissance vertueux.

En tant que première entreprise à intégrer l'ensemble de la chaîne industrielle HJT, Huasun est à la pointe de la technologie, de la qualité et de la capacité de production. Le fait d'avoir remporté cet appel d'offres confirme son engagement en faveur de l'innovation et de la qualité, de la progression de la technologie HJT et du développement de l'industrie, et de la promotion d'une croissance durable et de haute qualité dans le secteur.

À propos de Huasun Energy

Reconnu comme le leader industriel de la technologie solaire à hétérojonction (HJT), Anhui Huasun Energy Co., Ltd (Huasun) est spécialisé dans la R&D et dans la fabrication à grande échelle de plaquettes, cellules et modules solaires HJT de silicium de type n à très haut rendement. Avec une capacité de production de 20 GW de HJT, Huasun est le plus grand fabricant de HJT au monde. L'entreprise a fourni 5 GW de produits HJT à plus de 40 pays dans le monde.

