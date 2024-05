Spoločnosť Huasun Energy vyhrala ponuku na obstaranie solárneho modulu HJT s výkonom 1 GW od spoločnosti China Datang

SÜAN-ČCHENG, Čína, 22. mája 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huasun Energy úspešne zabezpečila významnú ponuku na centralizované obstaranie fotovoltických (PV) heterojunkčných (HJT) modulov „typu n" s výkonom 1 GW spoločnosti China Datang Corporation Ltd. (China Datang) na obdobie rokov 2024 – 2025. Tento úspech zdôrazňuje pokročilú technológiu HJT spoločnosti Huasun a obrovské možnosti dodávok.

V roku 2024 sa posun odvetvia fotovoltiky smerom k technológii „typu n" zrýchlil, čo sa prejavilo výrazným pokrokom v oblasti heterojunkcie. Popredné spoločnosti neustále zlepšujú výkon a účinnosť modulov a umiestňujú HJT na popredné miesto na trhu. Tento rok veľké štátne energetické podniky v Číne iniciovali rozsiahle verejné obstarávania na heterojunkčné solárne moduly.

Odvetvie heterojunkcie s viac ako 30-ročným vývojom dosiahlo rozsiahle výrobné kapacity. Spoločnosti ako Huasun priniesli významné objavy, prekonali výkon viac ako 750 W v napájaní modulov a prekročili 26,15 % v účinnosti článkov. Uprostred klesajúcich cien odvetvového reťazca vyniká vyšší výkon a účinnosť konverzie HJT, čo zvyšuje konkurencieschopnosť trhu a poháňa napredovanie odvetvia.

Spoločnosť Huasun Energy tento rok úspešne zabezpečila ponuky na projekty štátnych podnikov vrátane obstarania modulov HJT s výkonom 500 MW pre spoločnosť China Huaneng Group Co., Ltd. a 3,5 GW pre investičnú skupinu China Green Development. Výber pre projekt heterojunkcie s výkonom 1 GW spoločnosti China Datang ďalej podčiarkuje dôveru štátnych podnikov v solárne produkty HJT spoločnosti Huasun.

Úspech spoločnosti Huasun zdôrazňuje jej technickú silu a výrobnú kapacitu. Spoločnosť optimalizovala výrobné procesy, zlepšila efektivitu a dosiahla vysoko kvalitnú hromadnú výrobu. Silná spolupráca so zákazníkmi a rozšírenie trhu umožnili spoločnosti Huasun zvýšiť výnosy a podiel na trhu, vyvážiť náklady, zvýšiť stabilitu dodávateľského reťazca a podporiť silný cyklus rastu.

Spoločnosť Huasun vedie v technológii, kvalite a výrobnej kapacite ako prvá spoločnosť, ktorá integruje celý reťazec odvetvia heterojunkcie. Táto víťazná ponuka opätovne potvrdzuje jej záväzok k inováciám a kvalite, podporuje pokrok v oblasti HJT a rozvoj priemyslu a podporuje vysokokvalitný a udržateľný rast v tomto odvetví.

Spoločnosť Anhui Huasun Energy Co., Ltd (Huasun), ktorá je lídrom odvetvia solárnej technológie heterojunkcie (HJT), sa špecializuje na výskum a vývoj a rozsiahlu výrobu kremíkových solárnych doštičiek, článkov a modulov HJT „typu n" s mimoriadne vysokou účinnosťou. S kapacitou 20 GW heterojunkčných produktov patrí spoločnosť Huasun medzi najväčších výrobcov v oblasti heterojunkcie na svete. Spoločnosť dodala heterojunkčné produkty s výkonom 5 GW do viac ako 40 krajín po celom svete.

